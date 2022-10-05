Сбежавший за границу экс-глава Нацбанка Украины Шевченко обрушился на Зеленского

19:49 06.10.2022

Сбежавший за пределы Украины глава Нацбанка Кирилл Шевченко обвинил власти страны в политическом преследовании и популистском "рулении" экономикой.



"Я не говорил о почти двухлетнем политическом давлении, которое обострилось накануне моего решения и, собственно, вызвало серьезное обострение проблем со здоровьем", - написал он в своих соцсетях. "Я был неудобным председателем Нацбанка", - подчеркивает Шевченко.



Реанимацию уголовного дела, которому 3,5 года и которое все это время не расследовали, он назвал проявлением политического преследования.



"Меня пытались склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой независимости НБУ", - отметил также он, обвиняя в преследовании главу государства Зеленского с соратниками.



Ранее сообщалось, что антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения уходящему в отставку по состоянию здоровья руководителю Нацбанка Украины Кириллу Шевченко.



Дело относится к периоду, когда тот возглавлял "Укргазбанк". По данным следствия, должностные лица банка заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами, которые якобы были "агентами" банка и привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк под руководством Шевченко ежемесячно выплачивал вознаграждение этим лицам.



В течение 2014-2019 годов, как было установлено следствием, по этой схеме 52 фиктивным агентам перечислены денежные средства госбанка на сумму свыше 206 млн гривен.