 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рамзан Кадыров стал Героем Донецкой Народной РеспубликиРамзан Кадыров стал Героем Донецкой Народной Республики
00:18 08.10.2022

Пушилин вручил Кадырову Звезду Героя ДНР

Донецк, 7 окт - ДАН. Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Звезду Героя ДНР Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Торжественная церемония прошла сегодня в Грозном.

"На торжественном построении силовых структур Чеченской Республики, которое состоялось в военном городке Ханкала (входит в состав города Грозный - прим. ДАН), наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, а также лично вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил мужество и бесстрашие чеченских бойцов - участников специальной военной операции. "Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России", - заключил глава региона.

О присвоении Кадырову звания Героя ДНР стало известно 3 октября.

Источник - dan-news.info
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