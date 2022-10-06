Есть такая работа – китайскую родину воссоединять, - Александр Храмчихин

00:32 07.10.2022 6.10.2022



Когда дело дойдет до Тайваня, Восточное командование начнет первым



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт



Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" летает на истребителях Chengdu J-10. На счету группы более 500 выступлений для делегаций из 166 стран и регионов мира.

Единственным из семи старых военных округов НОАК, который в прежнем виде преобразовался в новое командование, оказался Нанкинский ВО. В результате военной реформы 2017 года ("Новая Великая китайская стена", "НВО", 20.10.17) он стал Восточным командованием (ВК), или, если переводить буквально, Восточной зоной боевого командования.

Штаб ВК по-прежнему находится в городе Нанкин. В зоне ответственности – Шанхай, провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзян, Цзянси. Как и прежде основной задачей ВК является "воссоединение родины", то есть захват Тайваня.



НА ЗЕМЛЕ



Штаб сухопутных войск ВК находится в городе Фучжоу. В его подчинении три армейские группы.



71-я армейская группа (штаб в городе Сюйчжоу, бывшая 12-я армейская группа) включает 178-ю среднюю, 179-ю легкую, 2-ю, 35-ю, 160-ю, 235-ю тяжелые общевойсковые бригады, 71-е бригады спецназа, противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийскую, армейской авиации, инженерную, поддержки.



72-я армейская группа (штаб в городе Хучжоу, бывшая 1-я армейская группа) имеет в своем составе 10-ю тяжелую, 34-ю "среднетяжелую", 85-ю среднюю, 90-ю легкую, 5-ю, 124-ю амфибийные общевойсковые бригады, 72-е бригады спецназа, армейской авиации, ПВО, артиллерийскую, инженерную, поддержки.



73-я армейская группа (штаб в городе Сямынь, бывшая 31-я армейская группа) имеет в своем составе 3-ю, 92-ю легкие, 14-ю, 91-ю амфибийные, 86-ю тяжелую, 145-ю среднюю общевойсковые бригады, 73-е бригады спецназа, ПВО, артиллерийскую, инженерную, поддержки, армейской авиации.



Все шесть тяжелых бригад оснащены танками Туре 96/96А. При этом в 35-й, 160-й и 235-й бригадах остаются БМП Туре 86, во 2-й, 10-й и 86-й бригадах они заменены на БМП Туре 04. 34-ю бригаду можно назвать "среднетяжелой", она оснащена устаревшей гусеничной техникой – танками Туре 59, БТР Туре 63 и Туре 89.



Вооружение всех четырех амфибийных бригад является стандартным (плавающие танки ZTD-05, амфибийные БМП ZBD-05, САУ Туре 07В, ЗРК HQ-17/17А). Во всех трех средних бригадах имеются колесные штурмовые орудия ZTL-11. При этом 85-я и 178-я бригады оснащены колесными БТР ZBL-08, в 145-й бригаде еще остаются БТР ZSL-92В ("Китайская бронетехника выходит на мировой уровень", "НВО", 19.08.22).



Легкие бригады имеют на вооружении в основном легкую же технику. При этом в 90-й легкой бригаде имеются буксируемые 122-мм гаубицы Туре 96, они же, как САУ PLC-171, на джипе, 122-мм же реактивные системы залпового огня (РСЗО) Туре 81 ("Бригады коммунистической войны", "НВО", 16.09.22).



Во всех трех артиллерийских бригадах имеются по два дивизиона 155-мм колесных САУ PCL-181. В составе 72-й и 73-й артиллерийских бригад – по два дивизиона 155-мм гусеничных САУ Туре 05, в 71-й же бригаде их нет, там до сих пор остается два дивизиона буксируемых 152-мм орудий Туре 66. В 73-й бригаде имеется два дивизиона 300-мм РСЗО Туре 03, в 71-й и 72-й – по одному дивизиону, а также по одному дивизиону новейшей модульной РСЗО Туре 16 ("Новая китайская стена из огня", "НВО", 05.08.22).



По-видимому, в бригадах ПВО Восточного командования находятся все 35 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1", купленные в России. Их дополняют местные копии этого ЗРК HQ-17 ("Эволюция китайского зонтика", "НВО", 25.03.22).



