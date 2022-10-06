Афганистан и Пакистан: экстремисты активизируются, - Лариса Шашок

00:11 07.10.2022 6.10.2022



Агрессивная пропаганда джихадистов грозит безопасности сопредельных стран



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



Талибы отпраздновали победу над американцами, но мир на землю Афганистана принести не смогли.

Усиление пропаганды террористической организации "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ), вербовка боевиков и сбор средств на подрывную деятельность может иметь серьезные последствия для безопасности стран в Афгано-Пакистанском регионе и за его пределами.



С тех пор как боевики радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили Кабул в августе 2021 года, террористическая группировка "ИГ-Хорасан" расширила и усилила пропаганду в Южной и Центральной Азии. В то же время "ИГ-Хорасан" начала распространять пропагандистские материалы за пределами региона, используя тексты на многих языках, включая английский.



НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ ХОРАСАНА



Ни одна ветвь "Исламского государства" (запрещено в РФ), за исключением "Исламского государства Ирака и Сирии" (ИГ или ИГИЛ, запрещено в РФ) в разгаре своего проекта по созданию глобального "халифата" не демонстрировала способность производить столь многоязычную пропаганду, как это делает "Аль-Азаим", медиахолдинг "ИГ-Хорасан". С его помощью радиус действия "ИГ-Хорасан" был расширен далеко за пределы Афганистана и Пакистана.



Хотя "ИГ-Хорасан" прежде всего ориентирована на Афганистан, организация происходит из Пакистана, где продолжает действовать по сей день.



Основное внимание "ИГ-Хорасан" уделяет созданию ячеек на местном и региональном уровнях. Но группировка стала глубже вовлечена в глобальные цели ИГ, заметно расширив свой масштаб и кругозор, о чем свидетельствуют ее заявления и действия. Такая эволюция повысила статус "ИГ-Хорасан" среди других ответвлений ИГ и, вероятно, будет иметь последствия для сферы безопасности за пределами афгано-пакистанского региона.



"ИГ-Хорасан" является транснациональной организацией и не признает национальных границ, которые считает незаконными и произвольно установленными. На это указывает само ее название. Хорасан, историческая область времен Средневековья, понимается здесь как символическая территория, охватывающая части Афганистана, Пакистана и Ирана, а также распространенная на Центральную (Среднюю) Азию и Индию.



На севере группировка стремится силовым путем воссоздать провинцию Мавераннахр (или Трансоксиана) – название древней территории к северу от Амударьи, примерно вдоль границы между Узбекистаном и Туркменистаном.



ПОЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ



История создания террористической группировки начинается в самом сердце исторической провинции Хорасан, между Афганистаном и Пакистаном. "ИГ-Хорасан" появилась в середине 2014 – начале 2015 года, когда бывшие командиры "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, организация запрещена в РФ) из районов бывшей "Федерально управляемой территории племен" (ФУТП) дезертировали и перебежали на сторону Хафиза Саид Хана (известного также как мулла Саид Оракзай). В то время ТТП раздирали внутренние разногласия по поводу назначения Фазлуллы Хорасани новым эмиром группировки.



Преемник Фазлуллы и нынешний эмир ТТП Нур Вали Мехсуд рассказывает в своей книге "Инкилаб-е Мехсуд", что Саид Оракзай и другие высокопоставленные боевики покинули ТТП, чтобы присоединиться к ИГ в Пешаваре. За ними последовали другие экстремистские группировки Пакистана, например "Абталь-уль-ислам", возглавляемая Абдул Кахиром Хорасани.



Новообразованная группа, официально присягнувшая на верность ИГ в январе 2015 года, базировалась в восточной афганской провинции Нангархар, в основном в округах Ачин, Ниязан, Махмуд Дара, Чапархар и Шинвар.



Когда группировка начала вести подрывную деятельность против прозападного правительства Афганистана и талибов, районы ее операций расширились, достигнув других провинций, таких как Кунар, Герат, Саманган, Кундуз, Джаузджан и Кабул.



Большинство целей группировки составляли афганские военнослужащие, шиитское меньшинство и боевики "Талибана", а также ученые и религиозные деятели, которые их поддерживали.



"ИГ-Хорасан" по-прежнему активна в Пакистане, особенно в Оракзае, Баджауре, Пешаваре и Белуджистане. Первоначально эта группировка брала на себя ответственность за все теракты, совершаемые в тот период в Афганистане, Пакистане и Кашмире. Но по мере того как ее боевики теряли контроль над территориальными опорными пунктами в афганских провинциях Кунар и Нангархар в середине – конце 2019 года, ИГ начало брать на себя ответственность за все атаки в Пакистане, приписывая их новому ответвлению – "Исламскому государству в провинции Пакистан" (ИГПП).



