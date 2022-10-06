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Четверг, 06.10.2022
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Осеннее затишье: кадровые решения в Таджикистане, - Е.Беличков
13:45 07.10.2022

Сентябрьские ротации Эмомали #Рахмон'а стали неожиданной аномалией для политики президента. На протяжении всего года глава #Таджикистан'а сохранял высокую кадровую активность, в середине почти каждого месяца проводя перестановки в ключевых ведомствах. Однако в сентябре новостей о новых назначениях практически не появлялось. О кадровом затишье в РТ - в кратком обзоре Ia-centr.ru.

Сентябрь был отмечен не просто падением числа назначений, но, в целом, необычайно низким уровнем внутриполитической активности Дворца Нации. Создается впечатление, что правительство страны перешло к "закрытому" режиму работы: за весь месяц пресс-служба Рахмона опубликовала только один президентский указ (в августе было обнародовано 11, большинство из них - кадровые) и 5 постановлений (в августе - 9).

Бросается в глаза резкий контраст характера президентских назначений. В августе проходили масштабные ротации в МВД, где сменились 13 высокопоставленных руководителей. Президент проводил назначения в Минобороны, Министерстве юстиции, судебной системе и Пограничной службе ГКНБ. В июле с рокировками столкнулись суды и университеты, в июне через них прошли гражданские министерства.

Кадровые решения сентября, в отличие от летних перестановок - не просто точечные, но и гораздо менее значительные. 29 сентября стала единственной датой месяца, когда в Таджикистане публиковались распоряжения о должностях. В этот день "в связи с переходом на другую работу" были уволены гендиректор национальной авиакомпании "Таджик Эйр" Дилшод Исматуллозода и начальник службы транспортного надзора при Минтранспорта Шерали Ганджалзода. О новых назначениях для данных руководителей не сообщалось.

Новым главой Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта стал Далер Курбонзода. О его предыдущем месте работы ничего неизвестно. Карьера же Шерали Ганджалзоды демонстрирует тенденцию к кадровому понижению: до 2017 года он работал Министром транспорта РТ, после чего занимал все менее значимые должности в структуре ведомства.

Новым главой "Таджик Эйр" стал Парвиз Шодмонзода, ранее занимавший пост замдиректора аэропорта "Бохтар". По сообщениям СМИ, новый генеральный директор уже работал в компании, "знает ее изнутри". Ожидается, что новый руководитель поможет авиакомпании выйти из многолетней полосы долгов и финансового кризиса.

Стоит отметить, что те же задачи стояли и перед предыдущим директором: так, Исматуллозода предлагал распродать устаревшее имущество "Таджик Эйр". Однако компания под его руководством не смогла преодолеть кризис. Ранее Исматуллозода работал замруководителя исполнительного аппарата президента, возглавляемого Озодой Рахмон. Теперь, вероятно, экс-директора также ждут негативные карьерные перспективы.

Также 29 сентября получил отставку глава правительственного Агентства по экспорту Шавкат Бобозода, в прошлом - министр промышленности РТ. За неделю до президентского распоряжения Бобозода был арестован по обвинению в коррупции и растрате. О том, кто возглавит экспортное Агентство после него, не сообщалось.

Сентябрьские перестановки в основном коснулись второстепенных ведомств и носили точечный характер. Августовские рокировки силовиков можно было интерпретировать как подготовку транзита власти (предотвратить возможное противодействие "органов" преемнику Рахмона). Нынешние же назначения, напротив, демонстрируют заметное смещение фокуса внимания президента с внутренней политики.

Вероятно, это связано с проблемами на кыргызско-таджикистанской границе, а также крупными международными мероприятиями в регионе. Среди которых – готовящийся саммит центральноазиатских государств в Астане.

Евгений Беличков

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665139500


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