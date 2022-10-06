Что позволит Армии России и союзным силам сбить атакующий пыл ВСУ, - Виталий Орлов

19:15 06.10.2022 Крах укрорейха неминуем - и мы знаем, куда надо бить. Уже бьем

Что позволит Армии России и союзным силам сбить атакующий пыл ВСУ

Виталий Орлов

6/10/22

Крах укрорейха неминуем – и мы знаем, куда надо бить. Уже бьем



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Осознание того, что объявленная Президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация положит неминуемый конец многократному численному превосходству "жовто-блактиных захисников страны самых смелых президентов" толкает кровавого пианиста с Банковой на осуществление решительных наступательных действий на Луганском и Херсонском направлениях.



Подразделения союзных сил достаточно успешно отражали атаки последователей Бандеры, нанеся им серьезные, а на Днепре, после применения тактики заманивая в "огневой мешок", даже неприемлемые потери. Зададимся вопросом, существуют ли в арсенале Вооруженных сил России проверенные, а, главное, эффективные методы, способные погасить наступательный энтузиазм киевского Наполеончика? Но сначала об обстановке на наиболее уязвимых направлениях.



По информации заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, подразделения ВСУ, предпринявшие попытку прорыва по берегу Днепра, подверглись атаке с воздуха и были практически полностью уничтожены. "Обращаюсь к тем, кто сегодня разгоняет панические настроения в социальных сетях - остановитесь. Здесь не Красный Лиман, и не Харьков - мы уверенно держим оборону, которая работает без какой-либо паники", - заверил Кирилл Сергеевич.



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"Шедшая со стороны населенного пункта Дудчаны украинская группировка в составе двух батальонов, имевшая целью занятие и последующую остановку Каховской ГЭС, разбита", - подтверждает слова своего заместителя и глава обладминистрации Владимир Сальдо. Серьезность создавшейся ситуации усугубляет занятие ВСУ серой зоны на Бериславском направлении, территория которой включает населенный пункт Шевченково и перекресток трассы Оскоровка-Петровка, что создает реальную угрозу союзной группировке, действующей в направлении: Александровка - Дудчаны - Мылов - Берислав.



Тем не менее, по утверждению неплохо знакомого с ситуацией на Херсонском направлении Александра Малькевича (члена Общественной палаты России) российский гарнизон Берислава организовал достаточно плотную оборону. Однако, участившиеся проникновения ДРГ и постоянный рост количества украинских беспилотников в воздухе свидетельствуют о концентрации войск противника в этом районе. И о создании им мощного штурмового кулака.



В целом "успехи" ВСУ на Херсонском направлении, мягко говоря, не впечатляют ни заокеанских владельцев Украины, ни потерявший остатки рассудка коллективный Запад, ни мировое военное экспертное сообщество. И это несмотря на непрекращающийся поток циничной лжи и откровенного бреда, льющегося из уст "говорящих голов" неонацистского режима, вроде Арестовича или Подоляка. Следует отметить, что от них не отстает и сам укрофюрер, заявивший о якобы закрепившейся в поселке Архангельское и селе Миролюбовка (Херсонская область) какой-то из бригад территориальной обороны.



Очевидно, что сегодня мы видим попытки ВСУ в авральном порядке задействовать все имеющиеся в их распоряжении резервы, пытаясь до момента массированного прибытия на линию соприкосновения подразделений и частей ВС РФ, сформированных в результате частичной мобилизации, занять максимально большие территории четырех недавно вошедших в состав Российской Федерации регионов. Потому что, после того как это произойдет, никакой речи о дальнейших "наступах" скорее всего вестись больше не будет.



Тем более, что первая группа резервистов из Российской Федерации прибыла на территорию Луганской Народной Республики и начала подготовку на одном из местных военных полигонов.



