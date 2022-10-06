Новым главкомом Росармии в Украине назначен генерал "Суровый", долго служивший в Таджикистане

20:14 08.10.2022

Создатель ЧВК "Вагнер" выразил мнение о командующем СВО Суровикине



Командующий СВО Сергей Суровикин является самым грамотным командиром в российской армии, заявил создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также рассказал, как генерал повел себя в августе 1991 года во время ГКЧП.



Тогда офицер Суровикин без сомнений сел в танк и бросился на спасение своей страны. Пригожин отметил, что 30 лет назад находился на стороне митингующих и либеральных сил. Он посетовал, что вся страна находилась тогда в глубочайшем заблуждении. Надо было найти новое русло и вектор для развития СССР. Но россияне выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности, позволил разворовать страну.



"Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной", - приводит слова Пригожина его пресс-служба.



После поражение ГКЧП Сергея Суровикина арестовали из-за гибели трех протестующих в тоннеле на Садовом кольце. Позже все обвинения были сняты, и Борис Ельцин повысил его в звании.



Анастасия Кукова



В 1995 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После академии служил в Таджикистане командиром мотострелкового батальона, затем начальником штаба 92-го мотострелкового полка, начальником штаба и командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии