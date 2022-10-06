Рамзан Кадыров стал Героем Донецкой Народной Республики

00:18 08.10.2022

Пушилин вручил Кадырову Звезду Героя ДНР



Донецк, 7 окт - ДАН. Врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Звезду Героя ДНР Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Торжественная церемония прошла сегодня в Грозном.



"На торжественном построении силовых структур Чеченской Республики, которое состоялось в военном городке Ханкала (входит в состав города Грозный - прим. ДАН), наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, а также лично вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.



Он отметил мужество и бесстрашие чеченских бойцов - участников специальной военной операции. "Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России", - заключил глава региона.



О присвоении Кадырову звания Героя ДНР стало известно 3 октября.