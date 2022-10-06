МИД Киргизии в недоумении от награждения Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством"

11:53 07.10.2022

Бишкек (АКИpress) – Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызстана Чынгыз Кустебаев на своей странице в соцсети прокомментировал награждение президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



На днях Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.



Кустебаев отмечает, что "награда нашла своего виновника".



"Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году "за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами" сразу после апрельской вооруженной агрессии против Кыргызстана, а вот и очередное награждение орденом России "За заслуги перед Отечеством" III степени, так еще и "в обеспечение региональной стабильности и безопасности".



Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии.



В то время как на кыргызской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают своих детей, мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома - это награждение вызывает обоснованное недоумение. Юбилей юбилеем, но факты остаются фактами, а этот шаг явно не соответствует тому, что мы видим на кыргызско-таджикской госгранице", - написал он.