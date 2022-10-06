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Как индиец Гаутам Адани меньше чем за год вошел в тройку самых богатых людей планетыКак индиец Гаутам Адани меньше чем за год вошел в тройку самых богатых людей планеты
13:41 07.10.2022

Успеть за $60 млрд

В середине сентября индийский бизнесмен Гаутам Адани с состоянием $147 млрд занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires, обогнав основателя Amazon Джефа Безоса ($146 млрд) и уступая только Илону Маску ($267 млрд). С начала года его состояние удвоилось, увеличившись более чем на $60 млрд. Торговать предприниматель начал еще в 1980-х годах, но ворваться на верхние строчки мировых рейтингов смог только в текущем году.

Председатель Adani Group Гаутам Адани на встрече инвесторов в Бангалоре (Индия)
Фото: Aijaz Rahi / AP

Бизнесмен из 1990-х

Гаутам Адани родился в Ахмедабаде (штат Гуджарат) в 1962 году. Его отец был мелким торговцем тканями. И хотя в семье помимо Гаутама было еще семеро детей, отец смог отправить его на учебу в местный университет. Но будущий миллиардер проучился там недолго - ему хотелось поскорее заняться бизнесом. Бросив учебу и уехав в Бомбей (ныне - Мумбай), он устроился в ювелирную лавку сортировщиком драгоценных камней. Спустя пару лет на Завери-Базар, известном в городе рынке, он открыл ювелирную лавку. Но заработать первые деньги Гаутаму помогли не алмазы и золото, а пластик. В 1981 году старший брат Мансубхай пригласил его поработать в свою компанию, занимавшуюся импортом инновационного на тот момент ПВХ. Дела шли хорошо, и к середине 1980-х Гаутам расширил операции компании, начав закупать другие полимеры. В 1988 году он основал торговую фирму Adani Enterprises.

Когда в начале 1990-х в Индии началась эпоха реформ по либерализации рынка и частного бизнеса, компания Адани, как и многих молодых предпринимателей того времени, пережила бурные времена. Тысячи бизнесменов разорялись, состояние других взлетало за несколько месяцев, но так же быстро сходило на нет.

Выживали не только самые трудолюбивые, но и удачливые. В их числе оказался и Гаутам Адани. Доходы от торговли пластиком он удачно вложил в расширение бизнеса, начав торговать металлом, тканями и сельхозпродукцией.

В середине 1990-х Адани представился шанс выйти на новый рынок - инфраструктуры и морских грузоперевозок. В 1995 году он выиграл контракт правительства штата Гуджарат на управление портом в городе Мундра. Гаутам серьезно расширил порт, построив несколько современных причалов, модернизировал оборудование и повысил эффективность работы устаревшего к тому времени порта. Он стал одним из первых частных управляющих, интегрировавших работу порта с местной железной дорогой и построивших рядом с портом грузовой терминал для приема и отправки грузов по воздуху. Местные власти заметили результат и передали в управление Адани еще несколько портов. Так появилась Adani Ports, теперь - крупнейший в стране частный портовый оператор.

Как Индия ищет себе уголь

Расширение портовых операций требовало тесной работы с местными инфраструктурными компаниями и электростанциями. Купив несколько местных электрических компаний, Адани на их базе создал собственного энергооператора Adani Power. Как и в случае с портами, Адани стал поглощать небольшие устаревшие ТЭС, модернизировать их, выводить на прибыль и получать средства для новых поглощений.

К концу 1990-х Адани стал одним из первых индийских миллионеров. И это его чуть не погубило.

В 1998 году его похитили в лучших болливудских традициях. Автомобиль, в котором ехал Адани, остановили два мотоцикла с вооруженными людьми. Кроме Адани в машине находился его личный водитель, а также один из компаньонов. Преступники вытащили всех из машины, запихнули в фургон и увезли. За освобождение Адани пришлось заплатить выкуп $1,5 млн.

