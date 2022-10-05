Пожар на острове Пасхи: пострадали легендарные моаи - каменные идолы

08:40 07.10.2022

Знаменитые каменные статуи-монолиты, моаи, пострадали в результате лесного пожара на острове Пасхи в Тихом океане.



Как сообщает РИА Новости, огонь уничтожил почти 60 гектаров. Пламя успело охватить район, где расположены многие моаи. На данный момент невозможно назвать точное число пострадавших статуй.



Как указывается, состав породы, из которой сделаны моаи, подвержен воздействию высоких температур. Таким образом, в результате пожара в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность.



В Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 - на внутренних склонах кратера.



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