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Западному диктату пришел конец. ОПЕК+ устроила бунт против США, - Хасан Хардан
01:03 08.10.2022

Al Binaa
Ливан

Решение ОПЕК+ ударило по гегемонии США
Al-Binaa: решение ОПЕК+ подорвало репутацию Байдена перед выборами в США

Многие страны рассматривают решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти как бунт против гегемонии США, пишет Al-Binaa. Миру надоел диктат Вашингтона, который действует лишь в своих интересах. Продажа Америкой газа Европе по астрономическим ценам совсем не похожа на помощь союзнику.

Белый дом разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Этот беспрецедентный шаг был сделан в критический для администрации Байдена момент, то есть накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Кампания давления на членов альянса с целью заставить их не уменьшать добычу нефти провалилась. Вот почему это решение рассматривается многими странами ОПЕК+ как бунт против требований и гегемонии США. Отметим, что это крупнейшее сокращение добычи нефти с начала пандемии COVID-19.

Некоторые аналитики считают, что наибольшую выгоду в этой ситуации получит Россия, поскольку она поддерживает высокие цены на нефть. Советник президента США по национальной безопасности США Джейк Салливан даже обвинил организацию в пособничестве Кремлю.

Решение ОПЕК+ усугубит глобальный кризис, связанный с противостоянием России и НАТО на территории Украины. Последствия выглядят следующим образом.

Первым моментом стало падение престижа Вашингтона на международном уровне. Ему не удалось навязать свой диктат нефтедобывающим странам и заставить их не сокращать добычу, чтобы снизить цены на нефть и лишить Москву доходов от экспорта энергоресурсов. Белый дом назвал решение ОПЕК+ "тотальной катастрофой" и заявил, что оно может быть воспринято как "враждебный акт" против США.

Второе следствие - изменение стратегии стран, входящих в зону влияния Вашингтона. Они стремятся дистанцироваться от Соединенных Штатов и хотят проводить независимую политику, руководствуясь национальными интересами, даже если они противоречат американским.

Третьим последствием является усиление позиции России за счет США. Москва выигрывает в борьбе против американской гегемонии и наносит сокрушительный удар по попыткам Вашингтона изолировать и ослабить ее путем ужесточения западных санкций.

Наконец, решение ОПЕК+, шокировавшее администрацию Байдена, было принято в тот момент, когда Европа перестала молчать о вопиющем использовании США энергетического кризиса. На фоне сокращения поставок российского газа Америка продает голубое топливо европейским союзникам по слишком высоким ценам. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что часть дружественных Германии стран во главе с США завышает цены на газ, которым страна пытается компенсировать прекращение поставок из России.

"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен", -сказал он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

В итоге страны ОПЕК+ не поддались давлению Вашингтона. Они устали от американского диктата, игнорирующего их интересы. Европа также начала выражать недовольство гегемонией США. Белый дом заставил ЕС ввести санкции против России и оборвать с ней какие-либо экономические связи. Речь в первую очередь идет о прекращении поставок газа и нефти. Европа попала в полную зависимость от американского голубого топлива. Вашингтон использует энергетический кризис, разразившийся в европейских странах, чтобы продавать им газ по "астрономическим ценам", как сказал Роберт Хабек. Вот как Америка поступает с теми, кого считает союзниками. Что это за союз, который основан на гегемонии и чудовищной эксплуатации?

Автор: Хасан Хардан (حسن حردان)

Источник - ИноСМИ
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