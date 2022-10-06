Геноцид деревьев в Ташкенте продолжается

01:07 08.10.2022 На месте строительства Seoul Mun уничтожено около 700 деревьев



На берегу канала Бурджар, где строится комплекс Seoul Mun, из-за вырубки или неправильной пересадки уничтожены сотни деревьев, возбуждено уголовное дело. Рядом на территории ЖК "Кислород" насчитано 12 вырубленных деревьев, застройщик покрыл ущерб. Другие вырубленные деревья были фруктовыми.



На берегу канала Бурджар на улицах Сеул и Баходира в Чиланзарском и Яккасарайском районах Ташкента (рядом с Национальным парком Узбекистана), где возводится торгово-развлекательный комплекс Seoul Mun и жилой комплекс "Кислород", вырублены сотни деревьев. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на заместителя начальника контрольно-инспекционного отдела Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Исматиллу Муслимова.



Жители пожаловались изданию, что никто не изучил их мнение до одобрения проекта. По их словам, из-за строительных работ потрескались стены их домов. Люди также жалуются на строительную пыль, что, по их словам, вызывает заболевание аллергией. "Под предлогом проведения работ по очистке и выравниванию уничтожили деревья на берегу. Теперь окружают [забором] земли возле наших домов", - рассказал изданию один житель.



Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев сообщил, что из-за неправильной пересадки здесь были вырублены или высохли почти 700 деревьев. По его словам, по этим фактам еще 30 мая было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие и принимаются меры по возмещению ущерба.



"Наше внимание привлекло то, что территория была незаконно обнесена забором. На это жалуются жители. Территория ограждена таким образом, что деревья спрятаны. Продолжается давняя традиция предпринимателей, то есть после ограждения деревья постепенно высыхают и уничтожаются. Потому что другого пути они не видят", - заявил он.



Парламентарий вместе с другими ведомствами потребовал у авторов проекта демонтировать ограждения.



Часть территория для проекта Seoul Mun выделена строительной компании Ozun Tashkent Construction. Юрист Азим Маратов сообщил, что основанием для реализации проекта являются постановление президента от 27 ноября 2017 года (ПП-3406), протокол от 30 ноября 2020 года и решение хокима от 28 июня 2020 года.



По его словам, общая площадь строительства составляет 4 га, здесь запланировано возведение жилых многоэтажных зданий, торгово-развлекательного комплекса на основе корейской архитектуры, посадка деревьев и кустарников.



На сегодняшний день завершен первый этап строительства и ведутся работы по второму этапу. Юрист отметил, что вокруг территории возведены ограждения согласно строительным нормам и правилам, а также для безопасности людей, поскольку за забором находится овраг. Кроме того, на территории объекта работает оборудование застройщика.



"Во время беседы с людьми жители выступили с претензиями касательно забора. Стало известно, что их дома попали под снос и запланировано их переселение в другое место. Жители попросили [компанию] сначала решить вопрос со сносом, а затем продолжить строительные работы. Государство закрепило за нами определенный участок земли на основе инвестиционного соглашения. Но из-за того, что территория с домами жителей не закреплена за нами и мы не можем решить этот вопрос, мы не смогли оказать им практическую помощь", - заявил Азим Маратов.



Компания временно демонтировала ограждения, но, согласно строительным нормам, застройщику придется снова возвести заборы, чтобы завершить проект в установленные сроки, сказал он.



Юрист также отметил, что на территории рядом с домами жителей, где запланирован третий этап проекта, деревья не были вырублены.



Спутниковые снимки за последние несколько лет подтверждают исчезновение деревьев. На земельных участках, где реализуются проекты Seoul Mun от Dream City Development и "Кислород" от Murad Buildings, заметно уменьшилось число зеленых насаждений.



Исчезновение деревьев подтвердить представитель Ташкентского управления экологии Исматилла Муслимов. По его словам, государственные инспекторы экологии изучали место и выяснили, что деревья были перенесены организацией "Урмон инвест". На сегодняшний день материалы по делу переданы в прокуратуру из-за наличия признаков преступления, предусмотренных частью 3 статьи 198 Уголовного кодекса (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб) и превышения ущерба природе суммы в 1 млрд сумов.



"Они говорят, что перенесли деревья, но не могут показать, куда именно перенесли,. показали несколько деревьев, но их диаметр не совпадает с диаметров деревьев, которые были описаны в ходе инвентаризации. На территории было свыше 690 деревьев. Сейчас их нет", - отметил он.



Исматилла Муслимов также отметил, что перед началом строительных работ экологи передали Ozun Tashkent Construction результаты экологической экспертизы, содержащие более 20 указаний, обязательных к исполнению. Он сообщил. что инспекторы разрешили пересадку деревьев, но предупредили об ответственности, если пересаженные деревья погибнут или будут вырублены.



Реакция Murad Buildings



Компания Murad Buildings выступила с опровержением сообщений в СМИ.



"В материале [Kun.uz] ясно указывается на имя компании, которая никакого отношения к Murad Buildings не имеет. Но авторы, спекулируя, выставляют фотографии территории 0,5 гектара, которая принадлежит с 2017 года компании Murad Buildings и на территории которой на данный момент возводится жилой комплекс „Kislorod". Самое интересное, что данная территория географически и юридически принадлежит Яккасарайскому району города Ташкент. Эту информацию подхватывают другие СМИ и блогеры и искаженно предоставляют ее своей публике. В свою очередь, это вводит в заблуждение общественность и вредит репутации компании", - говорится в сообщении.



В Murad Buildings подчеркнули, что являются "социально ответственной компанией" и соблюдают мораторий на вырубку деревьев на всех этапах имплементации проекта.



"Мы считаем себя строителями, а не разрушителями. Где бы мы ни строили, после нас всегда все облагороженное и красивое. И жилой комплекс „Kislorod" не будет исключением", - отметил застройщик.



По данным компании, еще в 2017 году на указанном земельном участке к существующим фруктовым деревьям застройщик высадил дополнительный ряд других быстрорастущих фруктовых деревьев и кустарников, чтобы получить заградительный барьер.



"Все зеленые насаждения на нашей территории 0,5 гектара, которые представлены на снимках, являются фруктовыми деревьями и кустарниками, которые не подпадали и не подпадают под требования моратория. В 2020-2021 годах нами было принято решение реализовать на данном земельном участке проект по строительству многоквартирного жилого дома. В связи с этим нами были проведены мероприятия по расчистке территории от зеленых насаждений в виде фруктовых деревьев и кустарников, рубка которых не запрещена законодательством", - говорится в заявлении.



Согласно указу президента от 30 октября 2019 года (УП-5863), мораторий не распространяется на вырубку деревьев и кустарников (тополь и другие быстрорастущие породы, тутовые плантации, фруктовые деревья и кустарники), выращиваемых для получения древесины и плодов.



Территория ЖК "Кислород".



В Murad Buildings сообщили, что территория, указанная на спутниковых снимках, только частично принадлежит компании. Согласно проекту ЖК "Кислород", соотношение возводимого здания по отношению к площади участка составляет 1/3, то есть 2/3 площади участка будет состоять из благоустроенной зоны, где по мере завершения строительства будут высажены многолетние деревья и другие зеленые насаждения.



Комментарий прокуратуры



По запросу "Газеты.uz" в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что прокуратура Яккасарайского района провела проверку сообщений о вырубке почти 700 деревьев.



5 мая сотрудники отдела экологии выявили вырубку 12 деревьев на территории ЖК "Кислород". В отношении виновных лиц был составлен административный протокол по части 1 статьи 79 КоАО (незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка / влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10 базовых расчетных величин (1,5−30 млн сумов), а на должностных лиц - от 10 до 15 БРВ (3−4,5 млн сумов).



Ущерб природе был оценен в 26,2 млн сумов. По данным ведомства, ущерб и штраф были полностью взысканы.



Что касается вырубки почти 700 деревьев, то они были уничтожены предположительно со стороны компаний "O. Т. С." и "Ў. И." (инициалы совпадают с названиями Ozun Tashkent Construction и O’rmon Invest), отметили в прокуратуре Ташкента. 30 мая в отношении руководителей компаний было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 198 УК (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).



Кодекс предусматривает за это штраф от 150 до 200 БРВ (45−60 млн сумов) или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов или исправительные работы от 2 до 3 лет либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы до 3 лет. В случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы не применяется.



В настоящее время прокуратура Чиланзарского района проводит расследование.



О компании Ozun Tashkent Construction



Компания Ozun Tashkent Construction была зарегистрирована в ноябре 2018 года. Учредителем является турецкая Ozun Insaat Yatirim Danismanlik Anonim Sirketi (инвестор Olmazor City).



Seoul Mun является одним из проектов Dream City. Товарными знаками Dream City Development и Seoul Mun владеет Development And Marketing Group, заявку на него подавала компания J-United Group, учрежденная хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым (ранее оба бренда принадлежали его компании).



В сентябре депутат Расул Кушербаев сообщил об угрозе уничтожения во всем городе 5000 деревьев, которые окружены заборами на выделенных разным компаниям участках. Он призвал отменить решения хокима о выделении таких участков, поскольку мораторий на вырубку деревьев не соблюдается. Источник - Газета.uz

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