Крымский мост серьезно поврежден укр-ракетами

08:01 08.10.2022

В Керчи произошел пожар на Крымском мосту



видео тут -

https://www.kommersant.ru/doc/5606055



На железнодорожном мосту через Керченский пролив горит грузовой поезд. Часть автомобильного моста обрушилась. Движение приостановлено.



По предварительной информации, горит цистерна с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара",- написал господин Крючков в Telegram. По данным Крымской железной дороги, возгорание цистерны произошло в хвосте грузового поезда.



В соцсетях опубликовали фото и видео повреждений. На них видно, что часть автомобильного моста обрушилась.



Пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"" сообщила, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено, передает "Крым 24" в Telegram. На месте работают сотрудники МЧС и автодорожной службы.



Мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил, что на месте будет организована стоянка для автомобилей с водой и туалетами. "Отправляем, заворачивает ГАИ автомобили. На площадке аэропорта организована площадка, там разворачиваем штаб, палатки, туалеты",- сказал господин Брусаков ТАСС.