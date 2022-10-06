Как женщины Центральной Азии попадают в сексуальное рабство

13:27 07.10.2022

60% оказавших в рабстве граждан Центральной Азии – женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И в большинстве случаев они не обращаются за помощью из-за страха осуждения. Их истории - в материале CABAR.asia.



"Я приехала работать хостес в отеле, но меня вынудили оказывать интим-услуги. То есть в нашем клубе, если посетитель хотел забрать тебя на ночь, он отдавал за это около 500 долларов. Хозяин всегда разрешал. Если нет, то с меня штраф", – вспоминает Айгуля Тустикбаева самый страшный месяц в ее жизни.



Три года назад она уехала из родного города Тараз (Казахстан) в Стамбул в поисках работы и оказалась в сексуальном рабстве. У нее отобрали документы и заставляли делать все, что захотят клиенты.



Чтобы откупиться, девушка взяла онлайн-кредит в Казахстане на сумму около 1000 долларов.



После этого она обратилась в полицию Стамбула, но, когда речь зашла о возбуждении уголовного дела, Тустикбаева написала встречное заявление – испугалась, что из-за этого ей придется в Турции на несколько месяцев пока будет идти следствие и суд.



Подобные случаи не единичны. По данным МВД Турции, в 2021 году в стране официально зарегистрированы 469 случаев освобождения женщин из сексуального рабства. В том числе и гражданок стран Центральной Азии. Однако эксперты считают, что число жертв торговцев людьми на порядок больше.



В 2005 году независимый фонд Human Resources Development Fund, возглавляемый Бертой Эрен, открыл в Стамбуле приют для женщин, которые попали в сексуальное рабство. По их данным, большинство женщин, обратившихся за помощью, родом из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Украины, Ирана, Молдавии, Румынии и Грузии.



Согласно информации Глобального центра данных о торговле людьми (Global Data Hub on Human Trafficking), с 2005 по 2021 годы более 6 тысяч граждан стран Центральной Азии оказывались в сексуальном, трудовом или другом рабстве.



Нуриза родом из города Узгена в Кыргызстане. В 2016 году она уехала на заработки к сестре в Москву, а в прошлом году решила переехать в Стамбул. Она рассказывает, как влюбилась в этот город с первого взгляда и мечтала о хорошей работе, чтобы остаться, а теперь не может вернуться домой.



В поисках работы в Турции Нуриза встретилась с хозяином кафе Balikci Mehmet в квартале Кумкапы в историческом центре Стамбула. Он предложил ей работу официанткой и дал подписать контракт на турецком языке, который девушка знала не очень хорошо.



"Я подписала контракт с турком, который обещал мне золотые горы. На деле оказалось, что заработная плата составляет всего 7000 лир (около 380 долларов США) и меня поселили в хостеле. Уехать не могу, паспорт у хозяина. В полицию я ходила, меня не захотели слушать", - рассказывает она.



Узбекистанка Самира Насимова два года назад переехала с мужем в Стамбул. Но спустя год он нашел другую женщину, а ее продал. Сейчас ее заставляют попрошайничать на улицах и в день приносить по 300 лир (около 16,5 долларов США), иначе ее будут избивать и морить голодом.



"У нашего хозяина около 40 работников. Всех нас раскидали по Стамбулу. Иногда он может вызвать и приказать сделать массаж. Если не приношу деньги, меня оставляют без еды. Сама купить не могу, сразу узнают, есть смотрящие. Надеюсь, что когда-нибудь уеду", - рассказывает она.



В среднем, по данным Глобального центра данных о торговле людьми (Global Data Hub on Human Trafficking), около 60% граждан стран Центральной Азии, оказавшихся в рабстве, - это женщины.



География направлений торговли людьми весьма широка и разнится от страны к стране. Многие попадают в рабство в Казахстане или России, а порой даже в собственной стране.



Но этими странами список не ограничивается.



26-летняя Карина из села Шамалган Алматинской области в 2006 году поехала обучаться кулинарному искусству в Китае через туристическое агентство "Future", которое уже давно закрылось.



Девушка жила в Пекине, а через месяц у нее отобрали паспорт и отправили в сексуальное рабство в Гонконг.



"Один месяц я хорошо жила, они оплатили все расходы, обучали на высоком уровне. Я тогда им доверилась и отдала свой паспорт. После мне сообщили, что теперь я должна отработать три месяца, иначе отправят в тюрьму. Позже меня у них выкупили [другие работорговцы], как я слышала, за 15 тысяч долларов. Мне тайком удалось сбежать и позвонить в полицию", - рассказывает девушка.



В 2020 году МВД Казахстана задержало преступную группу, которая вербовала девушек от 16 до 25 лет, а затем продавала в сексуальное рабство в Бахрейне. Пострадавшими признаны 39 девушек, а преступников в декабре 2021 года приговорили к различным срокам заключения.



Одна из девушек, оказавшихся в сексуальном рабстве в Бахрейне, - жительница города Шымкент Аселя Ибрагимова. По ее словам, подруга позвала ее работать барменом в городе Авали.



"Я очень сильно нуждалась в деньгах. Когда не смогла получить образовательный грант, родители сказали работать. Пришлось искать работу. У нас в регионе зарплата 30 тысяч тенге (около 64 долларов США). Но когда мы прилетели у меня сразу забрали паспорт, мне пришлось два года оказывать секс-услуги. В день принимала по 5-6 клиентов, после я начала много пить. Когда нас спасли консульские работники, я уже была очень истощена. Сейчас я работаю с психологом, но такое тяжело забыть", - рассказывает она.



В апреле 2021 года 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева поехала на заработки в Грузию. Спустя месяц ее тело обнаружили под окнами многоэтажного дома в Тбилиси.



Как выяснило следствие, девушку пригласил на заработки ее родственник Мурат Мейрбеков. В Грузии он дважды ее изнасиловал и подарил своему компаньону Бесику Тордуа. Он скончался в грузинской тюрьме, а Мурата Мейрбекова приговорили к 15 годам.



Психолог движения "Альтернатива" Анна Настиченко отмечает, что чаще всего в рабство попадают люди, у которых нет образования.



Фактором риска часто становятся жизненные трудности, из-за которых человек попадает в эксплуатацию.



"Работорговцы не обязательно отнимают свободу, они идут на хитрость. "Тебя посадят в тюрьму", "я вышлю всем родным твое видео сексуального характера", "убью твоих родных" - чаще всего вот такие угрозы поступают и жертвы соглашаются. Считаю, что нужно увеличивать количество психологов и проводить среди населения круглые столы, нужно больше рассказывать о таких историях. В основном гражданки СНГ пытаются скрыть все, потому что завтра люди будут их осуждать", - говорит она.



В 2005 году Международная организация по миграции открыла в Турции горячую телефонную линию 157 для борьбы с торговлей людьми и помощи женщинам, попавшим в сексуальное рабство.



По данным Международной организации труда, ежегодные мировые доходы от рабства составляют около 150 млрд долларов США, а жертвами торговли людьми становятся около 40 миллионов человек.