70% наемников. У Зеленского заканчиваются украинцы?

13:38 07.10.2022 Конфликт на Украине становится войной России против всего Запада



Дмитрий Родионов

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Александр Дудчак

Иван Мезюхо



На луганском направлении сейчас сосредоточены до 70 процентов наемников из стран Европы, которые воюют на стороне Украины, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.



По его словам, сейчас в составе ВСУ есть до 70 процентов наемников, которые приехали в основном из Восточной Европы. Больше всего иностранцев из как Польши, Финляндии, Франции и Италии, и это, по словам Киселева, "сегодня большая сложность".



Представитель полиции ЛНР также заявил, что существуют отряды с албанцами, "которые с харьковского направления пытаются сейчас пробиваться в Сватово" и дойти до Кременной. Албанцам платят от 2 до 3 тысяч долларов, тогда как наемникам из Европы, находящимся в зоне конфликта, выделяют примерно по 35−40 тысяч долларов в месяц.



Кроме того, он отметил, что в настоящий момент главная цель Киева на этом направлении - "захват стратегической высоты в районе Сватово".



Ранее в ДНР также рассказали о воюющих на стороне Киева наемниках и инструкторах НАТО. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас военные сталкиваются с более откровенным участием альянса в конфликте на Украине.



"Это не только поставки вооружения, это еще и отправка сюда наемников и натовских инструкторов", - подчеркнул он.



70 процентов - не перебор ли? Украинцы заканчиваются? Или просто какие-то участки НАТОвское командование им решительно не доверяет?



- Украинцы не закончатся еще долго, - уверен политолог Александр Дудчак.



- Пусть осталось на территории подконтрольной Киеву 20 млн - половина мужчины, пусть половина - доступна для мобилизации. Ок, не половина, четверть. Это уже 2,5 млн. Хватит надолго. Тем более, у них вырисовывается время на подготовку. Уже младший офицерский состав готовят в Британии и прочих европах.



"СП": - А наемники? Надолго их хватит?



- Нарекрутировать по миру можно большое число наемников. На это деньги найдут, невзирая ни на какие проблемы с углеводородами и ценами по коммуналке. Боевиков-исламистов - как собак. Нет, намного больше. Да и в Европе с обнищанием растет число потенциальных рекрутов.



Чем дольше конфликт, тем больше ресурсов появляется у Украины. Конечно, не у самой Украины, а у Запада, воюющего Украиной против России.



И в космосе они, и под водой. Пока по носу мощно не получат, например, уничтожением космической группировки или ЧП в каких-нибудь коммуникациях, обеспечивающих межконтинентальный обмен банковскими данными, они будут наглеть в возрастающем масштабе.



- Судя по кадрам с бандеровских митингов в Европе с участием украинских мужчин призывного возраста, неудивительно, что режиму Зеленского необходимо внушительное число наемников, - считает политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.



- Он с первых дней спецоперации пригласил их на Украину. Уже тогда было понятно, что многие захотят покинуть страну, что и произошло.



"СП": - По-вашему, число наемников только растет? Что их больше стимулирует?



- Если судить по сообщениям официальных лиц, то складывается впечатление, что численность "солдат удачи" растет. На мой взгляд, там немало идейных. Ряд аналитиков предполагают, что среди иностранцев есть и украинцы по происхождению, чьи потомки-бандеровцы перебрались на Запад после Великой Отечественной войны. Так что условный "Майкл" может оказаться щирым националистом. Ну и, конечно, тех, кто зарабатывает на боевых действиях, естественно, немало.



"СП": - Кстати о деньгах. Говорят, что албанцам платят от 2 до 3 тысяч долларов, тогда как наемникам из Европы, находящимся в зоне конфликта, выделяют примерно по 35−40 тысяч в месяц. Почему такая дискриминация?



- Если это и действительно так, то, в принципе, это неудивительно. Сегрегация народов в стиле Запада. Они же до сих пор делят людей на своих и на "унтерменш". Им банально не жалко албанцев, а вот британцы - это же свои.



"СП": - Из каких стран в основном едут? Вроде те же США предостерегают своих граждан от этого… Где-то власти сами стимулируют свои граждан?



- На самом деле, география мест, откуда прибывают или прибывали наемники, обширная. Если навскидку - это Южная Корея, США, Британия, Чехия, Польша. По крайней мере, о представителях этих стран активно писали СМИ и высказывались должностные лица.



"СП": - Обмен приговоренных к казни наемников явно не способствовал их оттоку? Теперь многие будут излишне самоуверенны?



- Пожалуй, соглашусь с вами. Но даже если бы смертные казни состоялись, то наемники все равно приезжали бы на Украину. Я вообще считаю, что нам, России, необходимо подумать над легализацией ЧВК или созданию какого-то специального правового режима для таких компаний, при котором их могло бы контролировать государство.



"СП": - Как уменьшить их приток?



- Только наша победа уменьшит их численность. Я не вижу другого пути.- Большое количество наемников на критически важных направлениях означает лишь одно: набранные по мобилизации украинцы боеспособны далеко не в должной мере, - убежден историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Все же наемник - это человек, продающий свое умение и желание воевать, причем весьма дорого.



Что же касается обмена приговоренных к казни наемников, то подобная вещь совершенно недопустима, поскольку открыла ящик Пандоры. В обществе имелся выстраданный запрос на справедливость, и он должен был быть реализован по закону. Но так как этого не случилось, то он будет реализован людьми стихийно: если сурово не наказаны виновные - будут безжалостно мстить невиновным, и это у нас еще впереди.



- Наемников стало больше, - отмечает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Почему? Потому что западу нужно затянуть конфликт. Нужна слабая Россия. Силами ВСУ и нацбатов этого не сделать. Они, скажем мягко, сильно прорежены.



"СП": - Обмен приговоренных к казни наемников явно не способствовал их оттоку?



- Тут получилась правовая вилка. Если бы мы не принимали территории в состав РФ, то расстрелы были бы легитимны. Но приняв их в состав РФ, мы дали им наш закон. Там казни нет. И военного времени не объявлено. Думаю, тут прежде всего именно в этом причина. А так, да. Дали возможность для самоуверенности. Но, опять же, мы не дикари. Таковы издержки.



"СП": - Есть ли иные действенные способы оградить Украину от иностранцев? Желательно - на стадии принятия решения…



- Есть. Экономическое воздействие. Чем больше экономика стран запада будет погружаться в кризис, тем меньше им будет дела до наемников. Нам надо перетерпеть эту ситуацию. Сейчас конфликт в той стадии, когда морально-волевые качества народа выходят на значимую позицию. К примеру, в первую мировую именно экономические проблемы и моральные привели Российскую империю к революции. Думаю, что мы учли этот урок истории.



"СП": - Что будет, если украинцы и впрямь закончатся? Может ли возникнуть ситуация, что мы реально будем на Украине воевать с противником на сто процентов укомплектованным иностранцами?



- Думаю, что прежде чем они закончатся, у них случится переворот. Сколько угодно можно ссылаться на промытое сознание украинцев, но тяга к жизни - это ключевой инстинкт. Думаю, он вскоре себя проявит. Как раз к началу отопительного сезона. А что касается стопроцентного перехода на наемников - их в мире просто столько нет, чтобы воевать на такой территории. И, опять же, это все вопрос денег. А скоро зима. Деньги понадобятся на банальную для нас и эксклюзивную для них горячую воду из крана. Источник - СвободнаяПресса

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