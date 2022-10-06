Планы США по России - это безумие, - Майкл Догерти

13:36 07.10.2022 National Review

США



Наши ядерные варианты

NR: НАТО дает понять России, что победа над Украиной означает победу над альянсом



Планы США по эскалации украинского конфликта вплоть до "полного уничтожения российской армии" – опасное безумие, пишет автор статьи NR. Неужели в Пентагоне думают, что Россия не ответит? Автор рекомендует Вашингтону помнить, что эта ошибка обернется для американцев настоящей катастрофой.



Майкл Брендан Дохерти



Размышляем о ранее немыслимом по мере того, как украинский конфликт вступает в новую опасную фазу.



Когда дело касается военного конфликта на Украине, то в игре между США и Россией обнаруживается некая закономерность. Вашингтон проводит похожую на "жесткую" линию на песке, надеясь сдержать Москву. Москва замечает неуверенность США и рвется вперед. Вашингтон, внезапно обеспокоенный тем, какие новые прецеденты создаются действиями России, изо всех сил пытается вложить больше средств в конфликт, а затем проводит еще одну якобы "жесткую" линию, фактически подталкивая Москву к пересечению и ее.



Это игра в эскалацию конфликта при помощи ошибок. Так, например, перед началом нынешней фазы украинского конфликта Белый дом указывал, что российская военная спецоперация в Украине будет встречена жесткими санкциями, а "незначительное наступление" может быть встречено чем-то меньшим. Между тем американские спецслужбы давали понять: в США считают, что киевское правительство не продержится долго в случае российской спецоперации. Владимир Путин тогда ответил, что ожидает санкций и готов к ним. Россия начала СВО, отчасти будучи уверенной, что ее собственная оценка силы Киева отражается в представлениях НАТО.



Но затем Киев устоял и смог получить экстраординарную помощь Запада. Западные политики, разгневанные тем, что Путин перешел их "жесткую" линию, начали посылать Украине гораздо более "смертоносную помощь" и стали рассуждать уже о том, что военный конфликт должен закончиться сменой режима в России.



Теперь Россия уже определенно отставала, и начался новый раунд эскалации из-за ошибок.



В минувшее воскресенье на канале ABC This Week генерала Дэвида Петреуса спросили, что произойдет, если Россия применит так называемое тактическое ядерное оружие, чтобы остановить или перевести свои потери на Украине в военный перевес. (Заместитель начальника разведки Украины Вадим Скибицкий сказал, что вероятность того, что Россия сделает такой шаг, сейчас "очень высока", и Путин начал произносить ядерные угрозы с такой громкостью, на которую только способен). Петреус сказал, что он не говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном о том, каким именно будет ответ США, но затем предположил, что "мы бы ответили, возглавив НАТО, коллективными усилиями, которые уничтожили бы все российские обычные силы, которые мы можем обнаружить и идентифицировать на поле боя на Украине, а также в Крыму и в виде каждого боевого корабля в Черном море".



На последовавшие дополнительные вопросы ведущего программы Джонатана Карла Петреус пояснил: "Ответ должен быть. Это (использование тактического ядерного оружия) не может остаться без ответа. Но этот ответ не обязательно будет расширительным. Это не будет ядерным ударом на ядерный удар". Здесь Петреус говорил не только от себя. По сообщению журнала Newsweek, администрация Байдена считает, что неядерные угрозы вполне способны остановить Путина, и что она предпочитает неядерный ответ на применение ядерного оружия:



Военные источники сообщают Newsweek, что предпринимаются определенные скрытые меры в отношении звучащих ядерных угроз, включая перемещение подводных лодок и самолетов и дополнительные учения бомбардировщиков B-52. Но эти источники подчеркивают, что в центре внимания находятся неядерные военные варианты - использование обычного оружия и специальных операций, а также кибератак и ударов космического оружия, включая обезглавливающий удар, предназначенный для того, чтобы ликвидировать Путина в "самом сердце Кремля".



Итак, высшие умы в администрации и один из самых уважаемых американских генералов своего поколения считают, что если Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине, то силы НАТО могут внезапно вступить в войну в качестве полноправной воюющей стороны, приступить к уничтожению всей армии России и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, чтобы устранить Путина. И Россия после этого не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта?



Извините, но это безумие - и опасное безумие. Ни одна ядерная держава не откажется от эскалации военных действий, если другая такая держава попытается уничтожить ее вооруженные силы и ее политическое руководство. Заметьте также, что генерал Петреус не говорит, что президент США обратится к конгрессу за согласием об объявлении войны. Видимо, по мнению генерала, американский президент просто отдаст соответствующий приказ.



Фундаментальная проблема неспособности должным образом противостоять угрозам эскалации украинского конфликта уходит своими корнями в самое его начало – в 2014 год. И именно поэтому я выступал против каждого шага Запада по его углублению. Украина не является членом НАТО и вряд ли станет таковым. Но НАТО связала вопрос о доверии своих членов и мира к себе с идеей о том, что Россия не должна запрещать Украине становиться членом альянса. Это ловушка, в которую попали и США, и Россия.



Если говорить о Западе, отсутствие Украины в НАТО является одной из основных причин, по которой Белый дом продолжает продвигать "новаторскую" идею о том, что обычными военными средствами можно сдерживать ядерные угрозы. Ведь обещать полный ядерный ответ - это значит лишить смысла различие между государствами, входящими в НАТО, и государствами, не являющимися членами альянса. Кроме того, Соединенные Штаты не могут давать такого обещания в одиночку, не рискуя вызвать гнев основных членов НАТО, таких как Франция и Германия, и таким образом привести к расколу альянса.