В июле 2021 года главарь ИГПП Вали Абу Махмуд выступил с заявлением, что пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва якобы была передана под управление "ИГ-Хорасан" в соответствии с приказом ядра ИГ. Что побудило ИГПП переложить ответственность за все последующие теракты в этом районе на "ИГ-Хорасан".



Главными целями террористической деятельности в Пакистане стали представители правительственных сил безопасности, журналисты, работники сферы здравоохранения и религиозные меньшинства. К таким меньшинствам прежде всего относятся шииты, хотя в прошлом, когда "ИГ-Хорасан" была способна вести подрывную деятельность за пределами Пешавара, Баджаура и Белуджистана, под удар также попадали пакистанские суфии.



БОРЬБА ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАЛИБОВ



После возрождения "ИГ-Хорасан" в 2020 году и особенно после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года группировка активизировала как боевые действия, так и освещение своей деятельности в СМИ.



Сразу после того как талибы захватили власть в Афганистане, информационное агентство "Аль-Азаим" опубликовало книгу авторитетного идеолога террористической организации Абу Саада Мухаммада Хорасани, где перечислены все причины, по которым, по его мнению, талибы являются злейшими врагами ислама. В последующие месяцы практически все публикации "ИГ-Хорасан" посвящались "неисламскому характеру" правительства талибов. Среди используемой лексики фигурировали такие определения, как "многобожники", "сторонники превосходства деобанди/ханафитов", "секуляристы и демократы", "хариджиты".



В своих публикациях "ИГ-Хорасан" критикует талибов за то, что их деятельность оплачивается США. Группировка также выражала открытое презрение в адрес талибов из-за их международных дипломатических визитов и попыток наладить отношения с другими странами. Принятие талибами иностранной помощи также является для "ИГ-Хорасан" спорным, поскольку группировка считает, что финансовая поддержка диктует линию поведения талибам.



В большинстве публикаций "ИГ-Хорасан" критикует внешнюю политику талибов и их попытки интегрироваться в международное сообщество. Недавно "ИГ-Хорасан" резко осудила руководство "Талибана" за сотрудничество с такими международными организациями, как USAID ("Агентство США по международному развитию") и Международный комитет Красного Креста (МККК), а также за контакты с Ираном, Пакистаном, Россией, Китаем и другими государствами региона.



В этой ситуации Пакистан является одним из наиболее уязвимых игроков, поскольку группировка обвиняет Исламабад в предательстве джихадистских формирований в регионе путем передачи боевиков США. "ИГ-Хорасан" также считает Межведомственную разведку Пакистана "хозяевами" талибов, с которыми руководство движения согласовывает все свои действия.



В начале 2022 года медиахолдинг "Аль-Азаим" опубликовал видео, в котором обращалось к племенным районам Пакистана и Белуджистана с призывом отвергнуть "Талибан" и Исламабад и присоединиться к "ИГ-Хорасан". Группировка обвиняет талибов в том, что они продаются "великим врагам ислама", а именно Китаю, России и США.



"ИГ-Хорасан" стало самым агрессивным подразделением ИГ, ожесточенно критикующим, в частности, отношения между талибами и Пекином. В августе 2021 года, когда боевики "Талибана" устанавливали контроль над Афганистаном, наблюдался заметный рост агрессивной риторики и пропаганды антикитайских настроений и со стороны поддерживающих "ИГ-Хорасан" СМИ, таких как Khalid Media, Khurasan Wilayah News и Al Millat Media.



С тех пор агентство "Аль-Азаим" продолжает распространять критикующие талибов материалы, обвиняя их в дружественных отношениях с "убийцами уйгурских мусульман". И обещая, что "вскоре воины Исламского государства нападут на современные города Китая", чтобы отомстить за единоверцев.



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Конкуренция религиозных и идеологических

течений порождает в Афганистане

экстремизм и терроризм. Фото ReutersБОРЬБА ПРОТИВ ИРАНА И ШИИТОВ

Борьба против религиозных меньшинств, в частности шиитов, типична для ИГ в целом. Но "ИГ-Хорасан" использует ее в целях конкуренции с талибами, а также в идеологическом противостоянии Ирану. Группировка совершила несколько нападений на шиитов после прихода к власти талибов не только в Афганистане, но и в Пакистане. Все эти операции широко освещались как в местных, так и основных массмедиа ИГ. Особый акцент делался на идее, что кампания против шиитов не носит сектантского характера, поскольку "ИГ-Хорасан" не считает шиитов мусульманами.