Действительно, стабилизация южной линии фронта в сегодняшней ситуации позиционируется в качестве ключевой задачи, и она требует от союзных сил постоянных авиационных, артиллерийских и ракетных ударов по атакующим группировкам, центрам принятия решений, логистике, объектах критической инфраструктуры. Не менее важным представляется оперативное управление резервами, способными эффективно купировать наступательные порывы клоуна-пианиста.



А теперь перенесемся на территорию Луганской и Донецкой Народных Республик, где ситуация в районе населенных пунктов Кременная и Сватово по оценке большинства экспертов наиболее сложная. Зеленский, вопреки возражениям генерала Залужного, которого считает своим основным конкурентом в борьбе за президентское кресло, требует от укровермахта в течение октября вернуть под контроль неньки крупный промышленный узел ЛНР - Северодонецк.



НОВОСТИ СМИ2

03.10.2022 со стороны ВСУ была предпринята попытка прорыва в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, однако она завершилась неудачей. Тем не менее, бои под Кременной продолжаются, а Рубежное, Лисичанск и Сватово находятся под массированными ракетными ударами. По информации, предоставленной телеканалу "Звезда" офицером НМ ЛНР Андреем Марочко в локализации прорыва укронацистов под Лисичанском также не обошлось без уловки, именуемой военной хитростью. Получив от разведки сведения о формировании захисниками евроатлантических ценностей ударных колонн, союзники подождали пока те, оторвавшись от основной группировки и не встречая сопротивления союзных войск, не пересекли административную границу ЛНР и форсированным маршем не двинулись на Лисичанск.



В итоге наступавшие колонны ВСУ попали в "огневой мешок", подготовленный им подразделениями российских Вооруженных сил и Народной Милиции ЛНР, и подверглись уничтожению сразу с трех сторон. Примечательно, что об этом "наступе" на территорию одной из республик Донбасса ни балаганный укрофюрер, отправивший на убой очередную партию евроукров, ни его неонацистская пропаганда не сказали ни слова.



Командир специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" герой Российской Федерации и герой Луганской Народной Республики генерал-майор Апта Алаудинов в прошедший понедельник заявил, что его бойцы совместно с военнослужащими ЛНР в полном объеме контролируют ситуацию в районе Яковлевки, Северска и Лисичанска, полностью выполняя все поставленные командованием задачи. По его словам, неоднократные попытки контрнаступления со стороны жовто-блакитных захисников неизменно терпят крах.



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Ну и, собственно, о способах, используя которые союзные войска способны остановить наступательные действия ВСУ. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, атакующий пыл ВСУ может быть остановлен только контрнаступлением российского военного контингента, участвующего в спецоперации "Z" при поддержке союзных сил. Он считает, что за семь с лишним месяцев спецоперации укровермахт приспособился к тактике действия Вооруженных сил России и научился использовать свои немногие и, что очевидно, временные преимущества. В первую очередь это кратное превосходство в живой силе, позволяющее захисникам европейской демократии создавать мощный ударный кулак практически на любом оперативном направлении, усиливая его при этом современной натовской техникой.



Поэтому Вооруженными силами Российской Федерации должен быть использован весь доступный арсенал ракетных и авиационных средств для максимально возможного затруднения переброски ударных групп ВСУ к линии соприкосновения. Одновременно с этим противнику должен быть нанесен неприемлемый ущерб не только в зонах его наступления, но и на подходах к ним.



"Необходимо активнее вводить в зону специальной военной операции новую и перспективную технику. Наступило время шире использовать дальнюю бомбардировочную авиацию. Регулярно и системно уничтожать логистическую инфраструктуру, используемую укровермахтом", - резюмирует Онуфриенко.



Кроме того, ВСУ достаточно эффективно используют предоставляемую ей Соединенными Штатами и его марионетками из Североатлантического альянса спутниковую разведывательную информацию. Работа российского Министерства обороны по этому направлению должна вестись уже сегодня, причем эффективно, целенаправленно и оперативно. Источник - свободная пресса

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