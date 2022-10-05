В ответ на про-украинские речи Камилова Россия перекрыла Узбекистану северный маршрут, - А.Кадиров

07:39 07.10.2022

"После выступления Камилова про Украину начались экономические проблемы" - Алишер Кадиров

Глава партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров заявил, что после заявления экс-главы МИДа Абдулазиза Камилова о поддержке территориальной целостности Украины у Узбекистана начались экономические проблемы. "Выход Узбекистана к океану с севера был специально парализован на неделю", - сказал он.



После мартовского выступления бывшего министра иностранных дел Абдулазиза Камилова, в котором он заявил о поддержке Узбекистаном территориальной целостности Украины у Узбекистана начались экономические проблемы. Об этом заявил лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров.



"То выступление Абдулазиз Камилова было самым смелым выступлением Узбекистана. Однако после того выступления начался недельный экономический кризис. Знаете, выход Узбекистана к океану с севера был специально парализован на неделю. Вот об этом надо говорить", - отметил депутат в беседе с Kun.uz.



Говоря об экономической зависимости, он отметил, что Узбекистану следует быть осторожным из-за своего географического расположения.



"Если страна не будет экспортировать, то есть не будет выходить на мировой рынок, развития как такового не будет. Я думаю, что это было сделано намеренно. И я считаю, что неспокойное положение в Афганистане, невозможность использовать нами афганский коридор - это специальная, искусственно созданная проблема, конфликт", - заявил Алишер Кадиров.



Узбекистан до сих пор не может использовать афганский коридор, отметил он. Что касается иранского порта Чабахар (единственный порт Ирана с прямым выходом к открытому морю), то "после последних кризисов и этот вопрос был закрыт".



"Эти коридоры не открываются. Как вы думаете, кто и почему не открывает эти коридоры и регулярно поддерживает потребность в северном потоке? Те, кто управляет этим процессом, не заинтересованы в том, чтобы ваше мнение и мнение внешних информационных ресурсов часто менялось", - утверждает он.



"Развитие означает преодоление препятствий. У нас эти препятствия очень большие и сложные. Если мы сами не преодолеем эти препятствия, никто другой не сделает это за нас. Это очень сложно", - сказал вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса.



Абдулазиз Камилов на заседании Сената 17 марта заявил, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что страна не признала Луганскую и Донецкую народные республики.



Спустя 12 дней появилось сообщение, что Камилов "в связи с хроническим заболеванием проходил лечение в Ташкенте", а затем "получил терапию за границей".



27 апреля дипломат был освобожден от должности, которую занимал 12 лет. Затем он был назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте, а позже - одновременно специальным представителем главы государства по вопросам внешней политики.