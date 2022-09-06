У Казахстана новые послы: Ильясов в Англии, Рахметуллин в ООН, Айтжан - в ВТО и другие кадровые подвижки

08:43 08.10.2022

Кадровые перестановки

Новые назначения в МИД, МВД, акимате Абайской области, "Самрук-Энерго", финансовых организациях



"Ак Орда", 6 октября



Указами Главы государства:

Ильясов Магжан Жанботаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций;

Рахметуллин Акан Акасович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности первого заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;

Умаров Кайрат Ермекович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.



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Распоряжением Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.



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Распоряжением Главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан.



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Акимом Бескарагайского района области Абай назначен Талгат Муратов

Акимат области Абай, 6 октября



По согласованию с Администрацией президента и районным маслихатом, распоряжением акима области Абай Н. Уранхаева акимом Бескарагайского района назначен Талгат Муратов.

Талгат Муратов окончил Казахскую головную архитектурно - строительную академию, по специальности эксперт оценки. В 2015 году окончил Казахский инновационный университет, в 2018 году - Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП "Стройдеталь" г. Семей. С 2012 по 2014 годы был заместитель генерального директора ТОО "Шығыс Самғау" в г.Усть-Каменогорск. С 2014 – 2016 годы работал в ГУ "Отдела архитектуры, строительства и градостроительства" Бескарагайского района. С 2016 по 2018 годы руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года – до нынешнего назначения - заместитель акима Жарминского района.



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Samruk-Kazyna official, 6 октября



Решением правления Фонда "Самрук-Қазына" Тютебаев Серик Суинбекович назначен Председателем Правления АО "Самрук-Энерго". С конца июня он занимал этот пост как и.о. главы компании. Ранее работал в должности управляющего директора по производству и управлению активами "Самрук Энерго"



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Агентством согласованы следующие руководящие работники страхового сектора

АРРФР, 6 октября



Агентством согласованы* следующие руководящие работники страхового сектора:

Курмангалиева А.Д. – Член органа управления (Протокол №43/СО от 06.09.2022г.);

Хон И.Э. - Главный бухгалтер (Протокол №44/СО от 09.09.2022г.);

Токеева А.А. - Главный бухгалтер – член исполнительного органа (Протокол №45/СО/Т от 09.09.2022г.);

Асылбекова К.Ж. – Иной руководящий работник (Протокол №46/СО/Т от 14.09.2022г.);

Шандыбаев С.Ж. – Член исполнительного органа (Протокол №47/СО/Т от 14.09.2022г.);

* При соответствии квалификационным требованиям, установленным Законом РК "О страховой деятельности", руководящий работник, имеющий согласие уполномоченного органа на занятие руководящей должности, может без дополнительного согласования перейти на аналогичную должность в рамках одного сектора.