Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

22:08 06.10.2022

За мужество и клиническую остроту

книги Анни Эрно не значилась в списке фаворитов среди кандидатов на получение Нобелевской премии.

Нобелевскую премию по литературе 2022 года получила французская писательница Анни Эрно. В списке претендентов, составленных букмекерами, она была только на пятом месте. Среди французов если кого и ждали, то Мишеля Уэльбека. Многие прочили награду британцу индийского происхождения Салману Рушди. На него не так давно было покушение, он до сих пор в тяжелом состоянии, так что присуждение награды ему стало бы актом гуманизма. Третьим в списке значился кенийский прозаик Нгуги Ва Тхионго, давать премию малоизвестным авторам из бывших колоний – давняя традиция Нобелевского комитета. На четвертом месте в списке был король ужаса и психологического саспенса Стивен Кинг, в этом году отметивший 75-летие…

Однако награды была удостоена Анни Эрно. Это, безусловно, хорошо. Ведь стабильность – признак мастерства и знак качества. Из года в год (если не из десятилетия в десятилетие) складывается стойкое убеждение, что академики играют с литературным сообществом в своеобразную игру. Называется она по аналогии со знаменитой советской конфетой "Попробуй угадай". Конечно, никто и никогда не угадывает.



Наши ожидаемо не получили ничего. Хотя Людмила Улицкая вошла во второй десяток "фаворитов".



Формулировка премии звучит даже не витиевато, а просто непонятно и несколько пугающе: "...за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".



Писательницу Эрно не очень хорошо знают в России. Хотя в небольшом издательстве вышло несколько ее книг: "Память девушки", "События", "Во власти", "Женщина"… И только два в крупном – "Годы" и "Обыкновенная страсть". Она, так сказать, герметичный автор: значительная часть ее книг выходила в одном издательстве – "Галлимар". Она и пишет о себе, о своей не очень заметной жизни, о своем теле и своей душе. О многом, как все знают, человек говорит с удовольствием, но со вкусом – только о себе. Здесь тот же случай, с той лишь разницей, что речь о вкусе литературном. Который у писательницы есть.



Анни Эрно, урожденная Дюшен, родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне. Окончила Руанский университет, преподавала литературу в школе. Эрно – лиценциат филологии (была такая ученая степень, она действовала во Франции, Финляндии и Швейцарии до 1999 года). Эрно – лауреат многих литературных премий, впрочем не самых известных. Дебютный ее роман "Пустые шкафы" вышел в 1974 году. В 2008 году режиссер Патрик-Марио Бернар снял по книге Анни Эрно фильм "Другая".