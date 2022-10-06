 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Алматинском кладбище нашли затерянную могилу гениального художника Сергея Калмыкова
13:22 07.10.2022

В Алматы нашли потерянную могилу ученика Леонардо да Винчи

Николай ИВАЩЕНКО

Странный до чудаковатости - так современники описывали знаменитого художника-авангардиста Сергея КАЛМЫКОВА. Ныне признанный гением, мастер умер в одиночестве и аскетизме, оставив немало загадок. И даже место его захоронения долгое время было тайной.

32 года из своих 75 лет Сергей Иванович прожил в Алма-Ате, став своего рода символом старого города, передает Экспресс К. Он был удивительно плодовитым художником: только в музее имени А. Кастеева насчитывается 1 111 работ КАЛМЫКОВА.

По разным же оценкам, всего их могло быть около 5 тысяч. И если при жизни многие произведения мастера оставались непонятыми, то сейчас пользуются огромным спросом среди ценителей. По той же причине КАЛМЫКОВ стал самым подделываемым в Казахстане художником.

При этом основным местом работы художника был Театр оперы и балета имени Абая, где КАЛМЫКОВ служил декоратором и иллюстратором. Старожилы вспоминают: собиравшаяся на тогдашней улице Калинина (ныне Кабанбай батыра) молодежь дожидалась выхода художника с работы.

Его необычные наряды вызывали удивление и даже насмешки, но мастеру было все равно. Говорят, во все времена года КАЛМЫКОВ носил плащ из дерматина, напоминающий мантию. Такой выбор верхней одежды художник объяснял оригинально.

Из космоса посмотрят вниз на Землю и сразу увидят, что здесь ходит КАЛМЫКОВ,
- говорил авангардист.

Кстати говоря, КАЛМЫКОВ утверждал, что имеет постоянный контакт с представителями внеземной цивилизации. Эта убежденность наложила след на его творчество: на многих картинах присутствуют космические мотивы - будь то стилизованные созвездия, загадочные пейзажи либо даже сами инопланетяне. Они у КАЛМЫКОВА совсем не злобные "чужие" - напротив, забавные и немного наивные соседи по Вселенной.

Переплетение реального и вымышленного было вообще одной из характерных черт творчества КАЛМЫКОВА. Возможно, потому что в бесконечно богатом мире авангардиста не существовало этой условной грани. Как и граней между пространством и эпохами.

Так, художник не уставал вдохновляться жизнью и творчеством легендарного Леонардо да ВИНЧИ. Великий мастер не раз появлялся на полотнах КАЛМЫКОВА, и почти на всех из них фигурирует юноша-ученик. Этим учеником Сергей Иванович изображал себя, стремящегося приобщиться к мудрости отца Ренессанса.

Расстояние - как физическое, так и временное - не смущало КАЛМЫКОВА. Недаром даже его единственная возлюбленная была подругой по переписке. Будучи человеком замкнутым и задумчивым, КАЛМЫКОВ так и не женился, и потомков не оставил. Это обстоятельство во многом определило загадку могилы мастера.

В поисках памяти

27 апреля 1967 года Сергей Иванович скоропостижно скончался. По словам соседей, после него в квартире (она находится в нынешнем микрорайоне № 3) остались лишь огарки свечей и кипы газет. Аскетизм жилья был поразителен даже для людей эпохи развитого социализма.

К моменту смерти КАЛМЫКОВ уже пять лет был на пенсии, и почти единственным человеком, с кем он контактировал, была его коллега артистка Валентина ЗАХАРОВА. Именно ей довелось забирать тело мастера из больницы.

Дальнейшие события не известны, но факт остается фактом: могила художника затерялась. Вскоре никто и не знал, где похоронен последний мастер Серебряного века.

По словам журналистки и общественницы Евгении МОРОЗОВОЙ, занимающейся изучением истории Алматы, ее коробило, что могила гениального художника потеряна. МОРОЗОВА решила восстановить историческую справедливость.

Увы, утверждает журналистка, ни акимат, ни Министерство культуры и спорта не захотели помогать в поисках. Зато на помощь МОРОЗОВОЙ пришел исследователь-некрополист Георгий АФОНИН. Также свою роль сыграл случай: один из старожилов Алматы сообщил энтузиастам, что знает местонахождение могилы художника.

По словам мужчины, в детстве его водил на это место отец. Память не подвела алматинца: он действительно нашел могилу. Вернее, маленький безымянный пятачок земли на Центральном кладбище, окруженный другими захоронениям. Ни памятника, ни других опознавательных знаков.

Год кропотливой работы ушел на то, чтобы доказать принадлежность захоронения КАЛМЫКОВУ. Подтверждение нашлось в архивных записях: исследователи сверяли регистрацию и места могил людей, умерших примерно в то же время, что и художник. Теперь, после тщательно проделанной работы, МОРОЗОВА и АФОНИН уверены: здесь похоронен именно КАЛМЫКОВ.

По признанию журналистки, больше всего она боялась, что "пустой" участок погоста кому-то приглянулся и там вскоре похоронят нового "жильца". Такая практика на алматинских кладбищах есть. Чтобы избежать печального развития событий, нужно было облагородить могилу. Это вызвались сделать неравнодушные алматинцы. Они привели захоронение в порядок, на свои деньги поставили памятник и ограду.

Теперь активисты поднимают вопрос о том, чтобы увековечить память знаменитого художника, оставившего огромный след в художественной жизни Казахстана, СССР и всего мира. Предлагается хотя бы установить мемориальную доску на доме в третьем микрорайоне, где мастер провел последние годы жизни.

Можно сказать, что некое мистическое кольцо жизни и смерти Сергея Ивановича КАЛМЫКОВА сегодня замкнулось: 6 октября 2022 года, в день его рождения (и спустя 55 лет после смерти), он вновь обрел место своего упокоения. Вероятно, для живущего в вечности мастера это обстоятельство не имеет решающего значения - в отличие от мозаики истории Алматы, которая дополнилась очередным элементом.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665138120


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