Группировка издала фетву, разрешающую наносить удары по местам отправления культа шиитов, других исламских сект и немусульманских меньшинств. "ИГ-Хорасан" считает, что талибы и шииты работают в связке, заявляя, что первые защищают и расширяют возможности вторых.



В то же время "ИГ-Хорасан" обвиняет боевиков движения "Талибан" в убийстве "невинных салафитов" – например, ученых Обайдуллы Мутаваккиля, Мустафы Дарвишзаде и Сардара Вали, указывая на их убийства как на доказательство того, что талибы предпочитают шиитов своим собратьям-суннитам. В риторике "ИГ-Хорасан" также заметна тенденция связывать местные шиитские общины с Ираном, объявленным внешним врагом группировки.



Пропаганда против Ирана велась непрерывно с момента создания "ИГ-Хорасан", поскольку руководство группировки обвиняет иранское правительство в отступничестве и в том, что оно держит под контролем "Аль-Каиду" (запрещена в РФ). В недавней публикации группировки "ИГ-Хорасан", осуждающей действия правительства Пакистана, утверждалось, что Иран является "вторым злейшим врагом ислама" (после Саудовской Аравии, но перед Пакистаном). В других материалах группировки утверждается, что Иран и Россия "совместно сокрушили" ИГ как в Сирии и Ираке, так и в Афганистане через посредство "Талибана".



Журнал Khurasan Ghag, издаваемый на языке пушту, часто публиковал статьи, осуждающие шиитов и правительство Ирана. В четвертом и шестом выпусках был представлен перевод статьи из англоязычного журнала ИГ "Дабик" о присутствии "Аль-Каиды" в Вазиристане. В данном материале "Аль-Каида" критиковалась за слишком мягкое и терпимое отношение к Ирану и шиитам. В иллюстрациях к двум текстам на пушту бывший лидер "Аль-Каиды" аль-Завахири изображен перед иранским флагом рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.



В третьем и седьмом выпусках Khurasan Ghag прослеживается крайне агрессивная риторика по отношению к шиитам-хазарейцам, Ирану и талибам, которые изображаются как альянс, сформированный для подавления деятельности "ИГ-Хорасан" в регионе.



О заинтересованности группировки в распространении пропаганды среди суннитских фарсиязычных общин можно судить по переводу на фарси третьего выпуска журнала Khurasan Ghag. В то же время на неофициальном уровне каналы на фарси, связанные с "ИГ-Хорасан", ежедневно распространяют антииранскую пропаганду, направленную как против шиитов, так и против суннитских ученых, поддерживающих нынешний режим в Иране.



В недавнем выпуске журнала "Голос Хорасана" группировка пригрозила терактами внутри Ирана и призвала своих сторонников к совершению на территории страны актов насилия.



ПРОПАГАНДА В ЮЖНОЙ АЗИИ



Нетерпимость "ИГ-Хорасан" по отношению к шиитам распространяется и на другие этнорелигиозные меньшинства. В частности, сикхская община, которую группировка подчеркнуто называет "индуистско-сикхской", часто становится мишенью как в Афганистане, так и в Пакистане.



"ИГ-Хорасан" отказала как шиитам, так и индуистам-сикхам в статусе "зимми" – защищенного меньшинства в мусульманской стране. Таким образом, группировка считает, что они должны систематически преследоваться.



В июне 2022 года боевики "ИГ-Хорасан" совершили крупное нападение на сикхскую гурдвару (богослужебное сооружение) в Кабуле. Нападение произошло одновременно с новой волной пропаганды, направленной против Индии и вызванной оскорбительными высказываниями представителя индийской политической партии "Бхаратия Джаната Партии" (БДП) Нупур Шармы в адрес пророка Мухаммеда.



"ИГ-Хорасан" оперативно воспользовалась этим поводом, опубликовав материал, где содержались призывы к терактам в Индии. А также обращение к индийским мусульманам с предложением вступать в ряды местного подразделения ИГ под названием "Исламское государство в провинции Хинд" (запрещено в РФ).



Массмедиа агентства "Аль-Азаим" также выпустили видео, в котором боевики обещают отомстить талибам и сикхам в Афганистане. В материале фигурируют фотографии прошлых нападений – в частности, акция боевика Абу Халеда аль-Хинди, штурмовавшего сикхскую гурдвару в Кабуле в 2020 году. "ИГ-Хорасан" пригрозила новыми нападениями, попутно обвинив талибов, что они больше заботятся о международном признании и иностранной помощи, чем о религии.



