Бразилия выбирает надежду, - Сергей Кожемякин

19:49 08.10.2022 Бразилия выбирает надежду



Всеобщие выборы в Бразилии отразили рост влияния левых сил. В первом туре лидирует Луис Инасиу Лула да Силва. Однако правительство Жаира Болсонару не сдается, грозя военным переворотом и развязав террор.



Годы отчаяния



Для великого бразильского писателя Жоржи Амаду начало 1940-х годов было непростым временем. За членство в Компартии он неоднократно арестовывался и высылался из страны, его книги сжигались полицией. К этому добавлялась тревога за судьбы мира. Амаду горячо сочувствовал Советскому Союзу, переживал за неудачи Красной Армии и радовался ее победам. И все же даже в самые тяжелые дни его не оставляла вера в будущее. В августе 1942 года Амаду написал: "…всю мою жизнь связывала единая, нерушимая линия: надежда, более чем надежда, - уверенность, что завтрашний день будет лучше и прекраснее. Во имя этого завтра, заря которого уже занимается над ночью войны на полях Восточной Европы, я живу и пишу".



Сегодня такая надежда живет в сердцах миллионов его соотечественников. Череда драматических событий - сначала лишение полномочий президента Дилмы Руссефф, затем приход к власти реакционных сил во главе с Жаиром Болсонару - погрузила Бразилию в глубокий кризис. Его символом стала пандемия коронавируса, унесшая почти 700 тыс. жизней.



Не менее смертоносной стала "пандемия" нищеты и голода. Бедностью, рассчитываемой из уровня дохода в 497 реалов (5,5 тыс. руб.) в месяц, охвачено 63 млн человек (в 2019 - 53 млн). Это почти треть населения страны. Схожими темпами растут масштабы крайней нищеты, эквивалентной доходу менее 210 реалов (2,3 тыс. руб.). За последний год она поглотила еще 7,2 млн человек, а общее число неимущих дошло до 23 млн. Реальностью Бразилии снова стал голод, почти искорененный при левых правительствах. Свыше 33 млн граждан страдают от серьезного недоедания. Вчетверо большее число лишены питания, достаточного для удовлетворения физиологических норм. Последний раз такие значения фиксировались тридцать лет назад.



Этот пугающий откат порожден неолиберальной политикой. При Болсонару были отменены или резко сокращены социальные программы, распущен совет по безопасности пищевых продуктов, ликвидирован госрезерв продовольствия. Примечательно, что уже несколько лет Бразилия обновляет рекорды по экспорту кукурузы, сои и риса. Насыщая чужие рынки, латифундисты плюют на нужды собственного населения.



Победительницей "искусственного отбора" выступает буржуазия, богатеющая за счет снижения налогов, отмены трудовых и экологических норм, распродажи госактивов по бросовым ценам. Недавно власти одобрили приватизацию метрополитена города Белу-Оризонти и 16 аэропортов. Готовится продажа крупнейшего не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке морского порта Сантос.



В решающую стадию вступила приватизация энергосектора. Назначенный министром энергетики Адольфо Саксида инициировал продажу нефтегазовой компании "Петробрас". Свои планы чиновники объясняют "неэффективностью" госпредприятий, сами делая все для их разорения. С начала года на "Петробрас" сменились уже три исполнительных директора. Компанию лишили прибыльных активов, продав их частникам. Среди них нефтеперерабатывающие заводы.



В итоге состояние шести богатейших бразильцев превышает совокупное имущество половины населения, а человеку с минимальной зарплатой нужно трудиться 19 лет, чтобы заработать сумму, которую счастливчики из богатейшего 0,1 процента получают за месяц. Глубину неравенства показало одно из изданий. Его авторы сравнили жизнь в двух районах города Сан-Паулу - фавеле (трущобе) Сидаде-Тирандентис и "элитном" квартале Альто-де-Пиньерос. Обитатели последнего в среднем живут 81 год, в то время как жители первой едва дотягивают до 58 лет. Подростковая беременность в фавеле встречается в 60 раз чаще, чем в местном аналоге Рублевки, время ожидания приема у врача там в 12 раз больше. В разы отличалась между ними и смертность от COVID-19. И таких забытых богом углов становится все больше. Число бездомных в одном только Сан-Паулу выросло с 24 до 66 тыс. Причем почти три четверти из них имеют работу.



Правление правых обернулось экологической катастрофой. В январе - августе этого года в Бразилии было уничтожено более 7 тыс. квадратных километров леса, среднегодовые темпы вырубки при Болсонару удвоились. Власти потворствуют этому, сократив до минимума штрафы и распустив природоохранные ведомства. Как заявляет президент, он не собирается жертвовать экономическим ростом ради каких-то "экологических небылиц".



Это угрожает существованию коренных народов. За прошлый год отмечено свыше 300 вторжений лесорубов, горнодобытчиков, латифундистов на закрепленные за индейцами земли, убиты 176 человек. В это число не входят активисты природоохранных и правозащитных организаций, также становящиеся жертвами расправ. В июне были убиты этнограф Бруно Перейра и британский журналист Дом Филлипс.



Путь развития



Это объясняет, почему простые бразильцы горячо поддержали Лулу да Силву. За время его правления в 2003-2010 годах страна получила признание международных организаций как лидер в борьбе с голодом, бедностью, неграмотностью. В 2018 году политик, осужденный по сфабрикованному делу, не смог участвовать в выборах, что распахнуло двери перед Болсонару. Недавно обвинения с да Силвы были сняты, и он вернулся в политику.



В президенты его выдвинула коалиция "Бразилия надежды", созданная Партией трудящихся, Компартией Бразилии (КПБ) и Зеленой партией. Программа левых сил направлена на скорейшее исцеление Бразилии от ран, нанесенных ультраправой кликой, и вывод страны на путь развития в интересах трудящегося большинства. Среди ее пунктов - борьба с голодом, обуздание роста цен, увеличение расходов на социальное обеспечение. Налоговая реформа предполагает рост нагрузки на бизнес и обеспеченных граждан при снижении платежей для простых жителей. Команда да Силвы требует остановить приватизацию и вернуть в госсобственность ключевые активы. "Бразилия должна развиваться, создавать рабочие места, повышать доступность образования. Нам нужно вернуться к производству продуктов питания для бразильского народа", - заявляет кандидат. Отметив, что у элиты сохранился менталитет рабовладельцев, Лула призвал положить конец ее преступному правлению.



Во внешней политике левая коалиция выступает за нормализацию отношений с Венесуэлой, активизацию работы БРИКС и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) с перспективой создания региональной валюты - "сур". Не одобряя российскую специальную военную операцию на Украине, да Силва признает ответственность западных стран. США и Евросоюз, по его мнению, должны были дать гарантии невступления Киева в НАТО. Кроме того, он выступает против изоляции России.



Нельзя не согласиться с коммунистами, которые называют выборы самыми важными с момента возвращения к демократии. Как подчеркивают в КПБ, спустя 200 лет после обретения независимости страна испытывает проблемы с защитой суверенитета и обеспечением базовых прав человека. Их решение невозможно без победы над реакционным и неофашистским правительством. Это является необходимым условием для начала социалистического строительства. "Завоевание гегемонии силами, борющимися за переход к социализму, требует подготовительной работы в виде структурных реформ и отказа от неолиберальной системы", - говорится в программе КПБ.



Ложь и террор



Предвыборная кампания Болсонару в концентрированном виде соединила тенденции его правления. Он изначально отказался уступать власть, обвинив систему электронного голосования в подтасовках и потребовав параллельного подсчета голосов военными. Высший избирательный суд (аналог центризбиркома) пошел на уступку, согласившись на включение армейских чинов в комиссию по обеспечению прозрачности выборов. В день голосования по их требованию было заменено свыше 2 тыс. электронных урн.