Помимо всего прочего, поставив мировое доверие к себе в зависимость от результатов дела с членством Украины, НАТО фактически дает понять России, что победа над Киевом включает в себя и бонус в виде частичной победы над альянсом. И как ни странно, давая России понять, что НАТО не желает реагировать на ядерный удар ядерным же оружием, альянс как бы намекает Москве, что она может получить этот бонус без риска прямого ядерного конфликта. Именно такая динамика событий может привести Путина в момент отчаяния к попытке осуществить "эскалацию ради деэскалации".



А что будет, если Путин применит ядерное оружие на поле боя даже в ходе демонстрации, рассчитанной на минимизацию людских потерь? Нет никаких оснований ожидать, что последующие шаги будут следовать какому-либо предсказуемому или рациональному плану. Эмоциональный шок от нарушения ядерного табу заставит политиков содрогнуться. Перед ними сразу встанет вопрос о том, не приведет ли это к опасности обмена стратегическими ядерными ударами. И они столкнутся с этим вопросом в атмосфере паники и неуверенности. Рынки могут отреагировать на применение тактического ядерного оружия катастрофическими падениями. Сам ядерный заряд взорвется только на Украине, но экономические последствия коснутся всех. Десятки тысяч людей начнут бежать из крупных городов. Социальные беспорядки могут начать вырываться далеко за пределы Украины, когда люди будут отчаянно биться за продукты и бензин.



Американские политики ведут свою опосредованную прокси-войну в Украине, как если бы она была похожа на другие недавние американские войны - скажем, свержение Муаммара Каддафи в Ливии или гражданскую войну в Сирии. То есть, Вашингтон осуществлял те вторжения при общем понимании того, что американскому народу не придется идти на большие жертвы или терпеть серьезные риски. Мол, украинцы, как и повстанцы в Сирии и Ливии, пойдут на большие жертвы, пока Запад будет помогать им деньгами, техникой и разведданными.



Не исключено, что в этом случае они и будут правы - что Украина сможет нанести России какой-то урон, а американцы не почувствуют от этого конфликта серьезного ущерба.



Конечно, нам остается только надеяться на это. [...] Но вы только представьте себе, какой была бы реакция американцев, если бы президент Байден сообщил им, что их жизни поставлены на карту из-за предположения, что Россия покорно отреагирует на прямую попытку Вашингтона сменить режим в Москве? Я даже не хочу пытаться это выяснять.



Заявление Украины об ускоренном вступлении в НАТО, о котором объявили на прошлой неделе, с ее точки зрения рационально. Президент Владимир Зеленский не совсем безосновательно утверждает, что Украина в любом случае де-факто уже является членом НАТО. Но готовы ли 30 стран альянса пойти на ее официальное включение в состав Североатлантического договора?



Членство Украины в НАТО будет означать ее политическое и военное отделение от России. Поскольку Киев заявляет, что Крым является частью его территории, это также обяжет НАТО изгнать Россию с ее давно созданной военно-морской базы в Севастополе и защитить еще 3500 километров границы. Готов ли Байден возложить на американцев все расходы и огромные риски, связанные с этим проектом?



Вопрос требует ответа, потому что мы быстро приближаемся к тому моменту, когда Байден больше не сможет вести эту борьбу так, будто это небольшой конфликт с силой, неспособной добраться до нас.



Комментарии читателей National Review



OldSchoolHoosier

Этот назревающий кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам необходимо серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом.

Трамп, Байден и Харрис - это НЕсерьезный выбор.



Deadhorse

Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка?

Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!



Leroy

Почему любой готов пожертвовать Нью-Йорком или Лос-Анджелесом, а также миллионами американских жизней, чтобы только США вместо Путина управляли Украиной?



jay_campbell

Отличная статья. Я чувствую, что США переживают очень явственный экономический и политический спад. Моя интерпретация ваших замечаний заключается в том, что этот спад идет с очень большим ускорением.



Marxism delenda est.

Почему вас гораздо больше волнуют "военные издевательства" над людьми на Украине со стороны российской армии, чем годы обстрелов и других издевательств над русскоязычным меньшинством на востоке Украины со стороны Зеленского и его украинских неонацистов?

Каким далеким, чуждым и несущественным должен быть для вас человеческий конфликт, чтобы вы выбрали их сторону, объявили их единственными борцами за свободу и демократию в своем регионе и сломя голову бросились забрасывать их миллиардами долларов помощи и военной техники?

Я даже не вспоминаю, что эти ваши "хорошие украинцы" годами подкупают президента США.

Позор на вашу глупую голову.



Central_Coaster

Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны.

У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию, настаивая на том, что в ответ мы не получим никакого возмездия.



Leroy

И пусть Петреус помнит: ни один российский лидер не сможет оставить без ответа уничтожение Черноморского флота. Это для русских предмет национальной гордости. Жестокое возмездие будет гарантировано.

Не одни только мы, американцы, являемся гордой нацией.



col_philip_s_brewster_iii

То, о чем Петреус так грозно предупреждает, однозначно потребует объявления войны России.

В этом случае просчитывание рисков от ядерного ответа нам становится просто невозможным!



David S

Хочу особенно отметить, что все последние грозные слова Путина насчет ядерного возмездия касались не только Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Они в равной степени относились и к другим столицам НАТО. Например, Лондону или Парижу.

Признайтесь, вы хотели бы рискнуть Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Лондоном или Парижем за Украину?! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665138960





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