Последнее нападение боевиков группировки на гурдвару в Кабуле сопровождалось изданием брошюр, аудиозаписей и статей, в которых говорилось, что "ИГ-Хорасан" взяла на себя ответственность за совершенный теракт. В течение нескольких недель после тех событий широкое распространение получила информация о нападавшем – Абу Мухаммаде аль-Таджики. Характер угроз со стороны "ИГ-Хорасан" и последующие пропагандистские волны свидетельствуют об амбициях группировки и ее стремлении стать единственной транснациональной джихадистской силой в регионе.



Усилия группировки, по крайней мере частично, направлены на перевербовку потенциально недовольных боевиков из других организаций, проникнутых радикальными сектантскими настроениями. Учитывая недавние события в афгано-пакистанском регионе, а именно – трудный переход талибов от статуса джихадистского движения к статусу международно признанного правительства и мирные переговоры между Исламабадом и ТТП, регион Южной Азии предоставляет "ИГ-Хорасан" возможность для пополнения своих рядов новыми боевиками.



С прошлого года группировка начала распространять медиаконтент на региональных языках, особенно подчеркивая свою заинтересованность в индийской аудитории посредством перевода на индийские языки – например, малаялам, на котором по большей части говорят в индийском штате Керала.



В то же время англоязычный журнал "Голос Хорасана" опубликовал биографии индийских боевиков из Кералы, которые присоединились к группировке. В материале также рассказывается, что Абдур Рахман Логари, террорист-смертник, штурмовавший международный аэропорт Кабула, отправился в Нью-Дели в 2017 году, чтобы совершить теракт; однако был арестован индийскими властями, прежде чем смог организовать нападение, был экстрадирован в Афганистан. Журнал Khurasan Ghag также поделился историей одного из индийских боевиков, участвовавшего в побеге из Джелалабадской тюрьмы в августе 2020 года, организованном "ИГ-Хорасан".



ПРОПАГАНДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



В мае 2022 года боевики группировки нанесли ракетные удары по территориям Узбекистана и Таджикистана, что свидетельствует о реальной эскалации их враждебности в адрес правительств Центральной Азии в последние месяцы.



С тех пор как талибы пришли к власти, "ИГ-Хорасан" активизировала пропаганду среди носителей центральноазиатских языков и усилила вербовку в рядах местных общин. С этой целью группировка выпускала материалы на таджикском и узбекском языках, а также переводила на эти языки официальные массмедиа ИГ.



Сравнительно недавно появилось таджикоязычное крыло официального пропагандистского аппарата группировки "Аль-Азаим таджики". Другой медиаресурс под названием "Хуросон овози" выпускает контент на узбекском языке и активно вербует выходцев из Центральной Азии в ряды "ИГ-Хорасан".



Кроме того, группировка призывает своих сторонников вступить в борьбу с талибами, которые обвиняются в том, что представляют собой пуштуноцентричную организацию, угнетающую этнических таджиков и узбеков. Чтобы увеличить число сторонников в регионе, "ИГ-Хорасан" все чаще подчеркивает дружественные отношения талибов с "тираническими режимами" Центральной Азии.



"ИГ-Хорасан" на протяжении долгого времени привлекает боевиков из Центральной Азии. В 2015 году фракция Исламского движения Узбекистана (ИДУ, запрещено в РФ) была включена в состав ИГ после того как главарь группировки Усман Гази присягнул на верность ее тогдашнему халифу Абу Бакру аль-Багдади. Центральная Азия также использовалась в качестве опорной базы, через которую боевики группировки могли добираться до Афганистана.



Недавно таджикские ячейки "ИГ-Хорасан" призвали сторонников из диаспор в США, России и Европе присоединиться к ИГ в Афганистане и Пакистане. И распространили материал, в котором последователям предписывается атаковать определенные религиозные секты. Ячейки "ИГ-Хорасан" также действуют в северных афганских провинциях и связаны с финансовыми сетями, которые проходят через страны региона. Кроме того, был прецедент, когда сети группировки направляли членов диаспор Центральной Азии для совершения нападений за границей. Например, в начале 2020 года пятеро граждан Таджикистана были арестованы в Германии за подготовку терактов.



Одним из самых ярких признаков выхода информационной кампании "ИГ-Хорасан" на международный уровень было заметное усиление группировкой англоязычной пропаганды. Первый номер журнала "Голос Хорасана" вышел в конце января 2022 года, а несколько дней спустя медиахолдинг "Аль-Азаим" издал первую книгу на английском языке. Группировка начала издательскую деятельность и информационное вещание на английском языке, чтобы вывести свою повестку на региональный и международный уровень.



