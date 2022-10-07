Газовое послевкусие у Европы. Бегство европейских производств в Америку принимает лавинообразный характер

08:51 07.10.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 07.10.2022 |



Главным вопросом на пленарной сессии Европарламента 5-6 октября стал вопрос о закупках газа для Европы. "После зимы, – заявила Урсула фон дер Ляйен, – нам будет необходимо вновь заполнять газовые резервуары. Если мы вновь будем наблюдать конкуренцию между странами ЕС, которая подстегивает рост цен на газ, мы не достигнем цели. Мы должны заполнять резервуары газа" совместно".



Не в первый раз еврокомиссары пытаются захватить газовый кран Европы, но раньше они получали по рукам от Германии. Еще год назад Берлин даже не думал участвовать в игре "коллективный газовый рынок Европы", затеянной Еврокомиссией (ЕК), чтобы подставить под контроль главный энергоресурс.



Еще год назад Европа чувствовала приближение энергетического кризиса. Если Испания, Италия и Греция просили ЕК изучить вариант совместных закупок и хранения природного газа, то Германия заявляла, что у нее нет проблем с газом, поскольку она заранее побеспокоилась о долгосрочных контрактах с Россией. Берлин скептически относился к добровольной сдаче немецкого энергетического комплекса в управление Евросоюза. Германию поддерживали Швеция, Нидерланды. Еще пару недель назад Германия надеялась "щитом" в 200 миллиардов евро прикрыть свою экономику, компенсировав производству и населению высокие цены на энергоносители. Однако 2 октября Берлин тоже проголосовал за создание Энергетической платформы ЕС – механизма совместных закупок газа "для урегулирования энергетического кризиса".



Поворот последовал сразу после взрывов в Балтийском море, похоронивших немецкие надежды на российский газ. Газовые похороны больнее всего ударили по немцам. Вместо того чтобы стать главным энергетическим хабом Европы, получающим в год больше 110 миллиардов кубометров газа, Германия теперь скромно становится в очередь на совместные закупки газа под патронажем Брюсселя. А тут еще и финны покрикивают: "Цена на газ стремительно растет. Почему? На самом деле из-за того, что Германия покупает много газа", – говорит депутат Европарламента от Финляндии Нильс Торвальд.



Правда, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сопротивляется, заявляя, что "Европа должна разумно использовать свою рыночную власть", что "совместные закупки сами по себе не увеличат количество доступного газа, а это является главной проблемой". Берлин пытается настаивать на сохранении общих закупок газа только на добровольной основе. Германия – это не прибалтийские карлики, которые стали громко настаивать на совместных закупках, как только началась война торгов, вздувшая цены на газовом рынке. К тому же в Германии нет государственных энергетических компаний, есть только частные компании с их контрактами, и эти компании покупают энергоносители сами. Кроме того Берлин предоставил достаточно свободных денежных средств Trading Hub Europe, немецкому оператору газового рынка, чтобы он начал активно закупать газ, пополняя его запасы в стране. И сейчас хранилища газа в Германии заполнены более чем на 90%.



Однако не прошло и недели после атаки на российские "Северные потоки", как совместные закупки газа на следующую зиму снова включены в повестку дня саммита ЕС. Европейский рынок электроэнергии тесно связан с газовым, повышение цены на газ приводит к повышению цен на электричество. "Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электроэнергию во всей Европе. Поэтому мы готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии", – храбро заявила фон дер Ляйен в Страсбурге. По ее словам, эта мера должна стать началом глобальной реформы рынка электроэнергии. Европейская аппаратчица словно забыла, что в экономике господствует рынок.



И европейская экономика уже "пузырится". Готовится к переезду в Штаты голландская компания OCI N.V., производящая сельскохозяйственные удобрения. Гендиректор предприятия официально объявил, что производственные мощности будут развернуты в Техасе. Один за другим пакуют вещички крупные представители европейского бизнеса: датский ювелирный бренд Pandora, автоконцерн Volkswagen, компания по производству электрокаров Tesla. Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге, намерена наполовину сократить производство в Европе и нарастить его в Техасе. Немецкая BASF и норвежское Yara International, занимающиеся производством удобрений, прозрачно намекают, что бегство европейских производств будет носить лавинообразный характер. Доверие к Брюсселю падает.



А фон дер Ляйен по-прежнему уверяет, что "объединение спроса через Энергетическую платформу ЕС позволит в полной мере использовать коллективный политический и рыночный вес Союза". Только европейские производители, как и потенциальные поставщики энергоресурсов, кажется, не обращают внимания на лозунги фон дер Ляйен. И видно это уже потому, что в день открытия сессии Европарламента 5 октября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани встретился не с главой Еврокомиссии, а с президентом Чехии Милошем Земаном. Катар – крупнейший в мире экспортер СПГ. Эмир встретился с президентом, "чтобы найти общие решения текущих крупных кризисов". После этого чешское правительство одобрило межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве с Катаром, и никакой "коллективный рыночный вес Евросоюза" на двустороннюю рыночную сделку не повлиял.