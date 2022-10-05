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|В узбекском Намангане откроют Институт текстильной промышленности
07:37 07.10.2022
Создается Наманганский институт текстильной промышленности
Со следующего учебного года начнет работу Наманганский институт текстильной промышленности. При нем будет действовать Текстильный технопарк.
В следующем учебном году начнет работу Наманганский институт текстильной промышленности. Постановление об этом "в целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах в текстильной промышленности" 5 октября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Образовательный процесс в институте планируется организовать на основе кредитно-модульной системы совместно с вузами государств с развитой текстильной промышленностью, в том числе на основе совместных образовательных программ.
К 2024/2025 учебному году при институте будет налажена деятельность Текстильного технопарка. Он будет создан в форме ООО с правом на налаживание производства технологической продукции и ее коммерциализацию.
В структуре института без статуса юридического лица также будут открыты Школа передовой текстильной инженерии, Студия дизайна и Центр инноваций и трансфера технологий.
Студенты, обучающиеся в Наманганском инженерно-технологическом институте по направлениям текстильной промышленности будут переведены в новый институт.