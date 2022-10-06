Дело "Кумтора". Так можно и всю кыргызскую элиту пересажать, - Аида Джумашова

13:43 07.10.2022 Аида ДЖУМАШОВА



Сюжеты: Ситуация с "Кумтором", Скандалы с чиновниками



Операция "кустуризация": жертвы или виновные?



Генеральная прокуратура задержала бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компании" Тенгиза Болтурука и еще двух сотрудников. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статье "Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах" УК КР. Следствие утверждает, что государству причинен ущерб в 1 миллиард сомов.



Пользователи социальных сетей считают, что после того, как, будучи особо приближенным к президенту, Тенгиз Болтурук в ближайшее время выплатит ущерб, он выйдет на свободу. Общественность давно назвала такой метод пополнения бюджета "кустуризацией".



24.kg посчитало, сколько бывших чиновников, привлекавшихся к уголовной ответственности, заплатили в бюджет государства за свою свободу.



Дело "Кумтора"



те стало известно об отстранении от должностей внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука и финансового директора компании Рыспека Токтогулова.



На руднике выявлены финансовые нарушения: горюче-смазочные материалы, продукты питания, запчасти закупались по ценам выше рыночных.



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Генпрокуратура возбудила дела и начала расследование, а Тенгиз Болтурук и Рыспек Токтогулов были арестованы. Вместе с ними следователи надзорного органа задержали и специалиста по снабжению Айшу-Гюль Фронтбек кызы Джаналиеву.



По решению суда всех троих водворили в СИЗО ГКНБ до 10 ноября.



Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. При этом его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.



Рекорды Таможни



Самый большой ущерб государству после так называемой "кустуризации" заплатили бывшие таможенники.



Свой "вклад" в казну внес экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов. Его дважды задерживали, но в следственном изоляторе провел считанные дни. Основную часть своего заключения он провел в частной клинике.



Райымбека Матраимова заставили поделиться миллионами два раза. Первое уголовное дело в отношении него возбудили в октябре 2020 года. На бывшего таможенника театрально надели наручники и привели в здание ГКНБ.



Врез По одному уголовному делу ущерб составлял 2 миллиарда сомов. Не отходя от кассы, то есть кабинета следователя, Райымбек Матраимов перечислил на депозитный счет ГКНБ 80 миллионов сомов. В тот же день его отпустили под подписку о невыезде. Остальные деньги он отдавал по частям.



Райымбек Матраимов признал вину, его даже показательно судили. Однако отделался он легким испугом - штрафом в 260 тысяч сомов.



Через неделю после приговора экс-замглавы ГТС вновь арестовали. На этот раз ему предъявили обвинение в легализации (отмывании) преступных доходов. Райымбек Матраимов должен был провести в СИЗО ГКНБ два месяца, но сидел ли он там вообще - вопрос. Почти весь срок так называемого заключения он провел в частной клинике "Бикард".



Для того чтобы выйти на свободу с чистой совестью, во второй раз Райымбек Матраимов отдал свою квартиру стоимостью 20 миллионов сомов.



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В рамках расследования уголовных дел, касающихся серых схем Матраимова были задержаны начальники Юго-Западной и Северо-Восточной таможен Нурлан Ражабалиев и Абдыбахаб Боронбаев. Их тоже обвинили в коррупции.



Они пошли на сделку со следствием и были отпущены под домашний арест. Один из них выплатил ущерб государству в размере 6 миллионов сомов, второй - 8 миллионов сомов. В итоге суд оштрафовал на 260 тысяч сомов каждого.



Еще один таможенник - Нурбек Айтмаматов за свободу заплатил 74 миллиона сомов. Начальника Юго-Западной таможни обвинили в организации коррупционной схемы по недостоверному декларированию товаров.



Следствие выявило у таможенника большое количество недвижимости и автомобилей. Часть теневых доходов Айтмаматов легализовал через строительные компании, основными долями которых он владеет.



Нурбека Айтмаматова задержали в июне, а через месяц он перечислил деньги и вышел под домашний арест.



