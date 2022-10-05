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|Мирзиеев наградил юбиляра Путина "орденом Дружбы высшей степени"
00:06 07.10.2022
6 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Президент Узбекистана наградил Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил российского лидера Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" (Дружбы высшей степени), сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации, пресс-секретаря главы республики Шерзода Асадова.
Награда вручена "за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президента Российской Федерации".
Орден "Олий Даражали Дўстлик" учрежден в 2020 году и является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан. Им могут награждать глав государств и правительств, представителей парламентов других стран и международных организаций, видных деятелей в разных сферах.