"Америка ест грязь". Решение ОПЕК+ привело китайцев в восторг

13:32 07.10.2022 Гуаньча

Китай



Саудовская Аравия, Россия и другие проигнорировали "предупреждение" Байдена, добыча нефти странами ОПЕК+ снизится на два миллиона баррелей в сутки



Читатели "Гуаньча" высмеяли неудачную попытку Байдена повлиять на заседание ОПЕК+



ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти, несмотря на явное противодействие со стороны США, сообщает "Гуаньча". Читатели портала восхищены: очевидно, нефтедобывающие страны не собираются подчиняться Вашингтону. "Будто наблюдаешь, как Америка ест грязь", – пишет один из них.



Согласно сообщению Bloomberg от 5 октября, представители ОПЕК+ сообщили, что на заседании в Вене был достигнут консенсус относительно нефти: объемы добычи снизят на два миллиона баррелей в сутки. Это крупнейшее сокращение с момента вспышки эпидемии нового коронавируса, эквивалентное примерно 2% мирового спроса на черное золото.



По информации CNN от 4 октября, администрация Джо Байдена "снова ринулась в бой" в энергетическом секторе. Американский чиновник заявил, что Белый дом "сходит с ума и паникует". Из источников стало известно, что в последние несколько недель администрация президента начала "комплексно давить" на страны ОПЕК в попытках отговорить их от сокращения добычи. Вашингтон рассматривал перспективу уменьшения производства как "полную катастрофу" и предупреждал, что планы организации будут расцениваться как "враждебный акт". Однако усилия правительства США не принесли результатов.



Комментарии читателей



Парча из Цзянчэна

ОПЕК объявила миру, что не все решается Америкой. Нельзя постоянно подчиняться чужой воле! У нефтедобывающих стран нет обязательств помогать Байдену и компании выигрывать промежуточные выборы, у них есть свои национальные интересы!



ххх9988

Эта новость показывает, что способность Америки контролировать мир резко ухудшилась, в будущем в их двери постучится еще больше кредиторов.



Подонок Цэн Сяофэнь

Помнится, пару дней назад в СМИ говорили, что страны ОПЕК+ хотят сократить добычу на один миллион баррелей. Потом вышла новость о посредничестве Байдена, и наутро ОПЕК+ решила сократить добычу на два миллиона баррелей, ха-ха-ха!



050700 в ответ Подонку Цэн Сяофэню

Теперь старику Джо нужно пригрозить нефтедобывающим странам, чтобы вышла новость о сокращении добычи на три миллиона баррелей!



Век наблюдаю за жизнью

На похоронах королевы саудовский принц получил по лицу. Потом старик Байден снова пришел надавить на него, поэтому принц поднял старый вопрос об инциденте с Хашогги. Поскольку никаких ответов он не получил, он быстро объединился с Россией, которая тоже сильно пострадала от самомнения США. Интересы превыше всего. У вас, Америка и Европа, есть доллары, а у России и Саудовской Аравии - нефть. Посмотрим, кто важнее! Запад же достаточно сильный, потерпите.



guan_16596877471073

Больше всего ОПЕК волнует следующее: если потолок цен на российскую нефть в этот раз удастся установить, то следующим шагом будет ограничение цен на все топливо ОПЕК+! Мир ясно видит волчьи амбиции США…



Публичный аккаунт поддерживает своего кролика

Я проанализировал все это и пришел к выводу, что Путин уже является лидером нефтяной группы, а Саудовская Аравия и другие давно перешли под его крыло. Только Россия, только Путин осмеливается использовать энергоресурсы, чтобы застопорить чужую экономику и одержать таким образом победу. Невозможно представить, чтобы в прошлом Саудовская Аравия ослушалась США. Разве Вашингтон не плотно засел на Ближнем Востоке? Ненависть к американским военным там слишком глубока, рано или поздно регион должен был объединиться и свести счеты! Теперь СА даже проголосовала за сокращение!