В 71-й и 72-й бригадах ПВО имеется по одному дивизиону "Тор-М1"/HQ-17, в 73-й бригаде – два или даже три дивизиона этих ЗРК. В 72-й и 73-й бригадах – по два дивизиона ЗРК HQ-16. В 71-й бригаде – один дивизион, в ней же остался единственный в ВК дивизион ЗРК HQ-7.



Стандартный в целом состав имеют и все три бригады армейской авиации, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17 ("Поднебесная винтокрылая империя", "НВО", 17.12.21).



Напрямую подчиняются штабу Восточного командования четыре (301-я – 304-я) бригады береговой обороны, 1-я разведывательная бригада, 1-я бригада РЭБ, 1-я бригада РСЗО большой дальности.



В НЕБЕСАХ



Штаб ВВС Восточного командования находится там же, где и штаб всего командования, то есть в Нанкине.



10-я авиадивизия (ее самолеты несут номера 2хх1х) включает 28-й и 29-й полки с бомбардировщиками Н-6К/Н ("От красных драконов темнеет небо", "НВО", 18.03.22).



14-я авиадивизия (номера 2хх5х) включает 42-й полк с истребителями J-7Е/D ("Через тернии к пятому поколению", "НВО", 25.02.22).



26-я авиадивизия (номера 3хх7х) включает 76-й и 77-й полки самолетов ДРЛО Y-8T, KJ-2000, KJ-200 ("Воздушные извозчики Поднебесной империи", "НВО", 28.01.22).



7-я авиабригада (номера 61х8х) имеет на вооружении истребители-бомбардировщики J-16, 8-я авиабригада (номера 61х9х) – истребители J-10 (заменяются на истребители 5-го поколения J-20А), 9-я бригада (номера 62х0х) – истребители-бомбардировщики Су-30МКК и истребители 5-го поколения J-20, 25-я бригада (номера 63х6х) – истребители J-10, 40-я бригада (номера 65х1х) – истребители и истребители-бомбардировщики J-11А/В/J-16/Су-27УБ.



41-я бригада (номера 65х2х) – также истребители J-11А/В/Су-27УБ, 78-я бригада (номера 68х9х) – истребители J-16, 83-я бригада (номера 69х4х) – штурмовики Q-5 и бомбардировщики JH-7A, 84-я бригада (номера 69х5х) – бомбардировщики JH-7А, 85-я бригада (номера 69х6х) – Су-30МКК и J-20, 86-я бригада (номера 69х7х) – J-7Е, 93-я бригада (номера 70х4х) – разведчики J-8FR, 95-я бригада (номера 70х6х) – J-11В. Транспортная и спасательная бригада (номера 51х1х) – спасательные и транспортные вертолеты и самолеты Ми-17, Z-8, Y-5, Y-7.



Бригада боевых беспилотных аппаратов (БПЛА) имеет на вооружении устаревшие истребители J-6, переделанные в беспилотные машины, которые, видимо, должны будут действовать в стиле камикадзе ("Технологии безлюдной войны", "НВО", 21.05.21).



7-я зенитно-ракетная дивизия включает 17-й зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами (предположительно 4-й, 57-й, 68-й) зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМУ2. 3-я зенитно-ракетная бригада имеет в своем составе четыре дивизиона (9-й, 42-й, 59-й, 115-й) ЗРС С-300ПМУ1 и один дивизион (14-й) HQ-9. 4-я зенитно-ракетная бригада – пять дивизионов (10-й, 16-й, 39-й, 73-й, 108-й) ЗРС С-300ПМУ2.



В 7-й зенитно-ракетной бригаде имеется четыре дивизиона (31-й, 60-й, 72-й, 88-й) ЗРС HQ-9. В 14-й зенитно-ракетной бригаде – от трех до пяти дивизионов (от 116-го до 120-го) ЗРК HQ-12. 7-й зенитно-ракетный полк включает два дивизиона (46-й и 103-й) ЗРС С-300ПМУ ("Поднебесная присматривает за небесами", "НВО", 15.04.22).



