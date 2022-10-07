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Казахстан не собирается отказываться от русофобии, - Николай Умеренков
09:53 08.10.2022

Николай
Умеренков

7 октября 2022 |
Аннотация
Эфемерная борьба с русофобами в Казахстане не должна вводить нас в заблуждение. Соседская республика не собирается сворачивать с антироссийского пути, ибо за ней стоят те же самые силы, что и за преступным бандеровским формированием, называемым государством. Публицист ИА REGNUM Николай Умеренков анализирует удручающую политическую повестку в Казахстане и предлагает решение данной проблемы.
В Павлодаре задержали блогера, организатора "языковых патрулей" Диаса Кузаирова. Суд определил русофобу наказание в виде пяти суток административного ареста по статье за мелкое хулиганство.

Часть российской общественности, включая СМИ, ошибочно восприняла эту новость как хороший знак. Мол, наконец-то правительство Казахстана начало реагировать на русофобские выпады националистов. Пусть слишком мягко, но это лучше, чем молчаливое одобрение. Другая часть предполагает, что таким образом власти республики просто отводят от себя подозрения в симпатиях к русофобам, как бы говоря: смотри, Россия, мы не одобряем такие инициативы и боремся с ними.

Второй вариант ближе к правде, но все же оба они не верны. Кузаирова всего лишь предупредили о слишком топорной работе. Не исключено, что во время отбывания наказания с блогером будет проведена разъяснительная беседа, в ходе которой люди из известного ведомства объяснят ютуберу, как необходимо вести свою деятельность в будущем. Убедиться в этом можно будет совсем скоро, исходя из того, как изменится риторика и поведение блогера после освобождения.

Нужно понимать, что русофобские блогеры в Казахстане - своего рода нынешняя интеллигенция, обслуживающая интересы государства. Интересы эти заключаются в том, чтобы настроить казахов против русских, живущих в республике, и самой России. Эскалировать конфликт, довести его до предела, пока ситуация не достигнет уровня "Киев - 2014", когда разъяренные бандеровские неонацисты пошли войной на мирный Донбасс, отказавшийся от условий майдана.

Методички, по которым это происходит, достаточно примитивны и должны подействовать разве что на котят, больных слабоумием: злые русские оккупировали земли Казахстана и 300 лет наживались на бедных и ни в чем не повинных казахах. Однако любой человек, считающий себя умственно полноценным, парирует эти глупые доводы тем, что казахские ханы сами обратились к русским для защиты своих племен от опустошительных набегов китайцев и джунгар, угрожавших казахам полным истреблением. Случилось это в 1730 году. Уже через год Младший жуз присоединился к России, вскоре это сделали Средний и Старший жузы. И именно после вхождения в состав России казахи получили защиту, развитые города, промышленность, образование и медицину.

Сейчас, переписывая историю и обвиняя русских во всех смертных грехах, казахи почему-то забывают обо всем вышеперечисленном, но придумывают все новые и новые небылицы о "кровавой русне".

Дабы быть объективными, рассмотрим здесь несколько примеров, когда закон Казахстана был не одинаково справедлив при наказании за аналогичные нарушения. Русскоязычная супружеская пара из Петропавловска в личной беседе с жителем бывш. УССР посредством приложения "Чат. Рулетка", выразила мнение, что территория Северного Казахстана должна принадлежать России. За это супруги получили 5,5 года тюрьмы на каждого. Блогер Диас Кузаиров, имеющий канал на ютубе, посвященный исключительно клевете, нескрываемому разжиганию ненависти и оскорблению России и русских людей, получил пять суток административного ареста.

Правозащитник Ермек Тайчибеков, известный своими пророссийскими взглядами, за одно интервью о погромах в селении дунган, устроенных казахами, получил 11 лет строгого режима. В то же время еще одному блогеру, создателю "языковых патрулей" Куату Ахметову, откровенно призывавшему и призывающему до сих пор убивать русских, ущемлять их права и выдворять из страны и имеющему покровительство высокопоставленных чиновников Казахстана, дали спокойно покинуть страну. Теперь Ахметов обитает в Грузии, где продолжает проводить "патрули" против русских. Кроме того, блогер активно критикует Токаева, называя того предателем казахского народа и ставленником Путина, что говорит лишь о раздробленность в высших кругах власти республики.

Таким образом, мы убеждаемся, что власть не собирается бороться с русофобией, но пытается помочь ей, сделать ее менее явной. Как неоднократно говорилось ранее, Казахстан медленно, но верно идет по пути бывш. УССР. Вот очередное тому подтверждение. Конечно же, обязательно нужно понимать, что русофобские настроения казахов появились не сами собой, все это результат воздействия западного капитала на самые влиятельные кланы Казахстана.

Потому единственная претензия русских к казахам должна состоять в том, что они позволяют Западу управлять собой. Вот только такая претензия будет выглядеть весьма лицемерной, ибо и РФ в огромной степени зависима от "западных партнеров". Избавившись от этой кабалы, Россия освободит от нее и некогда союзные народы, снова обретя единство. К сожалению, наши правители апеллируют к этим идеям, но не воплощают их, что дискредитирует тех, кто действительно желает этого.

На русском человеке лежит огромная обязанность. Она заключается в борьбе с западным врагом. Но для этого необходимо победить врага внутри страны. Предстоящая тотальная война предоставит нам такую возможность.

7 октября 2022
Николай Умеренков

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665211980


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