Washington Post: Следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена

10:41 07.10.2022

Washington Post: Следствие собрало доказательства для предъявления Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях



7 октября 2022, Антон Никитин

Ведущие расследование против Хантера Байдена федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента США обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщила Washington Post.



По словам источников издания, знакомых с ситуацией, несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, передает РИА "Новости".



Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом США Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.



Ранее сын действующего президента США Хантер Байден признался, что потратил полученные от украинской компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.



О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена сообщала Wall Street Journal. По данным издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах. Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тыс. долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.



Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший "торговал" доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.