И НА МОРЕ



Штаб Восточного флота (ВФ) находится в городе Нинбо. В его составе – 22-я и 42-я флотилии ПЛ, 3-я и 6-я флотилии эсминцев, с 13-й по 16-ю флотилии фрегатов, 5-я флотилия десантных кораблей, две флотилии катеров, флотилия минно-тральных сил. В отличие от Северного и Южного флотов ВМС НОАК, Восточный флот не имеет ни атомных подводных лодок, ни авианосцев.



В настоящее время в состав ВФ входят 12 подводных лодок (ПЛ; две пр. 636, четыре пр. 636ЭМ, шесть пр. 039В). 16 эсминцев (четыре пр. 956/Э, четыре пр. 052С, восемь пр. 052D). 20 фрегатов (12 пр. 054А, два пр. 054, четыре пр. 053Н3, два пр. 053Н1G). 19 корветов (или малых фрегатов) пр. 056/056А. Более семи ракетных катеров (два пр. 037-II, пять пр. 037-IG, неизвестное число пр. 022). Один сторожевой катер пр. 037-IS и значительное количество катеров пр. 062 и 037. 14 тральщиков (три пр. 082-II, четыре пр. 082-I, четыре пр. 082, один пр. 081А, два пр. 081). Один универсальный десантный корабль пр. 075, три десантных транспорта-дока пр. 071, 24 танкодесантных корабля (пять пр. 072-III, семь пр. 072А, три пр. 072-II, четыре пр. 073А, пять пр. 074А). Флот постоянно пополняется новыми единицами, в первую очередь – крупными надводными кораблями ("Поднебесная армада", "НВО", 01.10.21).



Авиация Восточного флота включает три авиадивизии, две авиабригады и два авиаполка.



1-я авиадивизия включает 1-й полк (его самолеты несут номера 81х1х) с самолетами ДРЛО KJ-500 и 2-й полк (номера 82х1х) с самолетами ДРЛО KJ-200 и противолодочными самолетами Y-8Q.



В 4-й авиадивизии имеется единственный 11-й полк (номера 9хх4) с многоцелевыми вертолетами Z-9 и Ми-8, спасательными Ка-27ПС, противолодочными Ка-28 и вертолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ка-31.



В 6-й авиадивизии 16-й полк (номера 81х6х) и 18-й полк (номера 82х6х) оснащены тактическими бомбардировщиками JH-7, 17-й полк (номера 81х1х, как и в 1-м полку 1-й дивизии) – дальними бомбардировщиками H-6G и заправщиками H-6DU.



10-я авиабригада (номера 81х4х) имеет на вооружении истребители-бомбардировщики Су-30МК2, 12-я авиабригада – истребители J-10AH/SH. Впрочем, возможно, что эти две бригады объединены в одну 4-ю авиабригаду.



Кроме того, в составе авиации ВФ имеется 5-й полк (номера 5х) самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Н-6J и полк разведывательных БПЛА BZK-005.



Береговые войска ВФ включают 3-ю и 4-ю бригады морской пехоты (их вооружение сходно с вооружением амфибийных бригад сухопутных войск) и 1-й полк береговой обороны с ПКР YJ-62.



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА



В целом силы Восточного командования имеют вполне очевидный "морской" или "амфибийный" уклон, поскольку, как было сказано выше, их основная задача – захват Тайваня. Именно здесь имеются четыре из шести амфибийных бригад сухопутных войск. Здесь нет наиболее "продвинутых" танков Туре 99, зато сюда в приоритетном порядке поступают дальнобойные РСЗО, которые с материка смогут доставать практически до любой точки Тайваня.



Вопрос в том, произойдет ли вторжение НОАК на остров, уже не стоит ("Неизбежность Тайваня", "НВО", 24.09.21). Вопрос в том, когда это произойдет (если, конечно, Тайбэй не капитулирует добровольно, но это все-таки маловероятно). С очень высокой вероятностью – в ближайшие годы.



Естественно, силы ВК не будут заниматься захватом Тайваня в одиночку: это главная ближайшая задача НОАК в целом. "Восточники" должны будут начать. Остальные быстро подтянутся, поскольку для Китая будет очень важно провести кампанию в стиле блицкрига ("Битва титанов", "НВО", 19.06.20).



Важную роль будет играть Восточное командование и в случае войны между Китаем и Японией. Но такая война тоже станет делом всей НОАК в целом ("Восходящее Солнце и Взлетающий Дракон", "НВО", 23.09.22). Источник - НГ

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