В свой день рождения скончался гуру узбекского попа- и рока Даврон Гаипов

01:10 08.10.2022

Скончался певец Даврон Гаипов



Известный рок- и поп-исполнитель, автор множества хитов Даврон Гаипов скончался в свой день рождения в возрасте 61 года. Похороны пройдут в Хорезме.



Легендарный узбекский рок- и поп-исполнитель Даврон Гаипов скончался 7 октября в возрасте 61 года. Это подтвердили несколько источников "Газете.uz", а также сообщил в Instagram певец Толибжон Исроилов.



"Страна потеряла еще одну легенду. Рок-поп-звезда Даврон Гоипов скончался сегодня в свой день рождения. 61 год, слишком рано", - написал Толибжон Исроилов. Он добавил, что похороны пройдут на родине певца в Хорезмской области.



Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в Ургенче. Он начал играть на гитаре в 17 лет. До 1980 года был гитаристом в группе "Ялла". В 1981 году основал группу "Оригинал" и быстро завоевал популярность. Он создал множество хитов, среди которых "Керак эмас шахло кузларинг", "Қайдасан", "Бу нима бу?", "Шошмагин", "Открытое окно".



В 1984-1989 годах жил в Иркутской области России. Вернувшись к творчеству в 1990 году, снялся в музыкальном фильме "Бу нима бу?" ("Что это?")



Некоторые из песен Даврона Гаипова представлены ниже.