Медиахолдинг "Аль-Азаим" сыграл центральную роль в обновленной стратегии "ИГ-Хорасан" в области СМИ и коммуникаций. Он возник из числа конкурирующих, но идеологически объединенных пропагандистских групп, поддерживающих террористическую организацию ИГ, и стал основным медиакрылом, занимающимся разработкой и распространением пропаганды "ИГ-Хорасан". "Аль-Азаим" был развернут в том числе для продвижения стратегии информационной войны и усиления угрозы в адрес стран, объявленных вражескими. Поначалу его тематика была лимитирована и ограничивалась религиозными вопросами. Но впоследствии это медиакрыло ИГ превратилось в набор разноплановых изданий, охватывающих широкий спектр религиозных, социальных и военных вопросов как регионального, так и глобального характера.



На сегодняшний день "Аль-Азаим" выпускает материалы на пушту, дари, арабском, урду, фарси, узбекском, таджикском, хинди, малаялам, русском, английском и уйгурском языках. Кроме того, "Аль-Азаим" использует различные платформы, такие как Telegram, Facebook (запрещен в РФ), TikTok, Hoop, Element, Archive.org и другие. Он также стал источником материалов на большинстве языков для I’lam Foundation – виртуальной платформы ИГ, которая имеет поверхностные веб-адреса и доступна в даркнете.



Поддерживающие "ИГ-Хорасан" издания, такие как Al-Fursan Media, помогли с языковой диверсификацией посредством привлечения добровольцев для перевода материалов на белуджский, талышский и туркменский языки. В глобальном масштабе эта кампания не привела к значительному увеличению возможностей ИГ в целом. Однако "ИГ-Хорасан" стала одним из нескольких подразделений организации, продемонстрировавших расширение зоны своей деятельности.



РЕГИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА



После того как талибы пришли к власти в Афганистане, "ИГ-Хорасан" стала стремиться к большей регионализации и интернационализации. Это отражается в работе группировки со средствами массовой информации, а также в усилении агрессивной риторики в адрес соседних государств и в активизации нацеленной против них подрывной деятельности.



Заметное расширение пропаганды "ИГ-Хорасан" на международном уровне, вербовка и сбор средств, нацеленность группировки на все большее число стран могут иметь серьезные последствия для регионов за пределами афгано-пакистанского ареала. "ИГ-Хорасан" может атаковать граждан и интересы других государств Среднего Востока и Центральной Азии, совершать нападения на соседние государства с афганской территории, совершать трансграничные вторжения, а также подстрекать единомышленников к осуществлению терактов за границей.



Ранее уже сообщалось, что боевики "ИГ-Хорасан" совершили попытку подрыва посольства Туркменистана в августе 2021 года, нанесли ракетные удары по территории Узбекистана и Таджикистана весной 2022 года. Члены группировки несколько раз были схвачены пограничниками при попытке пересечь границу между Афганистаном и государствами Центральной Азии в 2019 году. "ИГ-Хорасан" также была связана с таджикской ячейкой, которая готовила теракты в Германии в 2019 году.



Недавние нападения на территории сопредельных государств указывают, что "ИГ-Хорасан" имеет региональные амбиции за пределами Афганистана. Угрозы группировки в адрес стран Центральной Азии демонстрируют как ее возможности, так и намерения. Заявление руководства "ИГ-Хорасан" о планах атаковать правительства Узбекистана и Таджикистана может побудить узбекских и таджикских джихадистов, чья конечная цель – свержение своих правительств, встать на сторону "ИГ-Хорасан", а не правительства талибов.



Если Узбекистан и Таджикистан отреагируют на эту угрозу силовым способом, они обострят фракционную напряженность внутри движения "Талибан". Что поддержит усилия "ИГ-Хорасан" по вербовке отколовшихся от него радикальных элементов.



Таким образом, усугубляя террористическую угрозу в афгано-пакистанском регионе и Центральной Азии, группировка надеется создать сдерживающий эффект для иностранных инвестиций и проектов, которые потенциально могут укрепить позиции "Талибана". Ее основная деятельность направлена на то, чтобы подорвать доверие региона к способности "Исламского Эмирата Афганистан" обеспечить безопасность.



В конечном счете степень угрозы государствам, соседствующим с Афганистаном, и иностранным гражданам будет зависеть от стратегических приоритетов, намерений, возможностей и способности местных игроков предотвратить террористическую деятельность "Исламского государства" в регионе. Источник - НГ

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