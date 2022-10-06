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Европа, как за соломинку, хватается за каспийскую "трубу" из Баку, - СП
14:49 08.10.2022

Европа, как за соломинку, хватается за каспийскую "трубу" из Баку
Сможет ли Азербайджан заменить Россию в поставках газа в ЕС

Ирина Гусева
Материал комментируют:
Вячеслав Кулагин

Азербайджан планирует к 2027 году существенно нарастить поставки газа в Европу. Об этом в Праге завил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Согласно меморандуму, подписанному с ЕС, в последующие годы мы планируем, как минимум удвоить наш экспорт газа в Европу. Если в 2021 году объем поставок составлял 9 млрд. кубометров, значит, в 2027 году он достигнет минимум 18 млрд. кубометров, а может быть, будет и больше", - сказал он.

По его словам, сложившаяся геополитическая ситуация привела к резкому росту спроса на энергоресурсы.

"Судьба распорядилась так, что все наши проекты готовы, а спрос в Европе вырос еще больше прежнего", - отметил он.

Уже в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, поставки вырастут на 30−40%, что потребует крупных инвестиций, однако, подчеркнул азербайджанский лидер, Баку готов на это пойти. В республике увеличена добыча на действующих месторождениях, а кроме того, вводятся новые. Глава республики считает, что одновременное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволит создать значительные резервы газа.

Экспортировать Азербайджан намерен не только газ и нефть, но и электроэнергию. Для этого сейчас готовится специальная программа и, как надеется глава республики, в ближайшие 6−7 месяцев в этом направлении будет достигнут серьезный прогресс

"Азербайджан будет важным энергетическим партнером не только для Европы, но и для мира", - уверен Ильхам Алиев.

Видимо, в расчете на планы Азербайджана принято решение об увеличении вдвое мощностей Трансанатолийского газопровода (TANAP), который идет из Азербайджана в том числе Турцию. О соответствующих планах сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"TANAP - проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", - подчеркнул он.

По TANAP поставляется газ с азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз", мощность которого составляет около 25 млрд. куб в год.

Завотделом Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин напомнил, что после начала работы "Шах Дениз - 1" появился проект "Шах Дениз -2", с которым были определенные проблемы, связанные с ценами на газ в Европе.

- При текущей ценовой ситуации экономика проекта значительно улучшилась. "Шах Дениз -2" сейчас находится на стадии наращивания поставок с выходом на проектный уровень, что предсказуемо.

Новые месторождения есть, но поскольку и "Шах Дениз" (и первый, и второй) был достаточно дорогой, то новые характеризуются более высокими затратами. Текущие цены, конечно, способны их отбивать, но все прекрасно понимают, что это временные цены, дальше будет определенная стабилизация и снижение, именно поэтому серьезно стоит вопрос о том, чтобы внимательно смотреть экономику проекта. Новые проекты должны окупать себя не только в текущих, но и в будущих условиях.

Потенциально возможность наращивания поставок есть, если это произойдет в рамках проектов, которые уже были запланированы, но не вышли на проектную мощность. А вот в плане перспективных проектов, конечно, есть развилки, которые нужно достаточно аккуратно считать.

Азербайджан готов наращивать добычу, если Европа будет покупать газ по высоким ценам. Европа достаточно аккуратно относится к долгосрочным контрактам, тем более с жесткими механизмами привязки. С одной стороны, есть готовность, с другой - есть рынок, который будет определенным ограничением, тем более что долгосрочные схемы закупок не входят в приоритет европейских стран. Реализация этих возможностей (Азербайджана - ред.) под большим вопросом.

"СП": - Насколько они могли бы нарастить мощности?

- Там несерьезное наращивание относительно второго "Шах Дениза". Он действительно дает возможность наращивать. Дальше есть определенные ограничения по ресурсной базе. У Азербайджана богатая нефтяная история, но уже снижается нефтяная добыча, которая частично компенсируется добычей газа, но здесь запасы тоже не безграничны. После "Шах Дениза-2" можно вводить только незначительные месторождения.

"СП": - А "Шах Дениз-2" сколько может дать?

- Порядка 20−30 (млрд куб. - ред.) возможность есть, дальше уже проблема.

Ранее планировалось наращивание поставок за счет "Транскаспия" с Туркменистаном, но, во-первых, Туркменистан работает на Китай, во-вторых, там объемы добычи сейчас ниже, чем планировалось, Туркменистану сейчас бы китайские контракты закрыть. Перекидывать через Каспий особой возможности нет.

Кроме того, без согласования с другими странами трубы через Каспий прокладывать нельзя. Это и вопрос статуса Каспия, и проблемы с Ираном по поводу водных территорий.

"СП": - Судя по всему, какие-то договоренности у Баку и Анкары есть, поэтому планируется серьезно нарастить мощности TANAP.

- Это как раз за счет наращивания "Шах Дениз-2". Потенциальные возможности, может, немного больше в рамках других проектов, но это в рамках проектов, которые уже проинвестированы.

"СП": - Сколько времени потребуется, чтобы нарастить вдвое мощности?

- Расшивка уже была, сейчас они могут несколько увеличить объемы поставок. На разных участках есть "зажатие" мощностей, на некоторых участках все проще. Вопрос в том, какой участок смотреть и куда пойдет этот газ: одно дело - на рынок Турции, другое - на рынок Европы. В зависимости от участка и вопрос денег, сроков и остального.

"СП": - Возможно ли подключение к TANAP каких-то других газопроводов? Откуда они могут идти?

- Газ идет из Азербайджана, но на территории Турции есть развилка, могут подключиться Иран, Ирак, российский "Голубой поток". Идет объединение с нескольких направлений, и далее газ может идти на Европу.

"СП": - Станет ли это реальной альтернативой российскому газу, как считают в Баку и Анкаре? Сможет ли Азербайджан заменить Россию в поставках газа в Европу

- Достаточно посмотреть на цифры: помимо "Шах Дениз" первого и второго потенциально можно поставить 5 млрд. - в лучшем случае 10 млрд. Россия поставляла 180 млрд. Что такое 5−10?

Кроме того, это приходит в южную часть Европы, а сейчас дефицит в центральной и северной части. "Встал "Северный поток", сложности с "Ямал-Европой" и украинским транзитом.

Если говорить по-хорошему, это (поставки из Азербайджана - ред.) все равно горизонт ближе к 2030 году, не сейчас, а проблемы в Европе будут ближайшей зимой. В долгосрочке это внесет коррективы, но не существенные.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665229740


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