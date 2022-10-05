КырПрез Жапаров отказался ехать на днюху Путина. Обиделся за орден Рахмону

07:12 07.10.2022

06 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сообщается, что Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит глав СНГ



В Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ.



В Telegram-каналах сообщается, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поедет на встречу. СМИ также распространяют эту информацию, ссылаясь на источники.



Официально в пресс-службе главы государства комментарив по этому поводу не дают и причину не называют. 24.kg пыталось связаться с пресс-секретарем президента Эрболом Султанбаевым и главой пресс-службы Дайырбеком Орунбековым, но оба оказались недоступны для комментариев.



В его рамках планируется обсуждение вопросов взаимодействия между странами. Неофициальная часть будет посвящена празднованию юбилеев президентов России и Таджикистана, Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Последнему будет вручен орден "за обеспечение региональной стабильности и безопасности в регионе", который указом президента РФ присужден 4 октября.



Пресс-секретарь МИД КР Чингиз Кустебаев на своей странице в Facebook прокомментировал награждение, отметив, что "этот шаг вызвал недоумение". Президент страны никаких заявлений по этому поводу не делал.