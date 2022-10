Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума? - Семен Городецкий

00:30 09.10.2022 Английская двухходовка: как не попасть в ловушку войны на истощение и ультиматума?



"Мы всерьез пока еще ничего не начинали". А что, если СВО - это только первая серия? Тогда важно не просто победить, а грамотно распределить силы. Потому как велик риск, что Запад применит классический прием - добиться истощения РФ в войне, а потом диктовать свои условия.



Русско-турецкая СВО



Одно из измерений СВО на Украине - это внешнеполитический и международный контур.



Есть целый ряд сигналов, свидетельствующих, что на Западе рассматривают СВО на Украине как вступительный экзамен перед потенциальным столкновением России и НАТО. Для США и стран НАТО в целом критически важный вопрос, в каком состоянии и с какими вооружениями ВС РФ подойдут к черте, за которой возможен вооруженный конфликт с коллективным Западом.



Давайте просто вспомним историю. Стандартная двухходовка в исполнении Великобритании - это добиться, чтобы оба противника истощили свои силы на поле боя, а потом во всеоружии появиться на сцене. И - диктовать свои условия.



Классика жанра - это Русско-турецкая война 1877−1878 гг., когда все тяготы военных действий вынесли на своих плечах Российская и Османская империи, а делить пирог к столу прибежали Англия с Австро-Венгрией.



Есть сравнивать ход СВО и Русско-турецкой войны 1877−1878 гг., то налицо ряд параллелей. Начать с того, что, как и в случае с СВО, в 1877 году план российского командования заключался в том, чтобы уложиться в несколько месяцев, не дав собраться с силами Великобритании и прочим соперникам. Но надежда на скоротечную кампанию не оправдалась - война растянулась с апреля 1877-го по февраль 1878-го.



Российская империя смогла выставить на основной балканский и вспомогательный кавказский театры военных действий 260 тысяч и 52,5 тысячи соответственно. Плюс на балканском театре были задействованы еще 3 бригады болгарского ополчения. Сначала планировали призвать через ополчение до 20 тысяч, начали с 5 тысяч, но до конца войны осилили набрать только 12 тысяч болгар. Это, к слову, красноречивая характеристика, кому на самом деле была нужна борьба за освобождение Болгарии от турецкого ига и кто вынес на себе вообще все тяготы войны. Что касается резерва, то здесь обнаружились проблемы. По состоянию на 1 (13 января) 1877 года под ружье был готов стать только 517 941 военнослужащий, а недокомплект составлял 234 364 человека.



Английский ультиматум в час че



Форсирование Дуная, Систовское сражение, осада Плевны, оборона Шипки. Обо всех этих событиях написано множество художественных произведений и научных трудов.



Нас интересует финал войны, когда Лондон разыграл классическую английскую двухходовку. В час че, когда Дунайская армия начала наступление на Константинополь, английский министр иностранных дел Эдуард Дерби передал российскому послу Петру Шувалову ультиматум, что Великобритания объявит войну, если Россия возьмет столицу Османской империи. Англия начала демонстративные маневры, показывая готовность к боевым действиям. В Лондоне в авральном порядке созвали парламент, срочно одобривший чрезвычайный кредит в 6 миллионов фунтов на нужды армии, а также давший согласие на отправку английской эскадры в Мраморное море.



Императорский двор во главе с Александром Вторым очень надеялся на "Союз трех императоров" (России, Австро-Венгрии и Германии). Москва и Вена даже заключили накануне войны секретную конвенцию, подписанную в Будапеште 15 (27) января 1877 года. Взамен на Боснию и Герцеговину и еще ряд уступок Вена обещала соблюдать нейтралитет во время боевых действий России на Балканском полуострове.



Но к моменту наступления на Константинополь Лондон уже перевербовал австрийский двор Франца-Иосифа и добился перехода Вены на свою сторону. Если во время войны Австро-Венгрия выступала как союзник Российской империи, то теперь Вена вместе с Лондоном единым фронтом выступили против Москвы.



