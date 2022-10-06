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Потолок цен на российскую нефть оказался дырявым, - МК
08:17 08.10.2022

Эксперты считают, что санкцию не будут соблюдать даже сами государства ЕС

В пятницу, 7 октября, официально вступил в силу восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Принятый накануне в пожарном порядке, он содержит меру, которая в этом перечне рестрикций выглядит наиболее спорной. Речь идет о потолке цен на российскую нефть, параметры которого еще даже не определены Брюсселем. Не вполне ясен также механизм реализации этой меры.

Эксперты считают, что санкцию не будут соблюдать даже сами государства ЕС

Таким образом, уже принятая мера носит рамочный, предварительный характер, и наполняться конкретикой будет только со временем. Судя по всему в полном объеме эта рестрикция, как и было анонсировано ранее властями ЕС, заработает лишь с 5 декабря.

Пока же она предусматривает две основные вещи: во-первых, создание правовой базы для ограничения стоимости нефти из РФ, во-вторых, запрет для европейских компаний на морские перевозки российского сырья в третьи страны по цене выше определенного лимита.

Параллельно Брюссель продолжает ускоренно сворачивать торговлю с Москвой: за первые восемь месяцев 2022 года экспорт сырья из РФ в страны ЕС и Великобританию упал более чем на 34% – с 2,6 млн до 1,7 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

Как именно Евросоюз будет администрировать ценовой потолок, можно понять лишь косвенно, по тем документам, которые ранее, в сентябре опубликовало американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Это подразделение при Минфине США отвечает за исполнение санкций, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Опция, связанная с ценовым лимитом, готовилась в рамках G7 (а значит, и с участием американской стороны), а ЕС просто имплементировал эту разработку в своей новый санкционный пакет, адаптировав ее к своему региону и законодательству. Как сказано в разъяснении OFAC, лимит касается лишь той российской нефти, что перевозится морским транспортом в третьи страны. А основным инструментом соблюдения назван запрет на страхование судов-нарушителей (в которые залита российская нефть стоимостью выше лимита).

Отслеживать ситуацию должны европейские регуляторы рынка морских перевозок. Но пока, собственно, непонятно – что именно им отслеживать. Ключевой параметр – конкретная формула определения потолка цены на российскую нефть – будет принята лишь после того, как сформируется некая коалиция государств, поддерживающих эту санкционную меру. Судя по всему, речь пойдет о цифре, близкой $40 за баррель, рассуждает Юшков. Напомним, что сейчас цена эталонной марки Brent – порядка $95 за баррель. Российские сорта стоят на 10-15% дешевле, а в условиях санкций зачастую продаются (скажем, на азиатском направлении) еще и со скидкой в 25-30%.

Названы последствия "потолока" цен на российскую нефть и сокращения добычи ОПЕК+

"Пока ситуация выглядит достаточно странно, – говорит собеседник "МК". – Как заявил сам глава OFAC Джон Смит, они не будут ловить и штрафовать морских перевозчиков российской нефти (выше ценового потолка) из тех стран, что не присоединились к коалиции. Зачем тогда было городить весь этот огород? А вообще, России следует воспользоваться услугами альтернативных флотов, неподконтрольных ни США, ни Евросоюзу".

Кто и как будет контролировать соблюдение параметров ценового потолка, пока непонятно. Ясно лишь, что мера ставит под удар Мальту, Грецию и Кипр, которые занимают ведущие позиции в морских перевозках нефти, рассуждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

По его словам, далеко не факт, что сами европейцы станут соблюдать эти ограничения. Тем более, что большинство нефтеперерабатывающих заводов на континенте могут работать только с российским сырьем из-за особенностей его состава, а переоснащение предприятий потребует немалых затрат. Поэтому бизнес в ЕС будет искать обходные пути, новые варианты транспортировки, возможность закупаться у России тайком, без огласки.

"Вопросов к действию потолка цен действительно много, – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Пока нет ни кодов продукции, которую коснется ценовой лимит (ведь это целый перечень сортов нефти и нефтепродуктов), ни регламента: как, на каком этапе, как именно, с использованием каких подходов и отчетностей будет отслеживаться цена на российское сырье. Еврокомиссия лишь пообещала выпустить некое практическое руководство. Видимо, речь идет о регламенте, в соответствие с которым при покупке и транспортировке нефти на каждом этапе нужно будет условно "ставить галочку", что товар из РФ приобретен по определенной стоимости. Соответственно, если российский поставщик обозначит в документах цену не выше лимита, то эта "правильная цифра" не изменится на всех остальных этапах транспортировки".

Такой подход видится Дееву чисто формальной процедурой. По его словам, наверняка отечественные нефтяные компании, имеющие в своем штате юристов и логистов высочайшего уровня, найдут обходные пути для своей продукции. Но в конечном счете, эти механизмы будут успешно обходиться всеми сторонами – не только российским продавцом, но и зарубежными покупателями и перевозчиками.

Георгий Степанов

Источник - МК
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