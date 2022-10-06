Алматинский суд арестовал каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову на 40 суток. Посягала на узбекский строй

09:56 08.10.2022

Ее обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан



7 октября Специализированный межрайонный следственный суд Алматы вынес решение о заключении каракалпакской активистки Зиуар Мирманбетовой под стражу на 40 суток. Об этом сообщает "Радио Азаттык" со ссылкой на представителя Казахстанского международного бюро по правам человека и правоохранительной деятельности Дениса Живаго.



По словам Живаго, прокурор просил судью задержать активистку на 40 суток. Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Со стороны адвокатов была просьба поместить ее под домашний арест с учетом того, что у активистки двое несовершеннолетних детей, но им отказали.



4 октября в Алматы полиция задержала каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову. Ее обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан, как и троих ранее арестованных активистов - Кошкарбая Торемуратова, Жангельды Жаксымбетова и Райсу Худайбергенову. По информации представителя каракалпакской диаспоры Акылбека Муратбая, им продлили срок содержания под стражей до 40 суток.



1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие "суверенности" Каракалпакстана и упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.



4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.



Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции радио "Азаттык" тогда сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.



Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти