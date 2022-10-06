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Министром ЕЭК от Казахстана стал уволенный из вице-премьеров за безделие Бахыт Султанов
10:45 08.10.2022

Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывший министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщается в пятницу на сайте ЕЭК.

"Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

С 2003 по 2006 годы Султанов работал вице-министром экономики и бюджетного планирования, затем – председателем агентства по статистике, вице-министром финансов, министром экономики и бюджетного планирования. С 2010 по 2013 годов занимал должности помощника президента, заместителя руководителя администрации президента. С 2013 по 2018 годы был заместителем премьер-министра, министром финансов, с 2018 по 2022 годы – акимом Астаны, министром торговли и интеграции, заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vlast.kz
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