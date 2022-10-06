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Пятница, 07.10.2022
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Четверг, 06.10.2022
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УзбЦБ аннулировал лицензии частных "Туркистонбанка" и Hi-Tech Bank (26-е и 29-е места по активам в РУ)
20:11 07.10.2022

ЦБ отозвал лицензии двух частных банков
Центробанк отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у частных "Туркистонбанка" и Hi-Tech Bank. Эти банки занимают, соответственно, 26-е и 29-е места по размеру активов среди банков Узбекистана. Средства вкладчиков будут возвращены по истечении двух месяцев.

Центральный банк Узбекистана в пятницу сообщил об отзыве лицензий на право осуществления банковской деятельности у двух частных акционерных коммерческих банков - "Туркистон" и Hi-Tech Bank.

Постановления правления регулятора об отзыве лицензий были приняты 7 октября.

"Туркистонбанк" занимает 26-е место в банковской системе Узбекистана по размеру активов, Hi-Tech Bank - 29-е.

Решения по обоим банкам приняты в соответствии со статьей 20 закона о ЦБ за совершение нарушений, предусмотренных статьями 54 и 77 закона "О банках и банковской деятельности", в частности:

отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банком;
понесение банками убытков в размерах, превышавших 50% их регулятивного капитала;
нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
ведение бухгалтерского учета с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банков и приводящими к нарушению отчетной информации;
неисполнение в установленный срок предписаний Центробанка об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
повторное совершение грубых нарушений после наложения Центробанком штрафа за такие нарушения.
Постановлениями правления ЦБ утверждены составы ликвидационных комиссий двух банков, на основании закона "О банках и банковской деятельности" полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общих собраний акционеров, наблюдательноых советов и правления, перешли к данным комиссиям.

Согласно статистике ЦБ, на 1 сентября 2022 года в "Туркистонбанке" доля проблемных кредитов составляла 94,8% (651 млрд сумов), в Hi-Tech Bank - 93,4% (116 млрд сумов).

"Туркистонбанк" работал на рынке банковских услуг с 1998 года, Hi-Tech Bank - с 2010 года. На 1 сентября остаток депозитов в "Туркистонбанке" составлял 328 млрд сумов, в Hi-Tech Bank - 6 млрд сумов.

Информация вкладчикам-физическим лицам
Согласно закону "О гарантиях защиты вкладов граждан в банках", вклады физических лиц в банках гарантируются Фондом гарантирования вкладов граждан в банках.

Все средства вкладчиков в двух банках будут возвращены в первоочередном порядке в полном объеме по истечении двух месяцев.

Подробную информацию по возврату вкладов можно получить по телефонам доверия Центрального банка: 71−200−00−44, 71−236−75−24.

Источник - gazeta.uz
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