США - не такой уж и крупный промышленный экспортер, они лишь набивают свои карманы деньгами, защищаясь доминирующим положением доллара, а также высокотехнологичными проектами, например, самолетов и другой техники. Они захватили рынок, и потому колебания цен немедленно отражаются на них. Вот и волнуются.



Ха-ха, улыбка покоряет города

Дело в том, что сокращение производства идет вразрез с прибылью США. Не забывайте, что Штаты входят в тройку крупнейших нефтедобывающих стран.



Кассовое программное обеспечение в ответ Ха-ха, улыбка покоряет города

Больше всех выиграл американский корпоративный сектор, но не правительство. Деньгами Демократическую партию обеспечивают не нефтяные компании, большая часть топливных гигантов платит республиканцам. А демократы сейчас еще больше будут страдать от потери голосов на выборах из-за инфляции.



Боевая крепость2020 в ответ Ха-ха, улыбка покоряет города

В 1970-х годах Советский Союз и Ближний Восток уже объединяли свои усилия, чтобы вызвать нефтяной кризис для США и Запада!



На расстоянии нет поэзии в ответ Ха-ха, улыбка покоряет города

В этом есть смысл: Штаты делают вид, что обеспокоены инфляцией в Европе, настаивают на том, чтобы ОПЕК не сокращала добычу, а втайне мечтают лишь о том, чтобы их собственная сланцевая нефть продавалась в ЕС по хорошей цене.



Ray в ответ На расстоянии нет поэзии

Америка пошла на огромный риск из-за роста цен и расширила добычу. Но теперь, как только она это сделала, ОПЕК тут же решила ударить по ценам. Теперь сланцевая нефть, которая и так много стоит, скоро окажется на обочине.



Гуаньшань Лаоюй

Неужели маленький принц Саудовской Аравии такой жесткий? Настоящий мужчина!



alexun в ответ Гуаньшань Лаоюю

На этот раз именно Россия взяла на себя инициативу по созданию проблем для США, хотя Саудовская Аравия, конечно, тоже очень смелая.



Прогулка вдоль реки

Саудовская Аравия разозлилась из-за инцидента с Джамалем Хашогги и уже давно в частном порядке объединилась с Россией.



Катушка

Прочитайте новости за этот период - Америка все время подавляла цены на нефть, а теперь хочет обратного!



yueer99

Ключевая мысль: если сегодня вы сможете ограничить цену на нефть России, то завтра вы ограничите цену на нефть других стран.



Опираясь на дерево, слушаю родник

Скоро промежуточные выборы в США. Старика Джо уже сильно беспокоят цены на черное золото…



Статист

Красота, как будто наблюдаешь, как Америка ест грязь.



Шэньчжэнь Сяоцян

Почему это США могут значительно увеличить добычу, но при этом просят страны ОПЕК сократить добычу? Старик Байден слишком бесстыжий.



guan_15670465202802

Сокращение объема добычи говорит о том, что страны Ближнего Востока уже не так сильно прислушиваются к американцам.



Cowhello

Рост цен на нефть повлияет на курс доллара и сделает повышение процентных ставок бесполезным, внутренняя инфляция в Америке по-прежнему высока… США злы и ужасны - они сосут кровь из Европы и Азии, но гиганты на Ближнем Востоке неглупы! Сокращение добычи топлива подавляет укрепление доллара. Когда цена на черное золото высока, чем меньше вы продаете, тем больше зарабатываете… Теперь капитал из США потечет обратно в страны ОПЕК+! Хотя все равно, конечно, Европе будет тяжелее всего…



Море звезд

Я надеюсь, что каждый день смогу видеть на лице США гнев и панику!



rdp1981

Во-первых, это показывает, что экономический спад действительно существует и США не могут его утаить. Во-вторых, это демонстрирует, что Ближний Восток скрыто поддерживает Москву, ведь повышение цен на нефть выгодно российской экономике и дает ей возможность использовать энергию для достижения политических целей.



Смеюсь над всеми

К предупреждениям США уже никто не прислушивается. Далее в ход пойдут угрозы: если не подчинитесь, мы пошлем войска и захватим вашу нефть! Ха-ха-ха. Источник - ИноСМИ

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