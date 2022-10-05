Депутат Атазов предлагает всем кыргызам скидываться по 200 сомов с з/п на приобретение военной техники

07:16 07.10.2022

3 октября 2022, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассматривают изменения в пакет законопроектов "О мобилизационной подготовке и мобилизации в КР", "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", "Об оружии" и "О пограничных уполномоченных".



Нардеп Шайлообек Атазов призвал коллег поддержать законопроект. Вместе с тем он предложил работающим гражданам отчислять с зарплаты по 200 сомов на приобретение военной техники.



"В Налоговый кодекс надо внести изменения. В частности, я предлагаю всем гражданам с 18 лет скидываться с зарплаты на покупку военной техники по 200 сомов. Например, если 1 миллион человек работают и они будут отчислять по 200 сомов ежемесячно, в бюджет будет поступать 200 миллионов сомов. Это нужно сделать на пять лет. Деньги пойдут не на еду и обмундирование, а на вооружение. Я думаю, каждый патриот страны согласен с этим", - сказал Шайлообек Атазов.