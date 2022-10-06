 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бабушка, ау! Спикер РосСената выступила за немедленные переговоры с Зеленским
22:06 06.10.2022

"Это даже позорищем назвать нельзя": Матвиенко направила Украине сигнал слабости
06.10.2022 Москва

Елена Острякова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сегодня депутатам Верховной рады Украины сесть за стол переговоров.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала Матвиенко на восьмом Саммите спикеров парламентов государств "Группы двадцати", передает корреспондент "ПолитНавигатора".

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сегодня депутатам Верховной рады Украины сесть за стол...
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Глава высшей палаты парламента вновь посетовала, что весной Украина отвергла Стамбульские договоренности, в надежде на которые, как известно, российские войска отступили от Киева, что позволило ВСУ выиграть время и начать накопление сил.

"Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса! Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - заключила Валентина Матвиенко.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев счел эту инициативу несвоевременной.

"Сейчас на Украине высмеют это сообщение так же, как они высмеивали недавние заявления всех остальных наших ВИП чиновников о готовности России к переговорам с Украиной. Услышьте! Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока Россия отступает. Они считают, что они победят Россию в скором времени, и поэтому переговоры им не нужны. Очередное заявление с нашей стороны о возможных переговорах воспринимается как слабость", – написал Царев в своем ТГ-канале.

Его прогноз тут же сбылся:

"Залужный уже отправил своих переговорщиков на разносторонние консультации, решать вопросы будем сразу по нескольких направлениям, а результаты зафиксируем с помощью HIMARS!" – заявил печально известный советник МВД Украины Антон Геращенко, куратор сайта убийц "Миротворец".

Ему вторит украинский политолог Юрий Романенко.

"Проблема в том, что для переговоров Россия для начала должна убрать Путина и отменить все решения об аннексиях. Зеленский же четко сказала, что переговоров при Путине не будет. Короче говоря, х@евы миротворцы идут вслед за русским кораблем".

Донецкий музыкант Петр Лундстрем не скрывает эмоций по поводу выступления Матвиенко.

"Это даже "позорищем" назвать нельзя. Можно только посочувствовать нам всем. Ребята просто реально недооценили то, что происходит, а воевать до талого никто не хочет. Менять миропорядок тоже задача для не для них. Просто нужно отдавать себе в этом отчет. И мирные переговоры – разумеется, невероятно слабая позиция – это признание реалий…

Именно поэтому они были так искренне возмущены "рассерженными патриотами" – эти люди реально мешали им заключить "стамбульский мир" и в целом, новые "минские". Спасибо Украине, не дает соскочить", – пишет Лундстрем.

Источник - politnavigator.net
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