Председатель ГТС Адилет Кубанычбеков проработал на своей должности всего три месяца. В январе ему предъявили обвинение по статье "Коррупция" УК КР и водворили в СИЗО ГКНБ.



По версии следствия, он лоббировал интересы частных компаний, занимающихся импортом товаров. Кроме того, на таможне использовали схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток.



Через два месяца после задержания Адилет Кубанычбеков выплатил ущерб государству в размере 51 миллиона 220 тысяч сомов и признался в злоупотреблении должностным положением. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.



Решением суда он приговорен к штрафу в размере 1 миллиона сомов. Полностью признал свою вину.



Владельцы заводов, пароходов



Еще одним рекордсменом по выплате денег в государственный бюджет за свободу является бывший депутат парламента Кубанычбек Жумалиев. В феврале его задержали за коррупцию.



Жумалиев вместе с супругой не указали в декларациях о доходах почти 50 компаний и недвижимость. Все имущество бывший нардеп регистрировал на родственников.



В апреле Кубанычбек Жумалиев отдал в доход государства 1 миллиард сомов, и его отпустили под подписку о невыезде. Часть ущерба он выплатил, отдав государству цементный завод в Таш-Кумыре.



Сейчас расследование уголовного дела приостановлено.



Бывший милиционер, ныне бизнесмен Жалил Атамбаев тоже поделился миллионами в государственную казну. Его задержали и обвинили в незаконном обогащении, но через два дня он уже вышел на свободу.



Следствие утверждало, что Атамбаев, работая милиционером, незаконно купил недвижимость на сумму 100 миллионов сомов. Спустя много лет эти деньги обвиняемый перечислил в бюджет в качестве ущерба государству.



Экс-мэра столицы Азиза Суракматова обвиняли в незаконном обогащении. Следствие выявило активы его и близких родственников и оценило их в сумму свыше $50 миллионов.



Врез Через пару месяцев после ареста экс-градоначальник пошел на сделку со следствием и возместил ущерб государству в размере 150 миллионов сомов, и вышел на свободу.



Уголовное дело Азиза Суракматова прекращено за истечением срока давности.



В отношении экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева возбуждали два уголовных дела. Одно из них связано с незаконным обогащением, второе - с "Кумтором".



Мухаммедкалый Абылгазиев находился под стражей в СИЗО ГКНБ семь месяцев. Следствие утверждало, что бывший премьер незаконно увеличил свои активы, которые в несколько раз превысили его официальные доходы. Он покупал дорогостоящую недвижимость и оформлял ее на подставных лиц.



По второму эпизоду Абылгазиева обвиняли в том, что он, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" дополнительно предоставили территории для проведения геологоразведки и добычи золота.



После того как бывший глава кабмина выплатил часть ущерба в 50 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест. Через некоторое время уголовное дело Мухаммедкалыя Абылгазиева и вовсе прекратили за отсутствием состава преступления.



Туйгунаалы Абдраимова обвиняли в злоупотреблении должностным положением в бытность его главой ЦИК.



В официальном пресс-релизе ГКНБ указывалось, что бывший чиновник, используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 гектара своей фирме - ЗАО "Кайнар".



Через два месяца после задержания Туйгунаалы Абдраимов вернул участок на баланс райадминистрации и добровольно передал Федерации профсоюзов гостевой корпус, расположенный на территории курорта "Иссык-Ата".



Родственник президента



Свату экс-президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбеку Абжалиеву за свободу пришлось платить два раза.



В первый раз его обвинили в незаконном обогащении. Спецслужбы нашли у него многочисленную недвижимость в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Турции и ОАЭ.



Тогда он перечислил в казну государства 50 миллионов сомов и продолжил свою деятельность. После того как Алиярбек Абжалиев погасил всю задолженность, его дело прекратили.



Второй раз родственника бывшего главы государства посадили в СИЗО ГКНБ на месяц. Его обвинили в мошенничестве. Это уголовное дело прекратили. Естественно, до этого он выплатил ущерб потерпевшему в размере $1,2 миллиона.



Алиярбека Абжалиева отпустили, но следствие по этому делу еще продолжается. Источник - 24.kg

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