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Между Россией и Казахстаном пробежал украинский посол, - Къ
22:25 06.10.2022

Отношения союзников проходят испытание на прочность

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Кризис в отношениях между Москвой и Астаной продолжает углубляться. На сей раз поводом для ссоры стало нежелание казахстанских властей удовлетворить требование Москвы - немедленно выслать из страны посла Украины Петра Врублевского, который ранее в одном из интервью заявил о том, что надо "убивать русских". После прозвучавшей из Москвы критики в МИД Казахстана вызвали российского посла Алексея Бородавкина. Как рассказали в четверг казахстанские дипломаты, разговор получился "довольно жестким".

Скандал вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вспыхнул еще в конце августа. Напомним, что, общаясь с казахстанским блогером националистического толка Диасом Кузаировым, украинский посол сказал: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Столь резкое заявление вызвало возмущение не только в России, но и в самом Казахстане. Совет Ассамблеи народа Казахстана (совещательный орган при президенте страны) счел слова господина Врублевского "недопустимыми и неприемлемыми", а самого дипломата вызвали в МИД республики. После этого, по словам представителя ведомства Айбека Смадиярова, посол извинился и уехал в отпуск.

Однако этого Москве показалось недостаточно - российские дипломаты требовали объявления Петра Врублевского персоной нон-грата. Через месяц, когда украинский дипломат вернулся в Астану и стало ясно, что он пока остается на своем посту, в российский МИД был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, ему указали на невыполнение Казахстаном обещания, что "этот бандеровский эмиссар никогда не вернется". Впрочем, публично таких обещаний Казахстан не давал - еще 12 сентября Айбек Смадияров говорил, что "требований о выдворении казахстанские власти ему (Петру Врублевскому.- "Ъ") не выдвигали".

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью. Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии,- с возмущением заявила 5 октября Мария Захарова.- Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

Но в Казахстане поступили иначе: вместо того чтобы выслать господина Врублевского, в МИД вызвали посла России Алексея Бородавкина.

"Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий",- заявили 6 октября в ведомстве агентству "РИА Новости".

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, впрочем, признал: Петр Врублевский действительно скоро покинет должность, и на его место приедет другой дипломат.

"Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране, и какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают, и в ближайшее время она будет назначена",- отметил господин Смадияров. При этом он добавил, что попытка Марии Захаровой оценивать действия посла с точки зрения Уголовного кодекса Казахстана изначально некорректна, так как он, "согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность".

Скандал между Россией и Казахстаном совпал сразу с несколькими важными для обеих стран событиями. Уже 7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет находиться в Санкт-Петербурге на неформальном саммите лидеров стран СНГ. Как ранее писал "Ъ" (см. номер от 20 августа), его предыдущая встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в не слишком теплой атмосфере, и не исключено, что этот холодок сохранится. Что же касается Казахстана, то там вовсю идет подготовка к досрочными президентским выборам. На съезде правящей партии "Аманат", которая ожидаемо выдвинула кандидатуру господина Токаева, прозвучали явно неслучайные слова о защите суверенитета страны "на фоне нестабильной геополитической обстановки". "Сохранение и укрепление государственности являются нашей приоритетной задачей. Мы не допустим искусственных провокаций и других действий внутренних и внешних сил, направленных на расшатывание основ нашего государства и независимости",- говорится в заявлении участников съезда.

По словам собеседников "Ъ", в последние месяцы отношения между Россией и Казахстаном действительно изменились.

"Если раньше,- сказал "Ъ" эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров,- они действительно выглядели как дружба постсоветских автократов, то теперь этого не будет. И в первую очередь потому, что Россия, вводя войска на Украину, не посчитала нужным обсудить это со своими союзниками, хотя это касалось и их тоже".

"В Казахстане понимают, что на фоне психологического напряжения в связи с войной против Украины российские политики будут холодно относиться к стремлению Казахстана соблюдать максимально возможный нейтралитет,- заявил "Ъ" казахстанский политолог Газиз Абишев.- И поэтому слишком болезненно к обидам со стороны Кремля не относятся. По мере развития и разрешения ситуации на Украине ситуация может выправиться сама собой. Казахстан не делает умышленных враждебных шагов против России, ставит в приоритет отношения с ней, а также с Китаем и прилежно состоит в интеграционных объединениях".

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Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов тем временем отметил: по данным СМИ, всего через неделю после саммита СНГ в Санкт-Петербурге Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву предстоит увидеться еще раз - в Астане, куда президент России отправится 13–14 октября. "Сложившаяся ситуация действительно неловкая, и ее усугубляет тон, в котором Москва ведет диалог,- сказал "Ъ" господин Дубнов.- То, что сказал посол Украины, безусловно, недопустимо, но и российские дипломаты ведут себя несдержанно, открыто демонстрируя, что считают Казахстан своим задним двором. Есть ощущение, что раны, которые существуют в отношениях двух стран, специально раздирают. Инциденты вроде нынешнего выставляют напоказ все проблемы постсоветского пространства и убивают восприятие исторической общности региона".

Отметим, что случай с Петром Врублевским не первый, когда высказывание украинского посла в Казахстане вызывает скандал. В 2015 году временный поверенный в делах Украины в Казахстане Юрий Лазебник в интервью газете "Курсив" процитировал строки из стихотворения Константина Симонова: "Сколько раз увидишь его - столько раз его и убей". Тогда речь тоже шла о противостоянии с Россией. Впрочем, в тот раз столь эмоциональной реакции не последовало, и господин Лазебник оставался на той же должности до 2017 года.

Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Астана
Газета "Коммерсантъ" №186 от 07.10.2022, стр. 5

Источник - Коммерсантъ
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