В Таиланде бывший полицейский расстрелял 30 детей в детсаду

19:12 06.10.2022

В Таиланде более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре



На северо-востоке Таиланда более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре.



Как сообщает ТАСС, среди погибших есть дети и взрослые. Стрелявший преступник является бывшим полицейским. На данный момент злоумышленника объявили в розыск.



Власти Тайланда заявляют, что приняты все меры по скорейшему задержанию стрелка.