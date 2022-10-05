 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.10.2022
00:32  Есть такая работа – китайскую родину воссоединять, - Александр Храмчихин
00:11  Афганистан и Пакистан: экстремисты активизируются, - Лариса Шашок
00:06  Мирзиеев наградил юбиляра Путина "орденом Дружбы высшей степени"
Четверг, 06.10.2022
22:25  Между Россией и Казахстаном пробежал украинский посол, - Къ
22:17  В Кабуле взорвана мечеть при МВД - 25 погибших
22:14  "Би-би-си": Великобритания в кризисе. Как новому правительству Лизы Трасс удалось за неделю все сломать?
22:08  Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

22:06  Бабушка, ау! Спикер РосСената выступила за немедленные переговоры с Зеленским
19:49  Сбежавший за границу экс-глава Нацбанка Украины Шевченко обрушился на Зеленского
19:15  Что позволит Армии России и союзным силам сбить атакующий пыл ВСУ, - Виталий Орлов
19:12  В Таиланде бывший полицейский расстрелял 36 детей в детсаду
18:29  На нефть и судна нет. Евросоюз согласовал новые санкции против России
17:15  Bloomberg: Удар по поставкам нефти. ЕС ввел лимит цен на российское топливо
17:10  New York Times: США обвинили Украину в убийстве Дугиной. Киеву сделали "замечание"
17:06  Кемпир-Абадские кыргызы опасно митингуют
17:04  Племянницу КырПрезидента Перизат Жапарову трудоустроили в Администрацию дяди
17:02  Россия превратилась в таран слома Запада, - М.Казначеев
17:00  Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи, - В.Воронов
14:02  Украинцы ответят на ядерные угрозы Путина массовой оргией, - Daily Star
13:27  Итоги выборов в Бразилии: второй тур неизбежен, раскол общества очевиден, - Т.Полоскова
13:18  Азии придется отобрать СПГ у Европы. Форс-мажор в Малайзии, Япония - в ауте
13:13  КазМИД вызвал рос-посла Бородавкина на "жесткий разговор". Из-за украинского посла-русофоба
13:05  Людей со стабильной психикой в США почти не осталось, - В.Малышев
12:03  Украина – терпкий вкус тоталитаризма, - С.Князев
11:02  Почему будет разрушаться современная инфраструктура. Спад может составить около 50%, - Михаил Хазин
10:52  Казахстанцы не хотят объединяться. Данные опросов, - Гульмира Илеуова
10:42  Таджикский журналист Абдулло Гурбати осужден на 7,5 лет как особо опасный исламский возрожденец
10:33  Казахстан и Туркменистан впервые определят линию госграницы на Каспии
10:08  Обещания Садыра Жапарова: ожидания и реальность, - 24.kg
10:02  КырПрез пытается уговорить народ сдать узбекам Кемпир-Абад. Могут и на вилы...
09:54  Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, - министр Аймагамбетов
09:43  "Народную коалицию в поддержку Токаева" создают в Казахстане
09:40  В КырПарламенте развалилась одна из крупнейших фракций - "Ата Журт"
09:34  Мир входит в полосу обезличенного стратегического терроризма, - А.Жилин
08:23  В США назвали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
01:43  Законодательная власть в Киргизии переходит под контроль силовиков, - Виктория Панфилова
00:39  Белый дом подталкивают к смене режима в Тегеране, - Игорь Субботин
00:36  ОПЕК+ компенсирует России потери от решений Евросоюза, - М.Сергеев
Среда, 05.10.2022
22:41  Южной Корее пришлось извиняться за пуск ракеты: "месть" обернулась провалом, - МК
22:37  Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковник
22:11  Африканские перевороты новой волны, - А.Мезяев
21:59  Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Каким отечеством?!
21:44  "Сепары" из ГДР подбивают Германию на большую "политическую бучу", - СП
21:31  Молдавское правительство затеяло войны – против "Газпрома" и гражданскую
21:03  Иран посылает сигналы Вашингтону по СВПД, - С.Тарасов
20:01  Скандал с послом Украины в Казахстане вызвал геополитическую волну, - МК
15:59  В шаге от катастрофы. Для ЕС настал час расплаты из-за ошибок в энергетике, - Никола Порро
15:56  Кыргызский манасчи (сказитель сказок) Рысбай Исаков попал в "Книгу Гиннеса". 5 суток в эфире!
15:55  "Western Union" возвращается в Таджикистан. Какие еще операторы платежных систем работают в республике?
15:53  В Уральске судят за оскорбление казахов блогера Яковченко
15:49  Президенту Э.Рахмону - 70 лет. Поздравляем!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев наградил юбиляра Путина "орденом Дружбы высшей степени"
00:06 07.10.2022

6 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Президент Узбекистана наградил Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил российского лидера Владимира Путина орденом "Олий Даражали Дўстлик" (Дружбы высшей степени), сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации, пресс-секретаря главы республики Шерзода Асадова.

Награда вручена "за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президента Российской Федерации".

Орден "Олий Даражали Дўстлик" учрежден в 2020 году и является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан. Им могут награждать глав государств и правительств, представителей парламентов других стран и международных организаций, видных деятелей в разных сферах.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665090360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 октября 2022 года №1030
- Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации границы по Каспию между Казахстаном и Туркменистаном
- Казахстан и Иран заинтересованы в увеличении объема товарооборота
- Сообщение ЦИК РК
- О новациях в законодательстве о выборах и местном управлении
- "Ак жол" считает необходимым ликвидировать СПК и передать все виды их деятельности в конкурентную среду
- Казахстанцы не хотят объединяться
- Готовность поддержать кандидатуру Токаева выразили восемь республиканских общественных объединений
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  