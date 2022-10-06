 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.10.2022
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Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая
18:34 07.10.2022

Конфликт из-за Тайваня неизбежен, сторонам следует прийти к компромиссу по данному вопросу и сделать Тайвань специальным административным районом КНР. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью Financial Times.

"Я бы порекомендовал [...] придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо", - сказал Маск.

По его мнению, такой исход, вероятно, "всех не осчастливит". В то же время бизнесмен предположил, что условия по Тайваню могли быть бы "более мягкими" для Китая, нежели в случае с Гонконгом.

Маск также отметил, что в случае обострения конфликта пострадает не только Тайвань. По его оценкам, потери мировой экономики при таком сценарии могут составить около 30%.

На этой неделе Маск также несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия по его мирному урегулированию. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в "любом конфликтном регионе".

В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку "жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может". Второй пост бизнесмена он назвал "констатацией реальности".

В то же время власти Украины обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, "какой Илон Маск им нравится больше" – поддерживающий Украину или же Россию.

Источник - Ведомости
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