В итоге российские войска на Константинополь не пошли. 19 февраля (3 марта) 1878 года Россия и Турция подписали в городе Сан-Стефано (сегодня - пригород Стамбула) так называемый Сан-Стефанский мирный договор. Мирный договор закрепил ряд результатов войны, но в конечном итоге его постигла судьба Минских соглашений. Ощутив мощную поддержку Лондона, Вены, Парижа и Берлина, двор Абдул-Гамида Второго начал "валять ваньку" и просто игнорировать принятые на себя обязательства.



"После заключения Сан-Стефанского мира царское правительство не только не сократило вооруженные силы России, но, наоборот, увеличило их на 200 тыс. человек. Были разработаны планы боевых действий русских войск на Кавказском и Балканском театрах на случай войны с коалицией Англии, Австро-Венгрии и Турции. Однако в правящих кругах преобладало мнение, что при международной изоляции России, при истощении военных и финансовых ресурсов страны трудно рассчитывать на победу в войне" - Ростунов И. И. "Русско-турецкая война 1877−1878 гг.



Впрочем, есть авторы, считающие, что Российская империя даже после Русско-турецкой войны была способна ответить на военную угрозу Лондона и компании, но элита дала слабину и согласилась на английские условия.



"Даже военные… критиковали войну, они открыто говорили, что у нас нет больше достаточных военных средств, чтобы продолжать войну. Я застал в Петербурге двух главнокомандующих. Они заклинали меня сделать все возможное, чтобы предупредить продолжение войны" - Петр Шувалов, чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, один из уполномоченных от России на Берлинском конгрессе.



Надо сказать, бытует мнение, что англофил Шувалов тоже приложил немало сил, чтобы убедить императорский двор в Петербурге, будто России светит международная изоляция и война против союза великих держав, а потому надо соглашаться на ультиматум Лондона.



Как чужими руками жар загребать



В итоге с подачи Англии турецкий султан Абдул-Гамид и его двор отказались исполнять условия Сан-Стефанского мирного договора. А Петербург согласился вынести все спорные вопросы на повестку дня Берлинского конгресса под председательством Отто фон Бисмарка, где Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция переиграли результаты войны в свою пользу.



А в конечном результате получился расклад, когда Россия заплатила за свободу Болгарии десятками тысяч жизней, а делить результаты победы стали другие. Вместо создания единой Болгарии были созданы княжество Северная Болгария, подчинявшееся турецкому султану, и османская провинция Восточная Румелия, где компактно проживали болгары. Самое главное, что если по Сан-Стефанскому миру на территории большой Болгарии должны были в течение 2 лет находиться 50 тысяч российских солдат, то по итогам Берлинского конгресса речи об этом не шло. Благодаря твердой позиции князя Александра Горчакова на Берлинском конгрессе России отошли такие города, как Карс, Ардаган и Батум, в то же время от Баязета пришлось отказаться (еще одно отличие от Сан-Стефанского договора). Но главное, что Лондон увеличил свое влияние на геополитической карте мира. Великобритания получила контроль над таким важным стратегическим пунктом в Средиземном море, как остров Кипр. А Австро-Венгрия с одобрения участников Берлинского конгресса оккупировала Боснию и Герцеговину, позже официально включив эти территории в состав империи. По Берлинскому трактату Российская империя должна была вернуть Турции Баязет и Алашкертскую долину, населенную в основном армянами.



В результате тысячи армян были вынуждены бросить свои дома и переселиться в Закавказье. А после ухода российских войск турки еще несколько лет устраивали погромы и грабежи многострадального армянского населения. Положения Берлинского трактата, обязавшие Турцию провести реформы в армянских регионах, а также защищать армян от черкесов и курдов, остались невыполненными.



Show must go on?



Очевидно, что на Западе ряд политических элит пристально следят за ходом СВО, рассматривая состояние России именно в прицел возможной сильной/несильной угрозы для НАТО. Да зачем далеко ходить! Не далее как в пятницу, 30 сентября, американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (Демократическая партия США) заявил, что ядерный удар России по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. "Если Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", - заявил Грэм на заседании юридического комитета Сената. Хотя Путин в своем выступлении ни словом не обмолвился о своих планах по ядерной атаке против Украины. Но было бы желание! Как видим, в США "ястребы" спят и видят прямую войну между НАТО и Россией.



