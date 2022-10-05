 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывшего первого замсекретаря Совбеза Казахстана Шайхутдинова посадили на 7 лет как иностранного шпиона
10:23 07.10.2022

Бывшего первого замсекретаря Совбеза Казахстана вынесли приговор
Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сообщения Комитета национальной безопасности РК, 21 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны Марат Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности РК) признан виновным по ст. 185 ч. 3 УК РК и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Вина других фигурантов уголовного дела Л. Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и О.Ждан (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, с учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат.

28 марта распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК.

Динара Халдарова
Астана

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665127380


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