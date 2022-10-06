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Конфликт противовесов: Путин указал на противоречия между странами СНГ
01:02 08.10.2022

На неформальной встрече глав государств содружества президент РФ также назвал плюсы перехода на нацвалюты

Любовь Лежнева

Для разрешения конфликтов на пространстве СНГ необходимо разработать новые меры урегулирования. Об этом Владимир Путин заявил 7 октября на неформальной встрече глав государств содружества. Помимо трагических событий на Украине, на постсоветском пространстве возникают и другие противостояния, отметил он. Кроме совместного решения проблем безопасности президент призвал членов СНГ подумать и о дальнейшем экономическом сближении. Переход на нацвалюты между странами организации, по его мнению, позволит укрепить финансовый суверенитет государств и еще больше развить внутренние рынки капитала.

Юбилейная встреча

В свой 70-й день рождения президент встретился с коллегами по СНГ в Петербурге. Главы государств приехали, подготовившись. Так, лидер Белоруссии Александр Лукашенко подарил на юбилей сертификат на трактор BELARUS. В разговоре с журналистами он признался, что и сам работает на таком. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в подарок пирамиды из арбузов и дынь.

Накануне некоторые СМИ сомневались, что на неформальную встречу приедет глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Недавно Москва и Астана поспорили из-за того, что казахстанские власти не выдворили из страны посла Украины Петра Врублевского, который ранее в одном из интервью выступил с призывом "убивать русских". После критики от российского дипведомства МИД Казахстана вызвал нашего посла Алексея Бородавкина. По данным СМИ, разговор был "довольно жесткий". Однако все это не помешало Касым-Жомарту Токаеву посетить Константиновский дворец в Петербурге.

Подарок президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Несмотря на то что встреча была неформальной, президенты были в галстуках и собрались за большим круглым столом. Рядом сидели представители недавно воевавших стран - премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Днем ранее они встречались в Праге. Там стороны заявили, что признают территориальную целостность друг друга. Как заявил "Известиям" политолог Дмитрий Фетисов, результаты пражской встречи лучше прошлых договоренностей, однако до полной нормализации ситуации в Карабахе еще далеко.

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Новые меры

В открытой части выступил только Владимир Путин. Прежде всего он обратил внимание на проблемы безопасности в регионе. Помимо трагических событий на Украине, на постсоветском пространстве периодически вспыхивают и другие конфликты. Страны СНГ должны выработать меры для урегулирования таких ситуаций, отметил глава РФ.

- В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве содружества. Ведь, помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению, - обратился президент России к коллегам по СНГ.

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Кроме обострений в Карабахе, очень неспокойно бывает и на киргизско-таджикской границе, заметил Дмитрий Фетисов. В последний раз сообщения о перестрелках были около месяца назад. Для урегулирования постсоветских конфликтов, по мнению политолога, возможно, потребуется создание новой организации. Уже существующая Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этой ситуации не подходит. Объединение может предоставить военную помощь, только если на это согласны все страны-участницы, напомнил он.

Перспективы содружества

От военных конфликтов президент перешел к обсуждению интеграционных вопросов. 12–14 октября в столице Казахстана, который в 2022 году председательствует в содружестве, пройдут саммиты СНГ, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседание глав государств в формате "Россия – Центральная Азия". Президент России рассказал об основных вопросах предстоящих мероприятий.

- Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета, - рассказал Владимир Путин.

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Экономическое сотрудничество между государствами содружества последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% (до $96 млрд), а в первые шесть месяцев 2022-го вырос еще на 7%, сообщил Владимир Путин. Помочь обеспечить финансовый суверенитет стран, по его словам, поможет переход во взаиморасчетах на национальные валюты. Также именно это будет способствовать развитию внутренних рынков капитала, уверен он.

Помимо экономической интеграции, президент России обсудил и языковую. Он поддержал предложение главы Казахстана о создании при СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Россия будет делать все для скорейшего воплощения этого предложения в жизнь, пообещал Владимир Путин. Вопрос распространения русского языка имеет и практический аспект, заметил он. Сейчас в России работают миллионы граждан СНГ, которым он необходим, заключил глава РФ.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665180120


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