В узбекском Намангане откроют Институт текстильной промышленности

07:37 07.10.2022

Создается Наманганский институт текстильной промышленности

Со следующего учебного года начнет работу Наманганский институт текстильной промышленности. При нем будет действовать Текстильный технопарк.



В следующем учебном году начнет работу Наманганский институт текстильной промышленности. Постановление об этом "в целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах в текстильной промышленности" 5 октября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Образовательный процесс в институте планируется организовать на основе кредитно-модульной системы совместно с вузами государств с развитой текстильной промышленностью, в том числе на основе совместных образовательных программ.



К 2024/2025 учебному году при институте будет налажена деятельность Текстильного технопарка. Он будет создан в форме ООО с правом на налаживание производства технологической продукции и ее коммерциализацию.



В структуре института без статуса юридического лица также будут открыты Школа передовой текстильной инженерии, Студия дизайна и Центр инноваций и трансфера технологий.



Студенты, обучающиеся в Наманганском инженерно-технологическом институте по направлениям текстильной промышленности будут переведены в новый институт.