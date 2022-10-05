В Таджикистане продолжаются суды над неправильными журналистами - на очереди еще трое

08:43 07.10.2022 В Таджикистане арестованы четверо журналистов. Кто они и в чем их обвиняют?



Их арестовали одного за другим, против них возбудили уголовные дела, в том числе, по подозрению в сотрудничестве с экстремистскими организациями.



В Таджикистане за последнее время задержаны четверо журналистов, один из которых - Абдуллох Гурбати уже осужден на 7,5 лет лишения свободы. В одном материале мы решили рассказать обо всех этих кейсах, чтобы было ясно, кто они и в чем же их обвиняют.



Ожидается, что в ближайшие дни начнется суд над Далером Эмомали, еще одним арестованным таджикским журналистом и блогером. Он обвиняется по статьям 259, часть 1 (Незаконное предпринимательство), 346, часть 1, пункт "а" (Заведомо ложный донос) и 307 (3), часть 2 Уголовного кодекса – "Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".



Дело Завкибека Саидамини, другого задержанного журналиста по этой же статье - 307 (3), часть 2 - передано в суд.



О деле еще одного задержанного журналиста - Абдусаттора Пирмухаммадзода известно лишь, что он подозревается по статье 307 (1) (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма).



Рассказываем, чем занимались журналисты, которых подозревают в сотрудничестве с экстремистскими организациями.



Авазмад Гурбатов, который вел журналистскую деятельность под псевдонимом Абдуллох Гурбати, считается одним из самых перспективных молодых таджикских журналистов.



До своего ареста он активно работал в различных СМИ, в том числе, в еженедельнике "Пайк", Центре журналистских исследований Таджикистана, еженедельнике "Фараж" и в Информационном агентстве "Азия-Плюс".



В основном Абдуллох поднимал социальные вопросы, также был активен в социальных сетях, где высказывал свое мнение по разным вопросам.



Абдуллох дважды ранее был избит: в первом случае виновные не были найдены, а во втором случае оштрафовали несколько человек за мелкое хулиганство.



В последнее время Абдуллох в основном занимался фотосъемкой, производством видеороликов и короткометражных фильмов, завоевавших призовые места в государственных и зарубежных конкурсах и фестивалях.



До ареста Абдуллох Гурбати сотрудничал с другим таджикским блогером Далером Эмомали.



Абдуллох и Далер снимали видеоролики для YouTube-канала Далера Эмомали, где рассказывали о проблемах народа, поднимали острые социальные вопросы. Они сделали несколько сюжетов, где рассказали о процессе приема граждан чиновниками и препятствиях на этом пути, а также об отношении государственных служащих и чиновников к населению.



Последний подготовленный Абдуллохом и Далером ролик о сносе домов жителей махалли Зарадушти столичного района Шохмансур набрал много просмотров и вызвал бурные обсуждения.



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Позже журналисты сделали сюжет и показали, как их не пустили к председателю района в день приема граждан, чтобы задать вопросы о сносе домов. После публикации этого видео Далера на некоторое время задержали, но позже отпустили.



Через несколько дней он был задержан по дороге в город Канибадам сотрудниками органов внутренних дел района Айни и доставлен в Душанбе.



Чуть позже Абдуллоха вызвали для дачи показаний в ОМВД по району Шахмансур, а после дачи показаний, когда он выходил из здания управления, снова арестовали по обвинению в "оскорбление представителя власти", и позже приговорили по трем статьям.



Далер Эмомали таджикский журналист и блогер является выпускником Таджикского института искусств имени Мирзо Турсунзаде. По профессии он режиссер, много лет работал в театре и кино.



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Далер был одним из основателей уличного театра "Нигохи нав" (Новый взгляд), поставившего несколько спектаклей, но больше был известен как радиоведущий и блогер.



Некоторое время Далер работал диктором на радио "Ватан" и вел специальную программу "Пресс-клуб". Также работал на радиостанции "Имруз".



Он имел сильную гражданскую позицию и был активен в социальных сетях. В сделанных им видеороликах он уделял внимание социальным проблемам и призывал других к их решению.



В последнее время Далер активно занимался блогерством и брал интервью у ведущих деятелей на спорные и острые темы. Его беседа с журналистом Абдукодиром Талбаковым о вере, и с Иршодом Сулеймани о журналистике на могиле бывшего председателя Союза журналистов Таджикистана Акбара Саттора, и его репортаж о праздновании Дня Победы в Душанбе вызвали бурные дискуссии в социальных сетях.



Как упоминали выше, самым болезненным видео с его участием для определенного круга должностных лиц стал видеорепортаж из микрорайона Зарадушти, после которого он был задержан.



В отношении него возбуждено дело по статьям 259, часть 1 (Незаконное предпринимательство), 346, часть 1, пункт "А" (Заведомо ложный донос) и 307 часть 2, пункт 3 (Участие в экстремистских организациях) УК РТ.



Судебное заседание начнется в ближайшие дни.



Завкибек Саидамини - бывший журналист государственного телевидения. Некоторое время он работал в частных СМИ, в том числе, на телеканале "Симои мустакили Точикистон" (СМТ) и в издании "Имруз News", а затем перешел на государственное телевидение.



Проработав некоторое время на госТВ, он оставил работу и занялся собственным бизнесом. При этом он некоторое время работал в строительной компании крановщиком, а также занимался благотворительностью.



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Он был одним из первых, кто выехал на таджикско-кыргызскую границу после пограничного конфликта, подготовил репортаж о ситуации в приграничных районах и опубликовал его на своей странице в соцсети.



После ареста Далера Эмомали и Абдуллоха Гурбати, Завкибек был одним из немногих журналистов, который открыто высказался в их поддержку.



Его арестовали за день до праздника Иди Курбон, а через несколько дней стало известно, что журналист подозревается по вышеуказанной статье 307 ч. 2 п. 3 УК РТ.



Абдусаттор Пирмухаммадзода стал известен, когда записал видео в День президента и пожаловался на свои повседневные проблемы. В том ролике он рассказал, что несколько лет работал журналистом на госрадио, а сейчас является таксистом. Абдусаттор пожаловался, что сотрудники БДA мешают ему свободно работать.



Позже, публикуя свои видеоролики, он рассказывал о других проблемах общества и приобрел известность в народе. Спустя какое-то время он удалил все видео со своих страниц в соцсетях и объявил, что прекращает вести блог.



В одном из своих интервью он рассказал СМИ, что за его деятельность одни называли его "Бузи хукумат" (козлом правительства), а другие - "хоини миллат" (предателем народа) и поэтому он прекратил деятельность.



Но позже он вернулся в блогерство, а после ареста Далера и Абдуллоха также высказался в защиту этих журналистов.



Через некоторое время его задержали на несколько часов, но отпустили с "последним предупреждением". Однако через несколько дней он снова был арестован, ему предъявили обвинение по статье 307 ч.1 УК РТ.



В чем вина - не известно

... Из четырех арестованных журналистов суд вынес решение пока только по Гурбати - его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Его адвокат и родственники недовольны приговором и планируют обжаловать его в вышестоящей инстанции.



Организации журналистов и правозащитников подняли тревогу по поводу задержания таджикских журналистов и требуют их освобождения.



О том, как проходят и проходили расследования в отношении указанных журналистов, ничего не известно. Не ясно, в чем именно из вина. Суд над Абдуллохом Гурбати по неизвестным причинам был закрытым. Не известно, есть ли адвокаты у Завкибека Сайдамини и Абдусаттора Пирмухаммадзода.



Родственники жалуются, что им редко позволяют встречаться с задержанными. Источник - asiaplustj.info

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