Гораздо более значимая фигура, чем Грэм, глава комитета Сената США по разведке Марк Уорнер (Демократическая партия) в июльском интервью Bloomberg прямым текстом дал понять: часть американских элит очень надеется на эскалацию конфликта на Украине, что приведет к столкновению между РФ и НАТО. Если дословно, то "есть шанс, что в военном конфликте на территории Украины произойдет эскалация, вследствие чего НАТО будет вовлечено в кинетическую войну" ("кинетическая" - т. е. война высокой интенсивности. - EADaily).



Но "ружье, которое пока не выстрелило", по его словам, - это кибератака. И "если это ружье выстрелит, то возникнет вопрос, можно ли это трактовать как нарушение статьи 5 или нет, - т. е. потребует ли это событие ответа от НАТО", транслирует Bloomberg позицию главного разведчика американского Сената.



А сотрудник Rand Corporation и один из соавторов доклада "Конфликт на Украине: сценарии эскалации к столкновению России и НАТО" Сэмюэл Чарап прямо дал понять: на Западе тщательно моделируют, в каком состоянии готовности РФ может подойти к потенциальному конфликту. Проще говоря, какой расход боеприпасов и живой силы есть на данный момент и какие вооружения будут в арсенале РФ, случись вдруг столкнуться лицом к лицу с НАТО.



К слову, если Уорнер надеется на столкновение России и НАТО, то Чарап как раз очень негативно отзывается о возможной эскалации. Например, спустя неделю посла начала боевых действий, в марте, Чарап прямо заявил: "Хуже вторжения в Украину может быть только горячая война между Россией и НАТО".



В этом плане очень показательно интервью Сэмюэла Чарапа одному из киевских изданий. Его ключевые тезисы такие.



Во-первых, Россия в СВО на Украине задействует не весь свой военный потенциал. РФ либо не задействует, либо экономит военные возможности, которые выйдут на первый план в случае прямого столкновения с НАТО.



"Во-первых, с самого начала конфликта очевидно, что Россия использует не все военные способности, особенно те, которые применимы в конфликте с НАТО".



Во-вторых, в СВО на Украине Россия понесла наибольшие потери в части сухопутных и воздушно-десантных войск, а также израсходовала значительную часть арсенала крылатых ракет. Но, как отметил Чарап, это не те рода войск и вооружения, "которых боится вся Америка".



"Конечно, Россия стала намного более слабой, но это в основном касается сухопутных войск, ВДВ. А это не те виды вооружений, которые, как предполагается, будут самыми угрожающими для НАТО, за исключением крылатых ракет (потому что у России их, конечно, стало меньше)".



В-третьих - и это самое главное - на Западе считают, что наиболее грозные силы России в случае конфликта с НАТО - это авиация, Воздушно-космические силы (ВКС), тактическое ядерное оружие, а также военно-морской флот. А Россия минимально задействовала эти свои военные ресурсы.



"Авиация принимает ограниченное участие в войне в Украине, российские Воздушно-космические силы (ВКС) остаются в основном незадействованными. Если добавить к этому примерно две тысячи боеголовок нестратегического ядерного оружия, способности военно-морского флота вне акватории Черного моря, то это не шутка для НАТО, а серьезная угроза".



В общем, пример Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. наглядно демонстрирует, как работает английская двухходовка - военные действия истощают возможности противников, а затем на сцену выходит Великобритания и начинает выкручивать руки. А так как "рука бойцов колоть устала", да и патроны все расстреляны, то Лондон уверенно диктует свои условия. Вот так можно выиграть на поле боя - а потом смотреть, как плодами победы пользуются другие.



И если рассматривать конфликт на Украине как своеобразную разведку боем, где СВО - это первая серия, а продолжение - это возможный конфликт с НАТО, тогда становится понятно, кому адресованы слова Владимира Путина "мы всерьез пока еще ничего не начинали".



Семен Городецкий Источник - eadaily.com

