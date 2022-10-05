Бывшего первого замсекретаря Совбеза Казахстана Шайхутдинова посадили на 7 лет как иностранного шпиона

10:23 07.10.2022

Бывшего первого замсекретаря Совбеза Казахстана вынесли приговор

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Комитета национальной безопасности РК, 21 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны Марат Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности РК) признан виновным по ст. 185 ч. 3 УК РК и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.



Вина других фигурантов уголовного дела Л. Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и О.Ждан (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно, - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что, с учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат.



28 марта распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК.



Динара Халдарова

Астана