Через десять лет Гаутам Адани снова оказался на шаг от гибели. В 2008 году в мумбайский отель "Тадж-Махал" ворвались террористы. В это время Адани ужинал со своим компаньоном в ресторане на одном из верхних этажей. Услышав автоматную стрельбу и взрывы гранат, они при помощи персонала перебрались в подвал гостиницы, где провели почти сутки, пока спецназовцы не блокировали террористов.

Ранний успех Гаутама Адани принято связывать с бурным экономическим ростом Гуджарата и реформами Нарендры Моди

Управление тепловыми электростанциями, работавшими на угле, довольно скоро натолкнуло Адани на мысль о расширении бизнеса в сторону добычи угля. С 2006 года он принялся скупать местные угольные компании, а в 2009 году вышел на зарубежные рынки, купив в Австралии угольную компанию Carmichael и грузовой порт Abbott Point.

Развитие бизнеса Адани в 2000-х и 2010-х годах не в последнюю очередь связано с тем, что в 2001 году правительство штата Гуджарат возглавил Нарендра Моди - энергичный политик из правоцентристской "Бхаратия джаната парти" (БДП). Он взял курс на развитие экономики штата, привлечение частного капитала в государственные проекты и режим максимального благоприятствования местным компаниям. В результате этих реформ Гуджарат пережил бурный экономический подъем, а Нарендра Моди стал одним из самых популярных политиков в стране. В 2014 году БДП победила на парламентских выборах, и Моди стал новым премьер-министром Индии.

После победы Моди распространил гуджаратский опыт на всю страну. В числе приоритетов он обозначил обеспечение индийцев доступной энергией из местных источников. Для угольного бизнеса Гаутама Адани это оказалось весьма кстати.

Обороты его угольных компаний и ТЭС выросли в несколько раз. А когда власти решили развивать в стране солнечную энергетику, именно Адани в 2020 году выиграл государственный тендер, $6 млрд на разработку солнечных электростанций. Теперь компания Adani Green Energy, продвигающая развитие экологически чистой энергетики, является одним из крупнейших в Индии и всей Азии операторов солнечных электростанций. Ее главный актив - солнечная электростанция "Камути" площадью более 10 кв. км - с мощностью 648 МВт она занимает 12-е место в мире.

Как Нарендра Моди снова стал премьер-министром Индии

В 2018 году власти упростили правила частного управления аэропортами - теперь ими могли владеть компании, которые прежде не имели такого опыта. Власти выставили на приватизацию шесть крупных воздушных хабов страны, включая аэропорты Мумбая, Ахмедабада, Джайпура и Мангалура. По стечению обстоятельств тендеры на все шесть аэропортов выиграла именно компания Гаутама Адани. Так, к 2020 году его холдинг Adani Group стал и крупнейшим оператором аэропортов в стране. А уже в этом году Адани расширил свой бизнес и на медиаотрасль. В августе он приобрел 29% одного из крупнейших в стране телеканалов NDTV с приоритетным правом покупки еще 26%.

В годы правления Моди бизнес Гаутама Адани вышел за пределы не только штата Гуджарат, но и всей Индии. В 2019 году акционером одного из подразделений Adani Power - газовой Adani Gas - стал французский энергетический гигант Total, купивший в ней долю 37%. Спустя год та же Total инвестировала $500 млн в компанию Adani Green Energy. В 2021 году Adani Green Energy купила энергетическую компанию SB Energy, одним из владельцев которой являлся японский многопрофильный концерн SoftBank Group.

Когда в 2014 году Моди пришел к власти, состояние Гаутама Адани оценивалось в $8 млрд. К началу 2022 года оно возросло почти в десять раз - до $77 млрд. Некоторые индийские политики усматривают в этом некую связь.

Бывший министр финансов штата Керала Томас Исаак назвал отношения премьера и бизнесмена "бессовестным кумовством". Но Адани решительно отвергает всякие намеки в свой адрес. В интервью Reuters он заявил, что выступает против кумовства или кланово-олигархического капитализма. "Я абсолютно согласен с (тем, что их быть не должно.- "Ъ"). Но все зависит от того, что именно вы называете кумовством. Это уже другой вопрос. Когда вы тесно работаете с правительством по ряду проектов, это не означает, что такое сотрудничество является кумовством",- авторитетно заметил бизнесмен.