Вся кампания сопровождалась угрозами военного переворота. Еще на предвыборном съезде Болсонару объявил, что армия на его стороне и не допустит прихода к власти "коррупционеров и мошенников". Упомянув перевороты 1922 и 1964 годов, он добавил: "История может повториться. Добро всегда одерживало победу над злом". Что такое "добро" и "зло" в понимании ультраправого политика, ясно давно. Время правления левых правительств он называет "господством зла", а диктатуру 1964-1985 годов якобы породила "солидарность армии и граждан для борьбы с коммунистической угрозой".



Демонстрацией силы стало празднование 200-летия независимости Бразилии. Помимо парада с участием всех родов войск, на улицы вышли сотни тысяч сторонников Болсонару под лозунгами "Вмешательство армии сейчас!" и "Наш флаг никогда не будет красным!" Сам президент заявил, что "военные и нация покажут всем, кому принадлежит государство". Чтобы заручиться поддержкой армии, правые выдвинули на пост вице-президента экс-министра обороны генерала Уолтера Брагу Нетту. Он работал военным атташе при бразильском посольстве в США, а его командование силовиками в Рио-де-Жанейро отметилось 40-процентным ростом убийств при задержании.



Незадолго до выборов была разоблачена группа бизнесменов, обсуждавших в соцсетях возможность путча. Организации заговора способствует либерализация оружейного законодательства, благодаря чему число "стволов" на руках у населения при Болсонару выросло почти в три раза - до 2 млн. Президент не жалеет сил для разжигания ненависти. Да Силву он называет не иначе как "вором" и "бандитом", утверждая, что в случае его победы Бразилия превратится в "нищую коммунистическую диктатуру". Не брезгует власть спекуляциями на религиозную тему. Пытаясь заручиться поддержкой верующих, особенно стремительно растущей общины протестантов-евангелистов, Болсонару уверяет, что левые хотят запретить верить в бога. По соцсетям и мессенджерам распространяются небылицы вроде того, что да Силва закроет церкви, отнимет частную собственность, легализует наркотики и оденет мальчиков в девчачьи платья.



Пропагандистские провокации влекут за собой насилие. В штате Парана сторонником президента был убит активист Партии трудящихся Марсело Арруда. Митинги левых сил подвергаются нападениям, из-за чего да Силве приходится переносить встречи с избирателями. Всего же за три последних года число политических убийств, нападений и угроз выросло более чем вчетверо. Только в январе-июне этого года были убиты свыше сорока должностных лиц разного уровня.



Понимая, что возможности голимой лжи ограничены, власть бросились спасать падающий рейтинг подачками. Почти 20 млн семей стали получать пособия в размере 600 реалов (6,6 тыс. руб.), снижены цены на бензин, малоимущим выделяются деньги на покупку газовых баллонов. Минэкономики пообещало регулярную индексацию зарплат с учетом инфляции.



Явную поддержку режим получил со стороны США. Причем речь идет не только об экс-президенте Дональде Трампе, который называет Болсонару "прекрасным человеком", проделавшим "великолепную работу", но и о действующих властях. Посетивший Бразилию министр обороны США Ллойд Остин заявил, что надеется увидеть новое руководство страны в лагере тех, кто вместе с Вашингтоном противостоит авторитарным режимам. В американском конгрессе снят с рассмотрения законопроект, предусматривающий приостановку помощи бразильской армии в случае вмешательства в выборы. Войскам тем самым послан сигнал о свободе действий. Благожелательной к Болсонару оказалась и позиция западных СМИ. Накануне выборов был выпущен посвященный президенту документальный фильм, снятый британским телеканалом Би-би-си и американским Пи-би-эс. В нем содержатся обвинения против да Силвы, а Болсонару предстает в образе грубоватого, но честного политика. Ни расистские заявления, ни факты вроде того, что члены его семьи купили свыше полусотни объектов недвижимости на сумму 5 млн долл., в фильме не упоминаются.



Все вместе эти факторы не позволили да Силве победить в первом туре. Он получил 48,4 процента голосов, в то время как Болсонару - 43,2. Так что говорить о снижении накала противостояния нельзя. Перед назначенным на 30 октября вторым туром реакция сделает все для сохранения власти. Чтобы победить, надежде еще предстоит побороться.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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