ОПЕК+ помогла России. Санкции Запада дали обратный эффект, - Рю Накамура

00:50 08.10.2022

Nihon Keizai

Япония



Сокращение добычи нефти. Санкции против России потерпели неудачу

Nihon Keizai: Решение ОПЕК+ сведет на нет санкции против российской энергетики



Недавно страны ЕС договорились ограничить стоимость российской нефти в рамках санкций, но теперь эта инициатива сошла на нет, пишет Nihon Keizai. Из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота установить потолок уже не удастся.



Появились опасения, что экономические санкции против Москвы, которая продолжает военную спецоперацию на Украине, могут дать сбой. 5 октября Саудовская Аравия и другие крупные страны-экспортеры приняли решение о значительном сокращении добычи нефти, что затуманивает перспективы G7 по установлению потолка цен на российское черное золото.



Подобное снижение, как ожидается, приведет к росту цен на нефть, что помешает Западу повлиять на доходы Кремля. Более того, оно проявило раскол между США и нефтедобывающими странами.



"Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией", - выразила журналистам свое недовольство пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 5 октября в ходе пресс-конференции на борту президентского самолета, направлявшегося во Флориду.



Дело в том, что ОПЕК+, куда входят Россия, ОПЕК, и другие нефтедобывающие страны, решила сократить добычу черного золота на два миллиона баррелей в день (2% мирового спроса) в ноябре. На этом фоне продолжается западная политика по сдерживанию доходов Москвы от продажи топлива в связи со спецоперацией на Украине.



6 октября фьючерсы на нефть марки WTI (международный эталон сырой нефти) временно зафиксировались на отметке 88 долларов США за баррель. Это - скромное изменение по сравнению с 5 октября, когда состоялось министерское совещание ОПЕК+, однако есть опасения, что, если в будущем возникнет дефицит предложения, решение может привести к дальнейшему росту цен.



Такое резкое сокращение добычи бросает тень на санкции против Москвы.



5 октября страны ЕС договорились ограничить стоимость российской нефти в соответствии с соглашением G7. Но если снижение добычи уменьшит предложение, ценовая гегемония нефтедобывающих стран и Москвы укрепится.



В настоящее время Китай и Индия покупают кремлевскую нефть по относительно низким ставкам, но в случае сокращения поставок топливо по повышенной стоимости их тоже вполне устроит.



В случае дальнейшего роста цен на нефть Россия сможет увеличить свои доходы даже при снижении объемов продаж энергоресурса. Реализация целей США и Европы по затруднению финансирования спецоперации на Украине с помощью жестких экономических санкций замедлится.



Действительно, среди экспертов и участников рынка распространяется мнение, что возникнет дефицит предложения, и тогда цены на нефть будут расти.



По оценкам главного экономиста Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами, если добыча черного золота сократится на один миллион баррелей, то есть на половину суммы, определенной ОПЕК+, дефицит предложения составит около 100 тысяч баррелей в день в период с октября по декабрь 2022 года.



Ранее предполагалось, что избыток предложения составит несколько сотен тысяч баррелей. В октябре-декабре 2023 года дефицит достигнет более двух миллионов баррелей. Если страны-экспортеры нефти сократят добычу на два миллиона баррелей, как и было запланировано, показатель увеличится еще больше.



Если тревоги по поводу поставок усилятся, цены могут снова вырасти. 5 октября американский банк Goldman Sachs повысил свой прогноз по фьючерсам на нефть марки WTI в период с января по март 2023 года на десять пунктов до 110 долларов за баррель.



Считается, что нефтедобывающие государства Ближнего Востока опасаются резкого падения стоимости топлива, как это было во время финансового кризиса в 2008 году. Нельзя исключать возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания высоких цен на нефть.



Российский вице-премьер Александр Новак принял участие в первой за два с половиной года очной встрече ОПЕК+. Он подчеркнул солидарность между странами-экспортерами. По данным Reuters, после заседания он заявил, что введение потолка цен на российскую нефть является нарушением рыночного механизма, и что Москва готова сократить производство.



Автор – Ре Накамура (Ryo Nakamura)