Нюансы и оттенки новой полит-платформы правящей КазПартии, - Данияр Ашимбаев

10:49 08.10.2022

О новой платформе "Аманата"

Данияр Ашимбаев: Партия выступает, так сказать, "за все хорошее против всего плохого", но есть нюансы



Данияр Ашимбаев, 6 октября



Съезд партии "Аманат" выдвинул Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на досрочных выборах, назначенных на 20 ноября. Аналогичные решения приняли прошедшие съезды ДПК "Ак Жол" и НПК. Ранее о поддержке кандидатуры действующего президента заявил ряд общественных организаций, в т.ч. волонтерских, молодежных и ветеранских.



Это совпадает с вчерашним тезисом Токаева о желании пойти на выборы от "широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ".

Очевидно, что ядром коалиции все-таки станет именно "Аманат" – как партия парламентского большинства, имеющая опыт успешных предвыборных кампаний на республиканском и местном уровнях.

В нынешнем году Токаев успел стать лидером этой партии, инициировать ее ребрендинг и модернизацию, а затем сложить полномочия партийного лидера с тем, чтобы реализовать провозглашенный им принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений. Партия вместе с тем провозгласила своей основной задачей поддержку реформ, инициируемых и проводимых Касым-Жомартом Токаевым.



Одновременно с выдвижением своего кандидата в президенты партия утвердила и свою новую политическую платформу, провозгласив своей задачей проведение "глубоких политических и экономических реформ, построение Нового Справедливого Казахстана, основанного на демократических принципах".

"Аманат" объявил себя наследником идей о благодатной земле "Жерұйық" Асана Кайгы, концепции "добродетельного общества" аль-Фараби и учения Абая о "целостном человеке" (в своих недавних выступлениях в регионах Токаев назвал его "совершенным человеком").



Платформа состоит из трех разделов – "Человек – наше главное богатство" (Благополучная семья, Образование – инвестиции в будущее, Здоровая нация, Труд – ключ к успеху), "Зрелое гражданское общество – гарант устойчивого развития" (Разные взгляды – единая нация, Единство и сплоченность, Социальная справедливость, Духовность – ядро нации) и "Государство и мы" (Национальная безопасность, Язык – символ государственности, Закон и порядок, Эффективное государственное управление, Развитые регионы – сильная экономика, Ауыл – колыбель страны, Экологическая политика).



Партия, как, впрочем, и глава государства, не стала связывать себя конкретной идеологией – консервативной, социал-демократической или либеральной. Напротив, традиционализм вполне сочетается в документе с модернизмом.



Судя по опубликованному тексту, речь идет о широкой палитре общественных интересов. Можно было даже сказать, что партия выступает, так сказать, "за все хорошее против всего плохого", но есть нюансы. "Аманат" собирается бороться с бедностью, дискриминацией, непотизмом, клановостью, олигополиями, "оголтелым популизмом", рейдерством, коррупцией, расшатыванием основ государства и независимости, "уличным правом" в системе трудовых отношений, использованием языкового вопроса в политических играх и манипуляциях. Говоря о языке и межнациональном вопросе, "аманатовцы" указали, что, во-первых, "государственный язык должен стать объединяющей силой казахстанского общества", а во-вторых, "укрепляя общенациональную идентичность, мы никогда не позволим поставить под сомнение межнациональное и межконфессиональное согласие в нашей стране".



Несложно заметить, что многие ориентиры платформы синхронизированы с посланиями президента Токаева народу и принятой в минувшем году новой системой национального планирования. Это вполне очевидно, поскольку "Аманат" через парламентское большинство и, по сути, практически партийное правительство является полноценной частью политической системы страны, а система должна опираться на совокупность всех общественных интересов. Современное общество достаточно атомизировано и – благодаря социальным сетям и мессенджерами – способно оперативно и регулярно конфликтовать и объединяться вокруг совершенно запутанного ценностного набора, но определенные, своего рода якорные ориентиры в нем сформированы.