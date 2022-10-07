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Экс-парламентарий Альтаев со скандалом, но сдал в КазЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
10:47 08.10.2022

Альтаев сдал в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
При этом некоторые представители выдвинувшего его объединения заявляют о подделке протокола
ЮНА КОРОСТЕЛЕВА 07.10.2022,

Бывший депутат мажилиса Нуржан Альтаев подал документы о выдвижении кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию, сообщается на сайте ЦИК. Он выдвигается от республиканского общественного объединения "Мұқалмас". При этом ряд руководителей объединения подали в ЦИК заявление о фальсификации протокола заседания высшего органа "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева.

"В Центризбирком 7 октября т.г. поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас" о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева Н.Б. в Президенты Республики Казахстан", – говорится в сообщении ЦИК.

Выписку из протокола заседания высшего органа "Мұқалмас" о выдвижении кандидатом в президенты Альтаев подал наряду с другими документами. В ЦИК также поступило его заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копия документа, удостоверяющего личность и копия диплома о высшем образовании.

30 сентября Альтаев сообщил Власти о том, что он рассматривает возможность баллотироваться в президенты и еще не определился, от какого объединения он будет выдвигаться.

Нуржану Альтаеву 43 года. В различные годы он возглавлял департамент социально-предпринимательской корпорации "Оңтүстік", был начальником управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области, директором ТОО "Центр обслуживания предпринимательства" ЮКО, возглавлял региональную палату предпринимателей, работал в должности заместителя председателя НПП "Атамекен. С 2017 по 2018 годы был вице-министром сельского хозяйства, затем – вице-министром труда и социальной защиты населения. В феврале 2019 году стал депутатом мажилиса парламента от партии "Нур Отан", но в декабре 2020 был исключен из партии с формулировкой "за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию". Соответственно, Альтаева лишили депутатских полномочий.

К этому моменту в ЦИК поступили документы от четырех кандидатов в президенты: главы инициативной группы партии "Yntymaq", находящейся в процессе регистрации, Мейрам Кажыкен, которого выдвинуло Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат", кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Его выдвинула коалиция из трех парламентских партий и целого ряда общественных объединений.

Выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

Юна Коростелева
Журналистка Власти

Источник - vlast.kz
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