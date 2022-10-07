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Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой? - Al Jazeera
00:44 09.10.2022

Al Jazeera
Катар

Что газовый кризис сделает с Европой этой зимой?
Al Jazeera: 70% производства в Европе остановлено из-за газового кризиса

Цены в Европе продолжают расти из-за газового кризиса. 70% производства уже остановлено, и это заставляет население идти на крайние меры, сообщает Al Jazeera. Семьи спят в одной комнате, а люди с ограниченными возможностями в целях экономии больше не заряжают электрические инвалидные коляски.

Европа сталкивается с глубоким энергетическим кризисом, готовясь к холодной зиме: цены на газ держатся на рекордно высоком уровне, поставки сокращаются, а опасения людей только приумножаются.

Энергоносители используются в самых разных секторах, включая транспорт, жилищное строительство, промышленность, сферу услуг, сельское и лесное хозяйство, производство продуктов питания и удобрений. Энергия также необходима для охлаждения и отопления помещений.

Сильно пострадали такие отрасли, как молочная и хлебопекарная, так как производство данной продукции довольно энергозатратно. Цены на сливочное масло повысились на 80% в период с начала года до августа, в то время как стоимость сыра увеличилась на 43%, говядины - на 27%, а сухое молоко подорожало вдвое.

70% производства приостановлено

Кроме того, серьезно пострадало производство удобрений. Цены на них ежегодно повышались на 60%, что поставило фермеров в трудное положение и стало причиной приостановки 70% производства в Европе.

В связи с ростом цен на газ и электричество, когда миллионы людей тратят огромные суммы на энергию, эксперты наблюдают высокий уровень так называемой "топливной бедности", что приводит к серьезным проблемам. Другими словами, население просто не может отапливать свои дома.

Как заявляют эксперты, в таких условиях пожилые, инвалиды и люди с респираторными заболеваниями могут столкнуться с ухудшением состояния здоровья. Этому же риску подвержены и те, кто страдает от хронических заболеваний, таких как астма или болезни сердца, или восстанавливается после операции.

Вплоть до того, как спать

Согласно сообщениям, летом некоторые лица с ограниченными возможностями в Великобритании не заряжали электрические инвалидные коляски, поскольку были обеспокоены тем, смогут ли оплатить счета за коммунальные услуги. Есть истории и о семьях, которые уже начали задумываться о том, чтобы спать вместе с детьми в одной комнате для экономии энергии.

Что касается энергетических запасов, то Европа уже гарантировала, что ее хранилища будут заполнены на 80% к ноябрю этого года. Так что у стран будет достаточно топлива для выработки электроэнергии.

Однако стабильность ситуации зависит от температуры этой зимой. Если она упадет, это может увеличить спрос до уровня, с которым принятые меры экономии не смогут справиться. Поэтому худший сценарий - суровая холодная зима.

Свободное падение экономики

Согласно прогнозам, при наихудшем сценарии европейская экономика войдет в фазу абсолютного свободного падения. Производство полностью остановится, так как это слишком дорого, а правительство отдает приоритет поставкам газа для обогрева домов, а не для работы промышленности.

Как заявил Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, ЕС ждет очень холодная, сухая и безветренная зима.

Эксперты сходятся во мнении, что, хотя население ждет сложный сезон, этой зимой страны найдут какой-то выход. А то, что может произойти в следующем году, вызывает гораздо большие опасения.

Привычной жизни уже никогда не будет

По словам Карлоса Торреса Диаса, руководителя отдела исследований рынков газа и электроэнергии в Rystad Energy, независимой компании в области бизнес-аналитики в Осло, масштабного энергетического кризиса, во время которого во всей Европе погаснет свет, не предвидится. "Но, безусловно, необходимо все нормировать. И надо понимать, что привычной жизни уже никогда не будет", - добавил эксперт.

В следующем году ситуация будет более сложной, что бы ни случилось, поскольку текущие запасы будут исчерпаны и пополнить их в том же объеме не получится.

Гнев растет день ото дня

При текущем сценарии, если счета за коммунальные услуги продолжат увеличиваться, повысится уровень безработицы и начнется экономический спад. Как полагают эксперты, это может отразиться на стабильности и настроениях в обществе.

"Уже запланированы акции протеста. Есть целый ряд вещей, которые правительство не делает и которые усугубляют кризис с нехваткой топлива и снижением уровня жизни. Я думаю, что гнев будет расти день ото дня", - сказал Саймон Фрэнсис, координатор Коалиции по борьбе с топливной бедностью в Великобритании.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665265440


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