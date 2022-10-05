В Кабуле взорвана мечеть при МВД - 25 погибших

22:17 06.10.2022

По меньшей мере 25 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате мощного взрыва в мечети при МВД Афганистана в Кабуле, сообщает Al Jazeera.



Теракт был совершен в мечети Аль-Садикия на северо-востоке города, где расположен новый комплекс ведомства. Очевидцы утверждают, что после взрыва завязалась перестрелка, однако представители движения "Талибан" не подтвердили эту информацию.



По последним данным, число жертв достигло 25, еще 21 пострадавший находится в больнице.



Представитель МВД талибов Абдул Нафи подтвердил информацию о взрыве и пообещать провести расследование происшествия.



Ответственность за теракт ни одна из действующих в регионе группировок на себя не взяла.