Министром ЕЭК от Казахстана стал уволенный из вице-премьеров за безделие Бахыт Султанов

10:45 08.10.2022

Тамара Вааль, Астана, Власть



Бывший министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщается в пятницу на сайте ЕЭК.



"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.



С 2003 по 2006 годы Султанов работал вице-министром экономики и бюджетного планирования, затем – председателем агентства по статистике, вице-министром финансов, министром экономики и бюджетного планирования. С 2010 по 2013 годов занимал должности помощника президента, заместителя руководителя администрации президента. С 2013 по 2018 годы был заместителем премьер-министра, министром финансов, с 2018 по 2022 годы – акимом Астаны, министром торговли и интеграции, заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции.