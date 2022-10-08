Зачем президент Казахстана предлагает то, что он не может гарантировать? - А.Уваров

19:45 08.10.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 08.10.2022 |



Русским Казахстана угрожают резней и травят их на русском языке



На недавнем неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.



"Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения", – сказал в ответ президент России.



Инициативе несказанно рады защитники русского языка и, конечно, те, кто видят в ней свои перспективы. Начнем с того, что на сегодняшний день созданы десятки международных, региональных, страновых организаций и структур, призванных сохранять и продвигать "великий и могучий". Казалось бы, дело действительно хорошее, только сохраняется и продвигается ли он?



Как оказалось, для того чтобы сохранять и продвигать русский язык, необходимо предварительно создать систему, которая позволит "сохранять и продвигать" язык в каждой отдельной республике. Уж насколько массовыми были протесты в защиту русского в Прибалтике, но "титульные" захотели – и все. Как активно работали русисты на Украине, но хватило 10 лет и двух майданов, чтобы русский язык оказался в клетке. Кстати, одним из инициаторов процесса ликвидации русскоязычия на Украине был господин, обменянный Москвой на признанных виновными нацистов "Азова" и западных наемников. Да и чиновники Януковича тоже изрядно постарались на ниве истребления русского языка в стране, где на нем общалось больше половины населения…



Зачем же еще одна структура "сохранения и продвижения"? Да незачем. Нужна декларация, заявление, одобренное Путиным, что должно подействовать на электорат. Токаев начал свою избирательную кампанию, выборы у него 20 ноября, времени не так много, а вот конкуренты в Казахстане появляются опасные.



Нацистов и сторонников опальных эмигрантов Токаев к себе не переманит, часть из них, особенно осевших в Киеве, плотно работает против него лично. Пока та же картина наблюдается и среди прозападных грантоедов. Потому команда Токаева рассчитывает на инертных среднестатистических казахов, которых большинство, и пророссийскую часть населения, она тоже немалая.



Зачем создавать структуру там, где 80% населения владеют русским языком, а 50% ежедневно использует его в общении? Знание русского языка здесь всегда было на высоте. Вся элита КазССР и первых лет независимости владела безупречным, даже изящным, правильным русским.



Несмотря на то, что русский с 1991 года хитро и изящно выдавливали, просадив на это миллионы тенге, казахский язык доминирующим не стал. В любом книжном магазине 90% книг – на русском. За 30 лет независимости казахи так и не смогли перевести на государственный язык хоть сколько-нибудь заметное количество мировой литературной классики. Они и из серии Гарри Поттера смогли одолеть-то всего одну книжку! Даже фундаментальная книга о кумире казахских нацпатов, создателе националистической партии "Алаш" Алихане Букейханове написана новосибирским историком Виктором Козодоем на русском языке!



Даже кумира нацпатов продвигают на русском языке



Даже кумира нацпатов продвигают на русском языке



Что касается казахстанского кинопроката, он на 80% тоже на русском. На державный язык переводят долго, потому что специалистов перевода практически нет, да и спроса тоже.



Один из главных казахов – ненавистников России, русских и русского языка Арман Шураев, которого в республике называют "спонсором русофобии", по образованию учитель русского языка и литературы с дипломом Кокчетавского пединститута. Он, кстати, со своими шестерками тоже окопался в Киеве и тоже активно "мочит Токаева".



То есть формально, по объективным причинам с русским языком в Казахстане еще нормально. Однако неформально положение близко к бедственному. Пока Токаев призывает создать некую организацию, в его стране создана система прогрессирующей русофобии. Все антироссийские издания Казахстана – это издания на русском языке.



В русскоязычной программе "Информбюро" 31 канала, выходившей на русском языке, националист Ахметжан Ахметжанулы на русском языке настоятельно рекомендовал родителям на основании "неминуемой ликвидации русских школ" отправлять своих детей в казахские классы и школы. В русскоязычной газете "Караван", что принадлежит Дариге Назарбаевой, вышла статья "Отмена русского языка для первоклассников казахских школ: правильное решение, которое давно назрело".



Примеры русскоязычной русофобии



Примеры русскоязычной русофобии



На днях на чисто русском языке представитель МИД РК Айбек Смадияров унизил спикера МИД РФ Марию Захарову, заявив, что "тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". А Захарова говорила об украинском после Врублевском, призывавшем убивать русских.



Все яркие призывы к изгнанию русских, их культуры и языка тоже звучат на русском, даже когда с ними выступают нанятые в языковые патрули мамбеты-гопники.



Вот один из них, некий Бытыр Секенов, по-русски читает нотацию: "Сегодня мы говорим о том, что пора возвращаться на родину нашим областям, которые в свое время Россия внаглую забрала у нас. Это Оренбургская область, это Курганская область, это Тюменская область, это Омская область, это Астраханская область. Россия закончилась, ребята. Это говорим вам мы, казахи. Да, мы будем праздновать день победы, но день победы Украины над Россией".



Русским Казахстана угрожают резней и травят их на русском языке, слова "как я ненавижу русских" звучат на русском языке, на русском заставляют извиняться за незнание казахского, на русском объявляют об отключении русских телеканалов. Сегодня "дезертир-пацифистов", бежавших в Россию, прижав толпой одного, унижают вопросами "чей Крым?".



Странно, что посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в своем интервью называет это лишь "бытовым национализмом", хотя "бытовые" легко сорвали русскоязычный диктант, проводимый подведомственным Бородавкину Россотрудничеством – кстати, "организацией для сохранения и продвижения русского языка".



Так что Токаев понимает, что русским жителям Казахстана его инициатива не поможет. Президент не может гарантировать сохранение и продвижение русского языка, так как для этого сначала надо бы было прищемить хвосты шипящим змеям в его окружении. Все возможности для этого есть, но...