Зигзаг удачи

Если до нынешнего года Адани входил в число самых богатых людей Индии и Азии, то за последние несколько месяцев его состояние выросло настолько, что он перешел в мировую лигу миллиардеров, потеснив самого Джефа Безоса и уступив только Илону Маску. Состояние Адани в этом году удвоилось, увеличившись, по разным оценкам, на сумму от $60 млрд до $70 млрд.

В мае индийские СМИ вышли с материалами, в которых говорилось, что с начала военного конфликта на Украине в феврале текущего года индийские миллиардеры Мукеш Амбани и Гаутам Адани заметно нарастили свое состояние.

С февраля по май состояние Гаутама Адани увеличилось на $25 млрд, а второго по размеру состояния индийца Мукеша Амбани - на $8 млрд. Индийские СМИ объясняют этот стремительный рост целым рядом факторов. Так, например, рост цен на уголь привел к тому, что прибыль одной только Adani Enterprises с января по март подскочила на 30%. А рост цен на нефть привел к рекордным прибылям нефтяной компании Reliance Мукеша Амбани.

По оценкам Bloomberg, с 24 февраля по конец мая акции Reliance подорожали на 19%, а Adani Enterprises - на 42%. СМИ отмечают, что "с конца февраля индийские компании закупили миллионы баррелей нефти марки Urals" на фоне сокращения закупок российской нефти западными странами и компаниями. Одновременно индийские компании рекордно нарастили производство топлива - в марте НПЗ страны экспортировали 3,37 млн тонн дизельного топлива, что стало рекордом с апреля 2020 года.

С начала года резко выросли цены и на растительное масло. Уже в марте мировые цены на пальмовое и другие виды растительного масла достигли рекордных значений из-за напряженности на рынках, вызванной военным конфликтом на Украине и сокращением поставок украинского подсолнечного масла.

Помимо собственно боевых действий на рынок негативно повлияло падение объема перевозок по Черному морю, по которому транспортируется 60% мирового объема подсолнечного масла. "Азиатские и европейские переработчики резко увеличили закупки пальмового масла для замены подсолнечного. Все это привело к скачку цен на пальмовое масло",- цитировало в марте Reuters мумбайского дилера одной из крупных международных торговых компаний. На этом фоне акции ведущего индийского производителя растительных пищевых масел Adani Wilmar с начала года подскочили в цене на 42%. По итогам первого квартала 2023 финансового года (квартал закончился 30 июня текущего года) Adani Wilmar увеличила свою операционную прибыль на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года, а в сегменте "продукты питания и товары повседневного спроса" квартальные продажи выросли на 53%.

Взлет состояния Гаутама Адани в этом году не остался без внимания мировых СМИ. Некоторые из них уже предложили обратить внимание на структуру владения его компаний, где в числе акционеров и инвесторов есть целый ряд офшорных фирм, зарегистрированных в том числе на Маврикии.

В конце августа исследовательское подразделение рейтингового агентства Fitch - компания Credit Sights - выпустило отчет по Adani Group. Аналитики предупредили, что из-за ускорившейся экспансии бизнеса Адани его долговая нагрузка резко выросла. Это угрожает устойчивости бизнеса, основатель которого "находится в хороших отношениях" с правительством Моди и пользуется "попутными ветрами в политике".

Другие аналитики также задаются вопросами, насколько устойчивым окажется бизнес Гаутама Адани в случае потери позиций Моди и его правительства. В интервью Financial Times старший аналитик рейтингового агентства Moody`s Абишек Тьяги заявил: "Если Моди проиграет выборы в 2024 году, вы сразу увидите коррекцию по акциям компаний Адани. Когда ваш покровитель уходит со сцены, вы сразу теряете доступ к крупному капиталу".

Евгений Хвостик

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665139260


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